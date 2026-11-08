Con la llegada del mes de noviembre y el descenso de las temperaturas, es el momento perfecto para organizar una escapada inolvidable. Existe un destino nacional que fusiona perfectamente una gran riqueza monumental inigualable con una gastronomía de lo más reconfortante.

Pasear por este enclave único permite realizar un auténtico viaje temporal por sus empedradas calles, pues en él conviven herencias de épocas totalmente dispares, abarcando desde las imponentes construcciones del antiguo Imperio Romano hasta una maravilla nacida del brillante modernismo arquitectónico.

Hablamos, por supuesto, de Astorga, una bellísima urbe situada estratégicamente en el corazón de la provincia de León. Fundada en la antigüedad como un importante nudo de comunicaciones del noroeste peninsular, hoy mantiene intacta su esencia mágica como un cruce fundamental de peregrinos internacionales.

Un viaje a través de siglos

Para entender verdaderamente el extenso pasado de esta localidad, resulta imprescindible comenzar descubriendo sus profundas raíces romanas.

Durante siglos, la urbe llegó a ser un centro político y también un próspero pilar económico de suma relevancia en toda la península ibérica.

Catedral de Astorga. Turismo de Astorga

Caminando tranquilamente por el precioso Parque del Melgar, el viajero puede obtener unas hermosas vistas panorámicas. Desde allí se aprecian perfectamente los enormes restos conservados de aquella antigua e inmensa muralla defensiva, la cual fue levantada a principios del siglo IV d.C.

A muy poca distancia de esos muros se ubica la célebre Domus del Mosaico del Oso y los Pájaros. Estas increíbles ruinas arqueológicas nos ayudan a imaginar el gran lujo doméstico y la fascinante vida cotidiana de una antigua familia acomodada, datadas de finales del siglo I d.C.

No obstante, el horizonte histórico monumental queda dominado por una imponente joya arquitectónica religiosa sin igual, que no es otra que la fabulosa Catedral de Santa María, un espectacular templo cristiano que conjuga bellamente elementos del estilo gótico, renacentista y el recargado arte barroco.

Justo frente a sus puertas irrumpe majestuosamente la inconfundible silueta del famoso Palacio de Gaudí, nombrado así ya que el artista catalán dirigió sus obras entre 1889 y 1893.

Este deslumbrante edificio modernista, encargado a finales del siglo XIX, funciona actualmente como un museo dedicado al Camino de Santiago y se erige como el símbolo más querido del bello municipio.

Así sabe la tradición maragata

Cualquier recorrido turístico por estas calles quedaría totalmente incompleto sin sentarse a una buena mesa local. La zona presume orgullosa de una tradición culinaria fantástica, diseñada durante generaciones para combatir el intenso frío otoñal y brindar mucha energía a los comensales.

El protagonista indiscutible de los fogones es su espectacular y mundialmente conocido Cocido Maragato. Este manjar destaca siempre entre los visitantes primerizos por una curiosa y simpática particularidad que lo hace único en nuestro país: sus ingredientes principales se degustan al revés.

Cocido Maragato. Take a Chef

El sabroso ritual dicta que obligatoriamente deben degustarse primero todas las ricas carnes disponibles. Esto incluye hasta siete variedades distintas, destacando el tocino, la costilla o el chorizo, buscando siempre asegurar que estas deliciosas porciones proteicas se consuman muy bien calientes.

Una vez saciado ligeramente ese primer apetito, el contundente segundo vuelco lo conforman unos tiernos garbanzos del tipo Pico Pardal.

Estas legumbres se presentan generosamente acompañadas de repollo, aportando así un delicioso equilibrio vegetal que prepara el paladar para afrontar el último paso del banquete.

Finalmente, esta monumental comida tradicional concluye sirviendo una densa y muy sabrosa sopa caliente de fideos.

Para poner el broche de oro definitivo, resulta imprescindible acercarse a la animada plaza del pueblo. Allí se pueden comprar directamente unas exquisitas y auténticas mantecadas artesanales, el inmejorable postre azucarado que endulzará perfectamente los últimos dulces recuerdos de esta inolvidable visita.