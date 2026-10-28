Hay bosques que parecen sacados de las páginas de un cuento. Lugares donde los árboles forman túneles naturales, las hojas cubren los senderos y el silencio se rompe con el sonido del viento entre las ramas.

Con la llegada del otoño, estos paisajes adquieren una belleza especial. Los tonos verdes dejan paso a los ocres y dorados, la humedad despierta el aroma de la tierra y las setas comienzan a aparecer entre la vegetación.

Uno de esos rincones se esconde en la provincia de Zaragoza, a los pies de una de las montañas más emblemáticas de Aragón. Un lugar donde la naturaleza, las leyendas y la tradición micológica se unen para ofrecer una escapada diferente.

Se trata del Bosque Encantado de San Martín de la Virgen de Moncayo, un espacio que invita a descubrir los secretos del entorno natural a través de los cinco sentidos y que encuentra en el otoño su momento más especial.

Entre setas y leyendas

Situado a los pies del Moncayo, San Martín de la Virgen de Moncayo es uno de los destinos más conocidos de Aragón entre los aficionados a la micología.

Cada otoño, sus bosques se convierten en un pequeño paraíso para quienes disfrutan descubriendo hongos y setas, una tradición que forma parte de la identidad de este municipio zaragozano.

Pero entre sus atractivos destaca un rincón especialmente singular: el Bosque Encantado, un recorrido interpretativo al aire libre que propone descubrir la naturaleza desde una perspectiva diferente.

A lo largo del itinerario, los visitantes pueden acercarse a las historias del Moncayo, conocer la importancia de los hongos en sus ecosistemas y aprender a observar los pequeños detalles que suelen pasar desapercibidos durante un paseo.

La propuesta gira en torno a los cinco sentidos, invitando a escuchar los sonidos del bosque, reconocer sus aromas y contemplar la variedad de formas y colores que esconde la vegetación.

El secreto natural del Moncayo

Buena parte de la magia de este paisaje se explica por su ubicación. Con 2.315 metros de altitud, el Moncayo es la montaña más elevada del Sistema Ibérico y una de las grandes referencias naturales de Aragón.

Su situación entre el valle del Ebro y las mesetas castellanas crea un territorio de contrastes, donde los paisajes secos de las zonas bajas dan paso a bosques frondosos conforme aumenta la altitud.

La montaña actúa como una barrera natural frente a los frentes húmedos procedentes del Atlántico, favoreciendo unas condiciones climáticas muy diferentes a las de las tierras que la rodean.

A ello se suma la diversidad de sus suelos, que permite el crecimiento de distintas especies vegetales y convierte este entorno en un refugio para una extraordinaria variedad de hongos.

Por eso, pasear por los bosques del Moncayo durante el otoño supone descubrir un paisaje cambiante, donde las setas, los árboles y la humedad dibujan algunas de las estampas más bonitas de la temporada.

Celebra las setas

La relación de San Martín de la Virgen de Moncayo con la micología va mucho más allá de sus senderos.

Desde 2003, el municipio organiza sus Jornadas Micológicas, una celebración reconocida como Actividad de Interés Turístico de Aragón que reúne propuestas relacionadas con la naturaleza, la gastronomía y la divulgación.

Este año, la XXII edición tiene lugar los días 23, 24, 25 y 31 de octubre, además del 1 y 2 de noviembre, por lo que todavía quedan varias jornadas para disfrutar de la programación.

Entre sus propuestas destacan las actividades dedicadas al conocimiento de las setas, las experiencias gastronómicas y las iniciativas pensadas para acercar el mundo de los hongos a visitantes de todas las edades.

El municipio cuenta también con un Centro Micológico, un espacio dedicado a la interpretación y divulgación que dispone de una exposición permanente de setas liofilizadas, paneles informativos y una biblioteca especializada.

Qué visitar cerca del bosque

La escapada puede completarse descubriendo otros rincones del Parque Natural del Moncayo, un espacio protegido que ofrece numerosas posibilidades para disfrutar del senderismo y los paisajes de montaña.

Uno de los lugares más especiales es el Santuario de Nuestra Señora del Moncayo, situado en plena montaña y rodeado de bosques que durante el otoño adquieren una belleza particular.

También merece una visita Tarazona, una ciudad de gran riqueza monumental donde destacan su catedral de Santa María de la Huerta, las casas colgadas y las estrechas calles de su antiguo barrio judío.

Otra excursión interesante conduce hasta el monasterio de Veruela, un impresionante conjunto cisterciense rodeado de viñedos y paisajes naturales, estrechamente vinculado a la figura del escritor Gustavo Adolfo Bécquer.

Así, el Bosque Encantado de San Martín de la Virgen de Moncayo se convierte en una buena excusa para descubrir una de las caras más sorprendentes de Zaragoza: la de sus bosques húmedos, sus pueblos llenos de historia y una tradición micológica que cada otoño vuelve a cobrar vida.