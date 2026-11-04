Con la llegada de noviembre, los pueblos de Asturias se preparan para celebrar algunas de sus tradiciones más arraigadas. Es tiempo de castañas, sidra dulce y reuniones alrededor del fuego, una combinación que convierte el otoño en una de las mejores épocas para descubrir el norte de España.

Entre las citas gastronómicas de estas fechas destaca una celebración que reúne productos de temporada, música tradicional y actividades para toda la familia. Una oportunidad para disfrutar del ambiente de los mercados asturianos y conocer de cerca algunas de las costumbres más populares de la región.

El destino es Arriondas, capital de Parres, que celebra del 31 de octubre al 8 de noviembre de 2026 su tradicional Certamen de la Castaña y Productos de la Huerta.

Durante dos fines de semana, esta localidad asturiana se llena de actividades relacionadas con la gastronomía, la cultura y las tradiciones rurales. Una cita en la que las castañas comparten protagonismo con la sidra casera, los productos de la huerta y el sonido de las gaitas.

Aunque la programación comenzó el 31 de octubre, los días más importantes llegarán el 7 y 8 de noviembre, cuando se celebre el certamen propiamente dicho en la plaza Venancio Pando.

Castañas y productos de huerta

Uno de los principales atractivos de esta feria es la oportunidad de descubrir los sabores más característicos del otoño asturiano.

Durante el fin de semana central, Arriondas acogerá el Certamen de la Castaña y Productos de la Huerta, una celebración dedicada a poner en valor los alimentos de temporada y el trabajo de los productores locales.

Las castañas serán las grandes protagonistas de una cita que también permitirá conocer diferentes productos cultivados en las huertas del concejo.

La programación incluirá además una exposición de animales de Parres, una actividad que acerca a los visitantes a las tradiciones ganaderas de esta zona de Asturias.

Todo ello en un ambiente festivo que busca mantener vivas las costumbres rurales y compartirlas con quienes se acerquen a la localidad durante estos días.

Sidra casera y amagüestu

Pero la gastronomía no será el único atractivo del certamen. El programa también contempla diferentes actividades relacionadas con una de las bebidas más representativas de Asturias: la sidra.

Entre ellas destaca un concurso de sidra casera, además de un certamen regional de escanciadores en el que los participantes demostrarán su habilidad para servir esta bebida siguiendo la tradición asturiana.

Otro de los momentos más esperados será el gran amagüestu popular, una celebración típica del otoño en la que las castañas asadas se convierten en protagonistas.

Esta costumbre, muy arraigada en Asturias, reúne a vecinos y visitantes alrededor de uno de los productos más característicos de la temporada.

El programa también incluirá encuentros de bandas de gaitas, música tradicional y actividades infantiles, convirtiendo el certamen en una propuesta para disfrutar en familia.

Durante toda la semana

La celebración también se extenderá a los establecimientos hosteleros de Arriondas gracias a las jornadas gastronómicas "Pinchu de la Castaña".

Esta iniciativa, que se desarrolla del 26 de octubre al 6 de noviembre, invita a descubrir diferentes propuestas culinarias elaboradas alrededor de este producto de temporada.

Arriondas. iStock

Además, la Casa de Cultura Benito Pérez Galdós acoge hasta el 13 de noviembre una exposición de carteles y dípticos históricos del certamen.

La muestra permite conocer cómo ha evolucionado esta celebración a lo largo de los años y descubrir su importancia dentro del calendario festivo del concejo.

Qué visitar cerca de Arriondas

Más allá de la feria, Arriondas es un destino especialmente atractivo para quienes quieran combinar gastronomía y naturaleza.

Situada en la confluencia de los ríos Sella y Piloña, la localidad es conocida por ser el punto de partida del famoso Descenso Internacional del Sella, una de las competiciones deportivas más populares de Asturias.

Mirador del Fitu. iStock

Sus alrededores ofrecen diferentes posibilidades para disfrutar del paisaje, desde paseos junto al río hasta rutas por las montañas y los bosques del concejo de Parres.

Uno de los lugares más recomendables es el mirador del Fitu, situado en la sierra del Sueve, desde donde se pueden contemplar espectaculares panorámicas de los Picos de Europa y la costa cantábrica.

También merece una visita Cangas de Onís, a pocos kilómetros de Arriondas, conocida por su puente medieval y su cercanía al santuario y los Lagos de Covadonga.

Así, el Certamen de la Castaña de Arriondas se presenta como una buena excusa para descubrir este rincón de Asturias, disfrutar de sus tradiciones y aprovechar el otoño para recorrer algunos de los paisajes más bonitos del norte de España.