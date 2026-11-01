Una pequeña capilla que parece surgir del interior de una montaña y una cascada que desciende entre las rocas son dos de los grandes atractivos de Covadonga, uno de los enclaves más visitados de Asturias. Situado en el concejo de Cangas de Onís, este lugar combina historia, naturaleza y tradición en pleno entorno de los Picos de Europa.

Su paisaje, rodeado de bosques y montañas, permite organizar una escapada en cualquier época del año. El recorrido por el santuario se realiza a pie y conduce hasta algunos de los monumentos más representativos de la historia asturiana.

El Real Sitio de Covadonga, declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Sitio Histórico, reúne diferentes construcciones religiosas y espacios vinculados a los orígenes del Reino de Asturias.

Entre ellos destacan la Santa Cueva, donde se encuentra la imagen de la Virgen de Covadonga y la basílica de Santa María la Real, cuya silueta de piedra rosada sobresale entre la vegetación.

Antes de adentrarse en el conjunto monumental, merece la pena detenerse en los caminos que rodean al santuario.

Desde ellos se pueden contemplar las montañas, las construcciones históricas y algunos de los rincones naturales que hacen tan especial este lugar.

La visita también permite descubrir la estrecha relación de Covadonga con la figura de don Pelayo y la batalla que, según la tradición, tuvo lugar en este entorno durante el siglo VIII.

Dentro de una cueva

La construcción más singular del santuario es la Santa Cueva de Covadonga, una cavidad natural abierta a la montaña que alberga una pequeña capilla dedicada a la Virgen, conocida popularmente como la Santina.

La roca forma las paredes y la cubierta natural de este espacio religioso, situado sobre un pronunciado desnivel y al que se puede acceder a través de una escalera de más de cien peldaños o mediante un recorrido desde la explanada superior.

Cueva de Covadonga y capilla. iStock

En su interior se encuentra la imagen de la Virgen de Covadonga, patrona de Asturias, junto al sepulcro de don Pelayo y el de su esposa, Gaudiosa, figuras estrechamente vinculadas a la historia del santuario.

Bajo la cavidad aparece otro de los elementos más característicos del conjunto: una cascada que desciende desde la roca hasta una pequeña poza conocida como el Pozón.

Basílica de Santa María la Real de Covadonga. iStock

Este salto de agua, cuyo caudal varía según las lluvias, forma una de las imágenes más reconocibles de Covadonga. Muy cerca se encuentra la Fuente de los Siete Caños, rodeada de una conocida tradición popular relacionada con el matrimonio.

La historia del santuario está marcada también por el incendio de 1777, que destruyó el antiguo templo de madera situado en la cueva y parte de sus elementos religiosos.

La capilla actual es el resultado de reconstrucciones posteriores, que permitieron recuperar este espacio de culto integrado en la propia montaña.

Una basílica entre montañas

A pocos minutos a pie de la Santa Cueva se encuentra la basílica de Santa María la Real de Covadonga, uno de los edificios religiosos más reconocibles de Asturias.

El templo fue construido entre 1877 y 1901 siguiendo un estilo neorrománico. Para levantarlo se utilizó piedra caliza rosada, responsable del característico color que contrasta con el verde de las montañas.

Su fachada está presidida por dos torres y una escalinata que conduce hasta la entrada principal. Desde la explanada se obtienen algunas de las mejores panorámicas del conjunto monumental.

En los alrededores también se encuentran la estatua de don Pelayo, la colegiata de San Fernando y diferentes espacios vinculados a la historia religiosa del lugar.

Qué visitar cerca de Covadonga

La escapada puede completarse con una visita a los Lagos de Covadonga, situados en el Parque Nacional de los Picos de Europa, a unos 12 kilómetros del santuario por una carretera de montaña.

Los lagos Enol y Ercina, rodeados de praderas y cumbres, forman uno de los paisajes más conocidos del norte de España. Sus alrededores cuentan con senderos señalizados que permiten recorrer este entorno natural.

Otra parada recomendable es Cangas de Onís, donde destaca su famoso puente medieval sobre el río Sella, del que cuelga una reproducción de la Cruz de la Victoria.

El municipio conserva también diferentes edificios históricos, restaurantes y sidrerías donde descubrir algunas de las especialidades más conocidas de la gastronomía asturiana.

Acceso al santuario

La visita a la Santa Cueva y la basílica de Covadonga es gratuita y no requiere reserva previa para el acceso turístico habitual. El conjunto dispone de zonas de aparcamiento y recorridos peatonales que conectan sus principales monumentos. No obstante, algunos tramos presentan escaleras y desniveles que conviene tener en cuenta.

Para quienes quieran continuar hasta los Lagos de Covadonga, es importante consultar las restricciones de tráfico, ya que durante determinadas fechas se regula el acceso de vehículos particulares y se habilita un servicio de transporte público.

Así, Covadonga ofrece la posibilidad de descubrir en una misma escapada una capilla escondida en la roca, una basílica monumental y algunos de los paisajes de montaña más espectaculares de Asturias.