Zaragoza es una de las ciudades españolas donde mejor se come. La capital aragonesa, de hecho, celebró hace escasos días sus fiestas grandes en honor a su patrona, la Virgen del Pilar.

Alberto Núñez Feijóo visitó Zaragoza el pasado 13 de octubre, coincidiendo con las fiestas del Pilar, antes de desplazarse a Huesca para participar en un acto de precampaña.

Uno de ellos es Alberto Núñez Feijóo, quien aseguró estar "orgulloso de nuestra gente y de nuestras tradiciones" durante su fugaz visita a la ciudad. Durante su recorrido, el candidato fue visto en la popular zona de 'El Tubo', el rincón por excelencia para tapear. Concretamente, acudió a El Meli del Tubo, un establecimiento que cuenta con numerosas tapas nacionales e internacionales y un repertorio importante de raciones.

En pleno bullicio

El local, ubicado en el número 12 de la calle de la Libertad, a escasos pasos del Pilar, presenta prácticamente a diario un ir y venir de lugareños y turistas atraídos por sus buenos bocados.

Fundado en 2016 siguiendo la estela de su "hermano mayor", el Méli Mélo, el restaurante dispone de un amplio salón interior para grupos, aunque la zona central de su actividad se concentra en la barra y la terraza, sorteando la estrechez característica del casco antiguo zaragozano.

La tapa estrella, de la que sirven decenas al día, es 'La Pilarica'. Sobre una base de tomate cassé rosa de Barbastro (que consiste en una picada tras pelar el producto y retirarle las semillas), se añade cebolla, bacalao y jamón DO Teruel. Su precio es de 4,70 €.

Además de esta elaboración, destacan otras opciones como la hamburguesa de rape y gambas, 'La Paca' —un bocatín de bacalao con verduras, alioli y cóctel gimlet— o las gyozas de conejo escabechado.

Qué ver en Zaragoza

Es de sobra conocida la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, la espectacular catedral barroca que se levanta a orillas del Ebro, el río más caudaloso de España.

Más allá de recorrer su plaza y acceder al interior, merece la pena subir a la torre de San Francisco de Borja para disfrutar de una panorámica privilegiada de la urbe.

La Basílica del Pilar es el centro de atención de Zaragoza. E.E.

A pocos minutos se encuentra la catedral del Salvador, conocida como La Seo. Su entrada general cuesta 10 euros y permite visitar sus cinco naves, el retablo mayor del siglo XV y el Museo de Tapices. También incluye el Museo Pilarista y el Rosario de Cristal.

El tercer destino patrimonial más importante es el Palacio de la Aljafería, un recinto fortificado de origen islámico y uno de los ejemplos más reconocidos de la arquitectura hispanomusulmana del siglo XI.

El palacio conserva estancias de los Reyes Católicos y elementos mudéjares que forman parte del conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2001.

Palacio de la Aljafería, un tesoro con diez siglos a sus espaldas. Dreamstime.com

Por último, no se puede dejar de lado la enorme importancia de Francisco de Goya. El artista mantuvo una relación muy intensa con Zaragoza y hoy en día existe una ruta turística específica en torno a su legado.

Este recorrido abarca desde esculturas en su honor y un museo dedicado a sus dibujos y óleos, hasta el fresco de La adoración del nombre de Dios, situado en el propio interior de la Basílica del Pilar.