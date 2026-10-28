Halloween volverá a transformar un rincón de la Comunidad Valenciana en un escenario repleto de personajes inquietantes, decorados terroríficos y experiencias para quienes disfrutan pasando miedo. Una propuesta que se convierte en un plan para hacer una escapada los días 30 y 31 de octubre.

Se trata de la décima edición de L’Alqueria del Terror, una feria con entrada gratuita que se celebra en Gandía (Valencia) y que incluye un pasaje ambientado en un antiguo poblado de demonios, espectáculos, animación y actividades para toda la familia.

La celebración tendrá lugar en el Centre Juvenil Alqueria Laborde, sede del Consell dels Joves de Gandía, que durante dos jornadas cambiará su aspecto habitual para convertirse en un espacio dedicado a Halloween.

Las actividades comenzarán a las 18:00 horas, aunque habrá que esperar hasta las 20:00 para disfrutar del principal reclamo: un recorrido de terror con una historia propia, personajes caracterizados y distintas escenas conectadas entre sí.

La organización espera repetir el éxito de ediciones anteriores, en las que se han llegado a registrar más de 3.000 visitantes. Este año, más de un centenar de voluntarios colaborarán en los preparativos y la puesta en escena.

La feria también ofrece una oportunidad para disfrutar de una escapada de otoño a Gandía, una localidad conocida por sus playas, pero que cuenta con un casco histórico de origen medieval, monumentos y espacios naturales que se pueden recorrer durante el día.

Un poblado de demonios

L’Alqueria del Terror llega en 2026 con una nueva ambientación. En lugar de apostar por un recorrido de sustos aislados, la organización ha preparado una historia que se desarrolla en un antiguo pueblo habitado por demonios.

Los visitantes se adentrarán en un escenario misterioso en el que cada calle esconde personajes y secretos. Las diferentes escenas estarán conectadas para que el público pueda descubrir la historia del poblado a medida que avanza por el recorrido.

Buena parte del atractivo de esta experiencia reside en el trabajo de caracterización, vestuario, maquillaje e interpretación de los participantes, que darán vida a los habitantes del pueblo.

Los voluntarios se encargan tanto de preparar los decorados como de interpretar a los personajes. Su objetivo es crear una experiencia de miedo en la que los visitantes se sientan parte de la historia.

El pasaje del terror abrirá sus puertas ambos días a las 20:00 horas. No obstante, no será necesario entrar en él para disfrutar de la feria, ya que buena parte de las actividades se desarrollarán en el exterior.

Horarios y actividades

La feria contará con dos jornadas de actividades similares, aunque el sábado, coincidiendo con la noche de Halloween, el pasaje del terror ampliará su horario hasta la medianoche.

El viernes 30 de octubre, las actividades comenzarán a las 18:00 horas con la apertura de la zona de juegos y los castillos hinchables, que estarán disponibles hasta las 23:00 horas. También habrá sesiones de pintacaras hasta las 22:00 horas.

Programa y horarios de L’Alqueria del Terror 2026. E.E.

La zona gastronómica, las sesiones de DJ y las actuaciones musicales completarán la programación de la tarde y la noche. A partir de las 20:00 horas comenzará la parte más terrorífica, con animación itinerante y la apertura del pasaje del terror, que permanecerá abierto hasta las 23:00 horas.

El sábado 31 de octubre, la feria volverá a abrir a las 18:00 horas. Las actividades infantiles mantendrán sus horarios, con juegos e hinchables hasta las 23:00 horas y pintacaras hasta las 22:00 horas.

La principal diferencia estará en la programación nocturna, ya que el pasaje del terror y la animación se prolongarán desde las 20:00 hasta las 00:00 horas, una hora más que durante la jornada anterior.

Entrada gratis

Aunque el pasaje del terror será el principal reclamo, L’Alqueria del Terror también contará con actividades infantiles desde las 18:00 horas, pensadas para quienes prefieran disfrutar de Halloween sin entrar en el recorrido de miedo.

Los castillos hinchables, la zona de juegos y el pintacaras permitirán que los más pequeños participen en la celebración. La animación itinerante llevará personajes y actuaciones a diferentes puntos del recinto.

La programación se completará con una zona gastronómica, música y sesiones de DJ, de manera que los asistentes podrán permanecer varias horas en las instalaciones y disfrutar de propuestas para diferentes edades.

Uno de los principales atractivos de esta feria es que la entrada será completamente gratuita, por lo que no será necesario comprar una entrada para acceder al evento.

Qué ver en Gandía

La celebración de L’Alqueria del Terror permite aprovechar el último fin de semana de octubre para conocer Gandía, un destino de la costa valenciana que ofrece alternativas más allá de sus playas.

Su centro histórico, de calles peatonales, conserva algunos de los edificios más representativos de la ciudad. Entre ellos destaca el Palacio Ducal de los Borja, antigua residencia de esta familia y uno de los monumentos más conocidos de la localidad.

También merece la pena recorrer los alrededores de la Colegiata de Santa María, pasear por las calles del casco antiguo o acercarse al barrio marítimo del Grau, donde se encuentra el puerto de Gandía.

Para quienes prefieran un plan al aire libre, la ciudad cuenta con el Marjal de Gandía, un espacio natural de humedales, y la playa de l'Auir, conocida por sus dunas y su entorno menos urbanizado.

De esta manera, quienes se desplacen hasta Gandía podrán dedicar el día a recorrer su patrimonio y sus paisajes y reservar la tarde o la noche para disfrutar de L’Alqueria del Terror, que celebrará su décimo aniversario los días 30 y 31 de octubre.