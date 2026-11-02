Siempre es un buen momento para salir a comer o cenar. Sea cual sea el pueblo, ciudad, villa o aldea en España, cada punto tiene sus destinos ideales en los que detenerse a probar bocado.

Los fines de semana o puentes como los que se aproximan en estos días son momentos perfectos para descubrir nuevos entornos y realizar alguna escapada a diferentes sitios de la geografía española, para hallar destinos gastronómicos y los políticos también lo saben.

Yolanda Díaz es clienta habitual del Mesón Fidalgo, una jamonería situada en Sabarís, en el municipio de Baiona (Pontevedra). Según publicó El Debate en 2024, frecuenta el establecimiento desde hace años durante sus estancias en la zona.

Cocina con Solete Repsol

El establecimiento cuenta con un Solete de la Guía Repsol, que destaca su cocina casera y recomienda el jamón serrano, el pulpo con langostinos y las albóndigas al vino tinto.

Situado en el número 79 de la calle Julián Valverde, en Sabarís, el mesón dispone de una terraza cubierta. La Guía Repsol lo incluye entre sus propuestas de jamonería y tapeo, con un precio medio inferior a 35 euros por persona.

Según El Debate, Díaz suele pedir pulpo y empanada, además de jamón y queso. La carta del restaurante incluye empanada casera por 8 euros, pulpo á feira por 19 euros y langostinos con pulpo al ajillo por 18 euros.

La oferta también incluye croquetas caseras de jamón de bellota, a 9 euros, y una cazuela de albóndigas al vino tinto con patatas fritas, a 13 euros. Entre las raciones para compartir figuran las gambas a la gabardina y las vieiras del Pacífico.

La tortilla española se sirve en dos tamaños: la pequeña cuesta 11 euros y la grande, 14,50 euros. Esta última admite ingredientes como chorizo, jamón, grelos o queso por un euro más.

Qué ver en Baiona

El pueblo situado al suroeste de la comunidad autónoma es uno de los más bonitos por sus playas y construcciones antiquísimas que bien merecen una visita.

Uno de sus principales monumentos es la Fortaleza de Monterreal, situada en la península de Monte Boi y rodeada por murallas construidas entre los siglos XI y XVII. El recinto fue residencia de gobernadores militares y hoy alberga el Parador de Baiona. El paseo de Monte Boi permite recorrer el exterior de sus murallas junto al mar.

La Muralla de Baiona es uno de los puntos más visitados de la localidad. Banano Meridiano

El casco antiguo ofrece otro recorrido entre calles estrechas y empedradas, con casas de piedra y soportales. Fue declarado Conjunto de Interés Histórico-Artístico en 1993, coincidiendo con el quinto centenario de la llegada de la Pinta. Entre sus edificios destaca la antigua colegiata de Santa María, construida en la segunda mitad del siglo XIII, en la transición del románico al gótico.

Baiona también destaca por sus playas. En 2026, seis arenales recibieron la bandera azul: Barbeira, Concheira, Os Frades, Ribeira, Santa Marta y A Ladeira. Ribeira se encuentra junto al casco histórico, mientras que Os Frades es una pequeña playa de unos 80 metros situada al pie de la fortaleza.

La playa de Os Frades, al pie de la fortaleza de Monterreal. Concello Baiona

En el puerto se puede visitar una réplica de la carabela Pinta, cuya embarcación original llegó a Baiona el 1 de marzo de 1493 con la noticia del viaje a América. La entrada cuesta 2 euros y permite conocer cómo era la nave y las condiciones de vida de su tripulación.

Otro de los miradores de Baiona se encuentra en la Virgen de la Roca, un monumento de 15 metros de altura situado en el monte Sansón. Su interior alberga una escalera de caracol que permite subir hasta el barco que sostiene la figura en su mano derecha, desde donde se contempla el Atlántico.