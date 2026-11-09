Las ocho torres del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe sobresalen entre los tejados de este pueblo cacereño. A sus pies, las calles empedradas enlazan casas con balcones de madera y soportales que permiten descubrir a pie la arquitectura tradicional de la localidad.

Guadalupe, en la comarca de Las Villuercas, creció alrededor de este santuario, que durante siglos recibió a peregrinos de distintos lugares. Esa relación explica buena parte de su trazado y la presencia de antiguos hospitales destinados a atender a quienes llegaban hasta aquí.

La plaza de Santa María es el punto de partida para conocer el pueblo. El monasterio preside este espacio y concentra las primeras miradas, aunque basta alejarse de su fachada para encontrar pequeñas plazas y pasos bajo arcos que prolongan el recorrido.

El reconocimiento de la Unesco corresponde al Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, inscrito en 1993 en la Lista del Patrimonio Mundial. La organización destaca su arquitectura religiosa y su relación con acontecimientos históricos como la conquista de Granada y la llegada de Colón a América.

El casco urbano cuenta, por su parte, con la declaración de Conjunto Histórico-Artístico. Conserva una escala muy distinta a la del gran edificio religioso, con viviendas de arquitectura serrana y calles estrechas que conectan las partes alta y baja de la población.

Un monasterio con ocho torres

La silueta del monasterio tiene algo de fortaleza. Sus ocho torres, entre las que destacan las de Santa Ana y de Portería, enmarcan un conjunto donde conviven la basílica y dos claustros de estilos diferentes, uno mudéjar y otro gótico.

Su construcción reúne intervenciones de distintas épocas. Alfonso XI impulsó la ampliación del santuario en el siglo XIV, después de la batalla del Salado de 1340. Con el tiempo, el recinto incorporó dependencias que respondían tanto a su función religiosa como a la llegada de peregrinos.

El monasterio también fue un centro de conocimiento, con biblioteca, talleres y una escuela de medicina. El Ministerio de Cultura recuerda que contó con hospital y espacios dedicados a copiar libros, una actividad que ayuda a entender la riqueza de sus colecciones.

En el interior, el claustro mudéjar y su templete central ofrecen una de las imágenes más reconocibles de Guadalupe. El ladrillo y los acabados blancos y rojizos definen este espacio, que contrasta con la decoración de otras dependencias del monasterio.

La sacristía conserva una serie de pinturas de Francisco de Zurbarán. En el camarín de la Virgen, detrás del presbiterio de la basílica, aparecen obras de Luca Giordano y una decoración barroca que rodea la imagen de la patrona de Extremadura.

Los museos permiten acercarse a otras piezas del patrimonio monástico, desde bordados hasta libros miniados. La colección de pintura y escultura incluye obras de El Greco y Goya, además de tallas de autores como Egas Cueman.

Para organizar la visita conviene contar con unos 45 o 50 minutos. Según la información publicada por el monasterio, las entradas se compran en su tienda por orden de llegada y el recorrido se realiza en grupo, acompañado por personal del recinto. La tarifa general para adultos es de siete euros.

Calles, arcos y soportales

Fuera del recinto religioso, el paseo continúa por la calle Mayor y el entramado de vías que la rodea. Los balcones de madera, los pórticos y las fachadas de las viviendas muestran la arquitectura doméstica de una villa que se desarrolló al abrigo del santuario.

Entre las paradas del casco histórico figuran la plazuela de los Tres Chorros, la calle de las Flores y el arco de las Eras. También se conservan los arcos de San Pedro y del Tinte, referencias útiles para recorrer el pueblo más allá de su plaza principal

Vista panorámica de Guadalupe, con el Real Monasterio de Santa María entre los tejados del pueblo. E.E.

Algunas de estas puertas formaron parte de los recintos que protegían el monasterio y sus inmediaciones. La oficina municipal de turismo relaciona la creación de ese cinturón defensivo con la afluencia de peregrinos y la actividad comercial que generaban. Página de Turismo de Guadalupe

Otro edificio ligado a aquella función de acogida es el actual Parador de Guadalupe. Ocupa el antiguo Hospital de San Juan Bautista y el Colegio de Infantes, dos construcciones que permiten seguir la historia de la localidad a través de sus usos.

Quienes lleguen en coche pueden dejarlo en el aparcamiento público gratuito de la avenida Eusebio González y continuar andando. La plaza de Santa María no permite estacionar vehículos, según informa la oficina de turismo de Guadalupe.