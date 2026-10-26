El domingo 1 de noviembre habrá una alternativa a las escapadas rurales y las visitas a cementerios históricos de estas fechas: una feria dedicada a los tacos que reunirá a más de diez taquerías, con actuaciones de mariachis y concursos abiertos al público.

La cita celebra su segunda edición con una propuesta inspirada en el Día de Muertos mexicano. Los asistentes podrán recorrer los puestos, probar distintas recetas y votar por su favorita entre las que compiten por el título de Mejor Taco de España.

Se trata de Tacos Fest by Rita’s, que se celebrará en Madrid, en The Lenovo GARAGE, el espacio cubierto y climatizado de Autocine Madrid. El recinto se encuentra en la calle Isla de Java, 2, en el distrito de Fuencarral-El Pardo.

Su horario, de 12:00 a 00:00 horas, permite incorporarlo a una escapada de fin de semana a la capital o acudir a algunas de las actividades del domingo. La programación combina propuestas familiares durante el día con música y sesiones de DJ por la noche.

Ruta de tacos

El concurso gastronómico será uno de los ejes del festival. Entre los participantes anunciados figuran Yukatán, ¡Órale Pues!, Aztlan, Valletako, Lacosta, Mamataco, Tacoctelería y NMW, que presentarán sus recetas ante un jurado profesional.

El público también tendrá voto para elegir su taco favorito. La propuesta consiste en pasar de un puesto a otro, probar diferentes elaboraciones y comparar las versiones que prepara cada establecimiento.

Cartel de Tacos Fest by Rita’s en Autocine Madrid. Tacos Fest / Día de Muertos

La oferta incluirá margaritas, mezcal y tequila, mientras que la ambientación contará con un altar de muertos y catrinas. Estos elementos vinculan la feria con la celebración mexicana que inspira esta edición.

Las entradas promocionales para adultos parten de 7 euros y la entrada general cuesta 10 euros. El precio incluye únicamente el acceso al evento: la comida y la bebida se pagan por separado.

Música y concursos

La primera actuación de mariachis será a las 13:30 horas. A las 15:00 coincidirán el pintacaras de catrina y el primer espectáculo de lucha libre, dos de las propuestas previstas para quienes acudan desde el mediodía.

Por la tarde, la piñata tendrá su turno a las 16:00 horas, seguida del concurso familiar de disfraces a las 16:30. Los mariachis volverán a actuar a las 17:00.

El concurso de comer picante llegará a las 18:30, antes del segundo pase de lucha libre, previsto a las 19:00. También habrá partidas de Michelada Pong entre las 19:30 y las 22:30.

La programación nocturna incorporará un grupo de corridos mexicanos y un concurso de disfraces para adultos. Los DJ tomarán el relevo a las 21:00 y el ganador del certamen de tacos se anunciará a las 23:00.

Qué ver cerca

Quienes viajen a Madrid para acudir a la feria pueden dedicar parte del fin de semana a recorrer el norte del paseo de la Castellana. Es una ruta por la arquitectura más reciente de la ciudad, con las torres de oficinas como principal referencia.

En plaza de Castilla se levantan las Torres KIO, dos edificios inclinados y simétricos que forman la llamada Puerta de Europa. Desde allí, el recorrido puede continuar hacia el conjunto de las Cuatro Torres y la torre Caleido.

Este último entorno cuenta también con una zona comercial y de restauración. La visita permite combinar el festival con un paseo por una parte de Madrid distinta del circuito del centro histórico. Conviene organizar ambos planes con sus respectivos desplazamientos: la feria se celebra en el recinto de Autocine, en la calle Isla de Java.