Madrid conserva numerosos bares de barrio que mantienen su esencia pese a los cambios que ha experimentado la hostelería en los últimos años. Son establecimientos que siguen apostando por la cocina tradicional, las raciones de siempre y una clientela que regresa por la comida y el trato cercano.

Los bares de barrio siguen siendo puntos de encuentro para vecinos y trabajadores, tanto a la hora del desayuno como durante la comida. Entre sus clientes también pueden encontrarse rostros conocidos y políticos que frecuentan establecimientos alejados de los grandes restaurantes de la capital.

La eurodiputada Irene Montero es una de las políticas que ha frecuentado el Breico, un bar situado en la calle de Sebastián Herrera, en el distrito madrileño de Arganzuela. Según publicó La Vanguardia, Montero acudía habitualmente a este establecimiento, donde destacaba tanto los bocadillos como el trato de los camareros.

Los bocadillos del Breico

En su carta no hay elaboraciones sofisticadas ni propuestas que sigan las últimas tendencias gastronómicas. El Breico apuesta por una oferta tradicional en la que predominan las raciones, los bocadillos y los montados, que se sirven en un ambiente de bar de barrio, con una barra y taburetes altos.

Entre los bocadillos favoritos de Irene Montero se encuentran el de beicon con queso y el de tortilla de patatas. Así lo contó Alejandro, propietario del establecimiento, en declaraciones a La Vanguardia, donde explicó cuáles eran las preferencias gastronómicas de la política.

Los bocadillos son una de las especialidades de los bares tradicionales. E.E.

El establecimiento se encuentra en el número 16 de la calle de Sebastián Herrera. En declaraciones a La Vanguardia, Montero llegó a expresar su cariño por los bocadillos y los camareros del local, al que acudía desde hacía años.

Ese ambiente familiar es una de las características del Breico, un establecimiento donde el trato con los clientes forma parte de su identidad. Una fórmula que sigue presente en numerosos bares tradicionales de Madrid, donde los habituales conocen a los camareros y regresan con frecuencia.

La carta del Breico también ofrece una amplia variedad de raciones, con especial presencia de pescados y mariscos. Entre sus propuestas se encuentran el pulpo a la gallega, los berberechos, las gambas a la plancha, los chipirones y los calamares, además de los boquerones, que pueden pedirse fritos o en vinagre.

Tampoco faltan otras recetas tradicionales de la gastronomía española, como las croquetas, la morcilla de Burgos, las patatas bravas con alioli, la ensaladilla rusa y los torreznos. Una oferta que combina diferentes opciones para compartir con platos más contundentes.

Cordero asado. E.E.

Más allá de los bocadillos y las raciones, el Breico también prepara asados por encargo, una de las especialidades de su cocina. Se trata de elaboraciones que requieren más tiempo de preparación y que amplían la oferta habitual del establecimiento.

Entre sus propuestas destacan el cochinillo asado y el cordero, dos recetas especialmente vinculadas a la cocina castellana. Este último puede encargarse en diferentes cortes, como piernas, paletillas y costillas, que se preparan al horno.

La oferta de asados se completa con otras opciones, como el conejo y las codornices, dos carnes que también pueden prepararse al horno. De esta manera, el restaurante ofrece alternativas a los tradicionales asados de cochinillo y cordero.

Por su ubicación en Arganzuela, el Breico es una alternativa para quienes buscan disfrutar de la cocina tradicional madrileña sin acudir a grandes restaurantes. Su carta permite elegir entre un bocadillo, unas raciones para compartir o platos más elaborados, como los asados que prepara por encargo.