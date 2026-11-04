En el corazón de Liébana, Potes reúne puentes de piedra, calles estrechas y una torre medieval con vistas a los Picos de Europa. Una combinación que permite plantear una escapada entre paseos por su casco histórico y visitas a los paisajes del interior de Cantabria.

Este año, la localidad aspira a sumar otro atractivo para las semanas de Navidad. Participa en la decimotercera edición de Juntos Brillamos Más, el concurso de Ferrero Rocher que premia a un municipio español con una iluminación especial para las fiestas.

Para conseguirla, primero tendrá que superar a Reinosa, la otra candidata cántabra. Ambas compiten por representar a la comunidad en una edición que reúne a 34 localidades de toda España.

La candidatura sirve como punto de partida para descubrir una villa que pertenece a la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España desde 2019. Su casco histórico, protegido desde 1983, concentra buena parte de una visita que puede ampliarse hacia otros rincones de Liébana.

Potes, candidata navideña

La edición de 2026 introduce una primera ronda con dos candidatos por comunidad autónoma. El más votado de cada pareja pasará a la siguiente fase, de la que saldrán los municipios que continuarán hacia la final nacional.

Las votaciones regionales comenzaron el 26 de octubre y permanecerán abiertas hasta el 8 de noviembre a las 23:59 horas. En Cantabria, el resultado decidirá si Potes o Reinosa sigue en la competición

El 9 de noviembre se anunciarán los 17 representantes autonómicos. Después, la selección se reducirá a cinco pueblos, cuyos nombres se conocerán el 30 de noviembre.

El 7 de diciembre se darán a conocer los dos finalistas y el 14 de diciembre se anunciará el ganador. Los apoyos se recogen a través de la web oficial de la campaña.

Hasta que se resuelva el concurso, quienes visiten Potes pueden recorrer sus barrios históricos y acercarse a los monumentos que explican su pasado como centro de la comarca lebaniega.

La Torre del Infantado

La Torre del Infantado es el edificio más reconocible de la localidad. Se levanta junto a la confluencia de los ríos Deva y Quiviesa y conserva una estructura de piedra, planta cuadrada y pequeñas torres almenadas en sus esquinas.

Su historia está vinculada a los señores de Liébana y a la familia Mendoza. A lo largo del tiempo tuvo funciones defensivas, sirvió como cárcel y llegó a albergar el Ayuntamiento de la villa.

Tras su restauración, abrió al público como espacio cultural. En su interior se puede conocer la vida y la obra de Beato de Liébana, así como la tradición de los manuscritos ilustrados conocidos como beatos.

La visita termina en la parte superior del edificio. Desde sus almenas se contemplan los tejados de Potes, el monte de la Viorna y los Picos de Europa al fondo. También se distingue el entorno del monasterio de Santo Toribio.

A pie de calle, el recorrido continúa entre casonas, pequeños pasadizos y puentes que comunican los barrios situados a ambos lados del Quiviesa. Los de San Cayetano y la Cárcel forman parte de ese entramado urbano.

El barrio de La Solana permite prolongar el paseo por algunas de las calles más antiguas. En el del Sol se encuentra la Torre de Orejón de la Lama, otra de las construcciones que recuerdan el peso de las familias nobiliarias en la localidad.

Qué ver en Liébana

Potes también puede servir como base para conocer la comarca. Su ubicación permite combinar el casco urbano con visitas al monasterio de Santo Toribio de Liébana o a Fuente Dé, dos de los principales puntos de interés del entorno.

El monasterio se encuentra en el vecino municipio de Camaleño y está ligado a la peregrinación lebaniega. Custodia el Lignum Crucis, una reliquia que la tradición cristiana identifica como un fragmento de la cruz de Cristo.

En sus alrededores se encuentran la Cueva Santa y varias ermitas, entre ellas la de San Miguel. La visita permite dedicar una parte de la escapada al patrimonio religioso de Liébana.

Otra posibilidad es continuar hacia Fuente Dé y su teleférico, en el entorno de los Picos de Europa. Es una de las excursiones que pueden combinarse con una estancia en Potes para acercarse al paisaje montañoso de la comarca.

De vuelta en la villa, la parada gastronómica tiene un plato propio: el cocido lebaniego, elaborado con garbanzos, carne y embutidos de cerdo. Una comida de cuchara para completar la jornada después de recorrer las calles y los alrededores de Potes.