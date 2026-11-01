Al igual que ocurre con la tortilla de patatas, hay recetas que generan división entre los comensales. Algunos evitan el cocido y otros platos de cuchara durante los meses más calurosos, mientras que otros disfrutan de estas elaboraciones durante todo el año, independientemente de las temperaturas.

Con la llegada del otoño y la bajada de las temperaturas, los platos calientes vuelven a cobrar protagonismo. Entre ellos destaca el cocido madrileño, una de las recetas más tradicionales de la capital, que combina sopa, garbanzos, verduras y diferentes tipos de carne.

Los famosos también aprovechan estas fechas para reunirse con amigos alrededor de una buena mesa. Es el caso de Iker Casillas, cliente habitual de la Taberna La Tienta, situada a escasos pasos de la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid.

El cocido de La Tienta

Aunque el cocido puede prepararse durante todo el año, su consumo suele aumentar con la llegada del frío. Por eso, numerosos restaurantes madrileños recuperan esta elaboración durante los meses de otoño e invierno, cuando los platos de cuchara vuelven a estar entre los más solicitados.

En La Tienta, el cocido madrileño se sirve únicamente los jueves, por un precio de 25 euros por persona. El restaurante mantiene la tradición de presentarlo en diferentes vuelcos, una forma de servirlo que permite disfrutar de los ingredientes por separado.

La sopa es una de las protagonistas de esta receta, que se completa con los garbanzos, las verduras y las carnes que forman parte del cocido. Una propuesta que el establecimiento reserva para un día concreto de la semana y que se suma a su carta habitual de cocina tradicional.

Para Iker Casillas, La Tienta no es ningún descubrimiento. El exportero del Real Madrid es cliente habitual del restaurante, donde puede disfrutar tanto del cocido madrileño como de otras especialidades de su carta, entre ellas el rabo de toro estofado y los torreznos.

En una de sus visitas, el exfutbolista estuvo acompañado por otros antiguos compañeros de profesión, como Miguel Torres, pareja de Paula Echevarría, José Manuel Jurado y Miguel Ángel Moyá. No es la primera vez que comparten mesa, ya que mantienen una amistad desde hace años y han coincidido en otras comidas.

El restaurante, situado en las inmediaciones de Las Ventas, apuesta por una cocina basada en recetas tradicionales españolas. Su oferta va más allá del cocido de los jueves e incluye una amplia variedad de entrantes, guisos y carnes a la parrilla.

Cocido de La Tienta. Taberna La Tienta

Entre sus propuestas destacan los huevos rotos con jamón ibérico, el pisto, las croquetas, la oreja y las mollejas. Son platos habituales de las tabernas madrileñas, pensados tanto para compartir como para acompañar una comida más completa.

Mención especial merecen sus torreznos, reconocidos como los mejores de la Comunidad de Madrid en 2026. Este galardón permitió a La Tienta participar en la final del concurso El Mejor Torrezno del Mundo, celebrada en marzo en El Burgo de Osma (Soria).

Se trata de una de las especialidades más características de la cocina castellana, elaborada a partir de panceta de cerdo. Su principal atractivo está en el contraste entre la corteza crujiente y la parte interior, que conserva una textura más tierna.

Las brasas y los guisos también tienen un lugar destacado en su carta. Además del cocido, ofrecen lentejas, judías con chorizo y pochas con merluza, otras alternativas para quienes prefieren los platos de cuchara.

En cuanto a las carnes, la parrilla ocupa un espacio importante dentro de su propuesta gastronómica. Entre las opciones disponibles se encuentran las chuletillas de lechal, el lomo alto de vaca madurada, el solomillo y el secreto ibérico.

La carta se completa con una selección de postres tradicionales, entre los que se encuentran el arroz con leche, la tarta de queso y el flan de huevo. Tres opciones clásicas que mantienen la misma línea de cocina casera presente en el resto de la oferta del restaurante.