Una iglesia románica construida principalmente en mármol es el punto de partida para una escapada por O Hospital, en el municipio lucense de O Incio. La aldea se encuentra en la antesala de las montañas de O Courel, en un entorno que permite combinar patrimonio y paseos por la naturaleza.

El otoño ofrece un motivo para ampliar la visita más allá del templo. En el mismo municipio, el sendero del embalse de Vilasouto atraviesa zonas con castaños, robles y abedules, árboles cuyo cambio de hoja transforma el paisaje conforme avanza la estación.

La propuesta puede organizarse en una jornada: conocer O Hospital y su iglesia por la mañana y reservar unas horas para caminar junto al embalse. Son dos paradas distintas, por lo que conviene contar con vehículo para desplazarse entre ellas.

El atractivo de esta escapada está en esa combinación. El pequeño núcleo de O Hospital concentra la visita monumental, mientras que Vilasouto permite dedicar más tiempo al paisaje, con pasarelas sobre arroyos y zonas de descanso junto al agua.

Una iglesia de mármol

La iglesia de San Pedro Fiz de Hospital se construyó entre finales del siglo XII y comienzos del XIII. Su aspecto robusto recuerda la vinculación del conjunto con la Orden de San Juan de Jerusalén, conocida posteriormente como Orden de Malta.

El mármol es su rasgo más singular. Frente al granito habitual en numerosos monumentos gallegos, aquí se emplearon piedra caliza y, sobre todo, mármol extraído de las canteras de la zona.

Iglesia de San Pedro Fiz de Hospital, en O Incio (Lugo). E.E.

Turismo de Galicia destaca los tonos azulados que este material aporta a la fachada. La piedra permite apreciar una imagen poco habitual en el románico gallego, especialmente al observar de cerca los sillares del edificio.

Su valor patrimonial quedó reconocido en 1981, cuando fue declarado Monumento Histórico-Artístico de carácter nacional. Actualmente figura como Bien de Interés Cultural, una protección que corresponde al templo y no al conjunto del municipio.

La portada conserva cuatro arquivoltas de medio punto y columnas con capiteles de decoración vegetal. Sobre la entrada aparece la cruz de Malta, que recuerda la historia de la orden religiosa ligada al lugar.

El campanario se levanta separado de la iglesia. Según recoge Turismo de Galicia, esta torre habría tenido inicialmente una función defensiva, coherente con el aspecto fortificado del conjunto.

O Hospital también estuvo relacionado con la acogida de peregrinos. Se situaba en una antigua ruta que conectaba A Pobra de Brollón, en el Camino de Invierno, con Samos, en el Camino Francés.

Pasear junto al agua

Para completar la escapada, el embalse de Vilasouto ofrece un recorrido a pie por otro paisaje de O Incio. La ruta descrita por el Concello tiene 3,6 kilómetros y dificultad baja, con tramos de bosque y vistas sobre el agua.

El itinerario comienza en Vilarreguenga. Desde allí, el camino cruza pequeños arroyos mediante pasarelas de madera y continúa por áreas de descanso que permiten hacer el paseo con calma.

Uno de sus atractivos es la variedad de árboles. La información municipal identifica castaños, robles, chopos y abedules, entre otras especies, mediante señales repartidas por el sendero.

En otoño, este recorrido permite observar el cambio de color de la vegetación junto al embalse. El momento de mayor intensidad varía con las temperaturas y las lluvias de cada año, por lo que no conviene asociarlo a una fecha fija.

El camino cuenta también con un observatorio de aves y pasa por Vilasouto, donde se conservan casas de arquitectura tradicional. La visita puede prolongarse hasta la antigua iglesia de San Mamede, de origen románico y reformada en distintas épocas.

Organizar la visita

El paseo por O Hospital y la excursión a Vilasouto permiten plantear una escapada de un día sin convertirla en una caminata larga. Para recorrer el sendero conviene llevar calzado con buen agarre, especialmente tras las lluvias.

Si se quiere entrar en San Pedro Fiz, es recomendable consultar previamente con el Concello de O Incio las condiciones de visita. La información sobre el monumento no permite dar por hecho que su interior esté abierto de forma continua.

Para quienes dispongan de más tiempo, A Ferrería es otra parada dentro del municipio. Turismo de Galicia la incluye en sus recorridos por O Courel y destaca su emplazamiento sobre el río Cabe y su pasado vinculado a las aguas mineromedicinales.