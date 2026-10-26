Aunque su nombre suele estar ligado a la actualidad política, Isabel Díaz Ayuso siempre encuentra tiempo para disfrutar de uno de sus grandes intereses fuera de la Asamblea de Madrid: la buena gastronomía.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha demostrado en distintas ocasiones su afición por descubrir restaurantes. Hace unos meses, incluso compartió con los más de un millón de seguidores de su cuenta de Instagram una de sus direcciones favoritas para comer en la capital.

Y no se trata de uno de esos locales recién inaugurados que triunfan en las redes sociales, sino de un restaurante con décadas de trayectoria que acerca los sabores tradicionales del norte de África al corazón de Madrid.

La recomendación llegó acompañada de una fotografía tomada en el establecimiento y unas palabras que dejaban clara su opinión: "Hacen auténtica cocina marroquí, buenísimo". El lugar elegido era Al-Mounia.

Este restaurante madrileño no solo llama la atención por sus especialidades culinarias, sino también por un interior que recuerda a los grandes palacios y casas tradicionales de Marruecos.

Sus paredes decoradas con mosaicos, las lámparas de inspiración árabe y los detalles ornamentales crean una atmósfera que invita a disfrutar de la comida sin prisas.

En la fotografía publicada por Ayuso también aparecía una de las costumbres más reconocibles de la cultura marroquí: el servicio del té, presentado en su característica tetera metálica y acompañado de pequeños vasos de cristal y diferentes especialidades de la casa.

Un viaje a Marruecos

La carta de Al-Mounia propone un recorrido por las tradiciones culinarias bereberes, árabes y mediterráneas. Entre sus opciones aparecen ensaladas, hummus, arroces, cuscús, tajines, carnes de cordero, aves, pescados y postres típicos.

Tampoco faltan recetas tan representativas como la pastela, el mechoui, el boulfaf o la harira. Ingredientes como los dátiles, la miel, la harissa y las especias ras el hanout completan una propuesta marcada por los aromas de la cocina magrebí.

Cuánto cuesta comer

El precio medio por comensal se mueve entre 25 y 41 euros, aunque depende de los platos y bebidas elegidos. También dispone de un menú degustación de 75 euros y una propuesta ejecutiva de lunes a viernes por 39 euros.

Entre las opiniones de quienes lo han visitado se repiten las referencias a la calidad de los ingredientes, la preparación de sus recetas y la tranquilidad del comedor. Una combinación que ha ayudado a mantener su reputación en la escena gastronómica madrileña.

El restaurante está situado en el número 5 de la calle Recoletos, en el barrio de Salamanca. Por su trayectoria y popularidad, conviene reservar mesa antes de acercarse.

Otros restaurantes favoritos

Sin embargo, Al-Mounia no es la única dirección gastronómica por la que la presidenta madrileña ha mostrado interés. Sus recomendaciones también incluyen establecimientos con propuestas muy diferentes entre sí.

Uno de ellos es Ni Subo Ni Bajo, una tapería de inspiración gallega ubicada en Chamberí, donde la cocina tradicional se disfruta en un ambiente cercano y desenfadado.

Para ocasiones en las que apetece una experiencia más elaborada, también figura Ugo Chan, un restaurante que combina influencias japonesas y españolas y que se ha convertido en uno de los nombres destacados de la gastronomía madrileña.

Otra de las direcciones que ha recomendado es Charrúa, un establecimiento especializado en carnes de diferentes procedencias, preparadas a la brasa y con el fuego como gran protagonista de su cocina.

Por último, aparece Corral de la Morería, uno de los espacios más emblemáticos de Madrid, donde la alta gastronomía comparte escenario con el flamenco y una larga tradición artística.