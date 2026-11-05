Una escapada a la costa de Almería también tiene sitio en noviembre. Del viernes 6 al domingo 8, Garrucha celebra el VII Festival Gastronómico de la Gamba Roja, una cita que permite combinar el tapeo junto al puerto con un recorrido por este pueblo marinero del Levante almeriense.

La explanada del puerto acogerá durante tres jornadas las propuestas de la hostelería local, los productos de Sabores Almería y actuaciones musicales. El principal reclamo será el marisco que lleva el nombre del municipio, aunque habrá otras elaboraciones para probar la cocina de la zona.

El emplazamiento facilita organizar la visita a pie: acercarse a los puestos, recorrer el frente marítimo y continuar por el centro de Garrucha. El paseo del Malecón, con su baranda de mármol blanco de Macael y vistas al puerto, es uno de los lugares por los que empezar.

Gamba roja y tapas

El festival reunirá a establecimientos del municipio con distintas formas de preparar la gamba roja. La propuesta permite conocer el trabajo de los restaurantes locales y probar elaboraciones que tienen como punto de partida uno de los productos más vinculados a la pesca de Garrucha.

Los productores de Sabores Almería completarán la oferta gastronómica con alimentos y elaboraciones de la provincia. Sus puestos compartirán recinto con la hostelería garruchera durante el fin de semana.

Según la información publicada sobre esta edición, el viernes comenzará con la presentación y la apertura de los puestos. El sábado por la mañana está prevista una demostración de cocina con la gamba roja como ingrediente principal.

El domingo llegará uno de los momentos más esperados: la degustación de platos de gambas a precios populares. La programación se acompañará de conciertos en directo a lo largo de las tres jornadas.

Un paseo por Garrucha

La visita puede comenzar o terminar en el Malecón. Su recorrido junto al mar permite contemplar el puerto pesquero y detenerse ante una de las imágenes más reconocibles de Garrucha: la baranda blanca de mármol que acompaña el paseo.

Otro de los puntos de interés es el castillo de Jesús Nazareno, construido en 1769 para defender la costa de los ataques de la piratería. Conserva una batería semicircular orientada al mar y dos torreones circulares en sus alas.

La fortaleza alberga el Centro de Interpretación de la Pesca Nautarum, que permite acercarse a la relación del pueblo con el Mediterráneo. El edificio también se utiliza para exposiciones y actividades culturales.

Para continuar por el casco urbano, la plaza de Pedro Gea reúne el Ayuntamiento y distintos elementos que recuerdan la identidad marinera del municipio. Entre ellos figura el ancla que se conservó tras la remodelación de este espacio.

La ermita del Carmen, dedicada a la patrona de los pescadores y de la localidad, es otra parada del recorrido. Fue bendecida en 1951 y mantiene esa vinculación con la vida del mar que también explica el protagonismo de la gastronomía en Garrucha.

Más allá del festival

Quienes alarguen la escapada pueden aprovechar para conocer otros platos del municipio. Entre las recetas que destaca el concejal de Turismo, Pablo Fernández, figuran el ajo colorao y el pimentón con raya, presentes en la tradición culinaria local.

También hay margen para ampliar el recorrido hacia las vecinas Vera y Mojácar. La ruta entre estas localidades permite combinar el puerto y el paseo marítimo de Garrucha con otros paisajes del Levante almeriense.