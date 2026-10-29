Con la llegada de noviembre comienza una de las épocas más esperadas del año para organizar pequeñas escapadas. El puentes de Todos los Santos, junto con la proximidad de la Navidad, ofrece la oportunidad de descubrir algunos de los pueblos con más encanto de España.

Entre los destinos que adquieren un atractivo especial durante estas fechas destacan aquellos que conservan tradiciones vinculadas a la gastronomía navideña. Localidades donde los obradores comienzan a trabajar meses antes de diciembre y el aroma de los dulces recién elaborados se extiende por sus calles.

Uno de los mejores ejemplos se encuentra en Andalucía, concretamente en la provincia de Sevilla. Un municipio que ha conseguido hacerse famoso dentro y fuera de España gracias a sus mantecados y polvorones, pero que también esconde un importante patrimonio monumental.

Se trata de Estepa, una localidad situada en la Sierra Sur sevillana, a unos 113 kilómetros de la capital, que combina fábricas tradicionales, conventos históricos y los restos de una antigua fortaleza medieval.

Conocida popularmente como la Ciudad del Mantecado, Estepa es uno de esos destinos que merece la pena descubrir a pie, especialmente durante el otoño cuando la actividad de sus obradores anuncia la llegada de la Navidad.

Siglos de historia

Estepa se extiende por las laderas del cerro de San Cristóbal, una elevación que ha marcado su historia y que le ha valido el sobrenombre de Balcón de Andalucía.

Su riqueza monumental ha permitido que su casco histórico sea reconocido como Conjunto Histórico Artístico, una distinción que refleja la importancia de sus edificios y de su pasado.

Los primeros asentamientos de la zona se remontan al Neolítico. Durante la época romana recibió el nombre de Ostippo, mientras que bajo el dominio musulmán fue conocida como Istabba.

En 1240 pasó a manos cristianas tras la conquista de Fernando III y, años después, su castillo quedó vinculado a la Orden de Santiago. En el siglo XVI, la localidad pasó a formar parte de los dominio de la familia Centurión, cuyos descendientes recibieron el título de marqueses de Estepa.

Una fortaleza única

Uno de los lugares más interesantes para comenzar la visita es el cerro de San Cristóbal, donde se encuentran los restos del antiguo recinto fortificado que protegía la población.

Aquí todavía pueden contemplarse diferentes tramos de muralla, la Torre del Homenaje y los vestigios de la alcazaba, construcciones que recuerdan la importancia estratégica de Estepa durante la Edad Media.

En este mismo entorno se encuentra la iglesia de Santa María, levantada sobre una antigua construcción religiosa musulmana y considerada el primer templo cristiano de la localidad.

El edificio, de estilo gótico tardío y aspecto fortificado, alberga un Museo de Arte Sacro que permite conocer parte del patrimonio religioso de Estepa.

Pero uno de los mayores atractivos del cerro son sus vistas. En los días despejados, desde este mirador natural pueden distinguirse paisajes de las provincias de Sevilla y Córdoba e incluso las cumbres de Sierra Nevada.

Conventos y calles con encanto

El patrimonio de Estepa no termina en su antigua fortaleza. Sus calles empinadas y estrechas conducen a pequeñas plazas, iglesias y conventos que conservan buena parte de la esencia histórica del municipio.

Uno de los puntos más representativos es la plaza de El Salón, donde se encuentra la ermita de Nuestra Señora del Carmen, un destacado ejemplo del barroco rural andaluz.

Estepa, Sevilla. iStock

Desde allí se puede continuar hacia la calle Libertad, conocida por su pequeño arco con una imagen de la Virgen o recorrer la calle Torralba, vinculada a una antigua leyenda local.

Otro de los monumentos más reconocibles es la Torre de la Victoria, declarada Monumento Nacional y considerada una de las grandes joyas barrocas de la localidad.

También merece una visita la iglesia de San Sebastián, que conserva esculturas relacionadas con el taller de Luis Salvador Carmona, así como la ermita de Nuestra Señora de los Remedios.

En la parte alta del municipio destacan el Convento de Santa Clara y la iglesia de Nuestra Señora de Gracia. El primero es especialmente conocido por los dulces artesanales que elaboran sus religiosas, entre ellos el tradicional bienmesabe.

El recorrido puede completarse con la ermita de la Asunción, la Casa Palacio del Marqués de los Cerverales y la ermita de Santa Ana, situada en el histórico barrio de la Coracha.

La ciudad de los mantecados

Sin embargo, si hay algo que ha convertido a Estepa en un destino especialmente popular durante los meses previos a la Navidad, es su tradición repostera.

Sus mantecados y polvorones son conocidos en toda España y forman parte de una industria artesanal que ha pasado de generación en generación.

Mantecados y dulces navideños artesanos. iStock

Durante el otoño, las fábricas trabajan para preparar la campaña navideña y el aroma de ingredientes como la canela y la almendra se convierte en una de las señas de identidad del municipio.

Algunos obradores ofrecen visitas que permiten descubrir cómo se elaboran estos dulces tradicionales, además de degustar distintas variedades.

La gastronomía local también destaca por su aceite de oliva virgen extra, amparado por la Denominación de Origen Estepa, la primera reconocida en la provincia de Sevilla.

Para quienes quieran profundizar en esta tradición, la cooperativa Oleoestepa y las bodegas de la localidad ofrecen otras posibilidades para acercarse a los productos de la tierra.

Qué visitar cerca de Estepa

La escapada puede completarse descubriendo algunos de los paisajes y pueblos de la Sierra Sur sevillana, una comarca donde los olivares se extienden entre colinas y pequeñas localidades de casas blancas.

Uno de los espacios naturales más próximos es el Manantial de Roya, un paraje situado en los alrededores de Estepa que permite disfrutar de paseos y rutas de senderismo

Calle en Osuna. iStock

También merece una visita Osuna, conocida por su extraordinario patrimonio monumental, sus palacios históricos y su imponente colegiata.

Así, Estepa se presenta como uno de esos destinos donde la historia y la gastronomía van de la mano. Un pueblo de castillos, conventos y calles empedradas que, cuando se acerca la Navidad, añade a su encanto el inconfundible aroma de los mantecados recién elaborados.