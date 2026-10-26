Una comida en carretera puede ser el punto de partida de una escapada entre viñedos, antiguos hornos alfareros y plazas renacentistas. Es el plan que permite organizar uno de los establecimientos que frecuenta Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha.

Su director contó a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que el político tiene una costumbre cuando se sienta a la mesa: "Siempre pide para empezar un mojete de tomate fresquito". Esta ensalada es una de las recetas tradicionales que dan forma a la cocina de la casa.

Se trata de Casa Lorenzo, situado en el kilómetro 138 de la N-310, a unos dos kilómetros de Villarrobledo (Albacete), en dirección a San Clemente (Cuenca). Su ubicación permite combinar la parada gastronómica con una visita a estas dos localidades manchegas.

El negocio familiar abrió en 1982 como un bar cafetería. Hoy cuenta con un hotel de 61 habitaciones, espacios de restauración y salones para celebraciones, además de aparcamiento gratuito para sus clientes.

La cocina mantiene el vínculo con el recetario regional, con platos como el pisto manchego, las judías con perdiz o la paletilla de lechal al horno. Son algunas de las elaboraciones que acompañan al mojete en la oferta gastronómica que ha probado Page.

El plato de Page

El plato con el que el presidente suele empezar sus comidas lleva tomate pelado, atún desmenuzado, cebolla y huevo cocido. Se sirve frío y forma parte de esas preparaciones sencillas que tienen distintas versiones en las cocinas familiares manchegas.

Casa Lorenzo combina ese recetario con elaboraciones actuales y prepara sus platos y postres de forma casera, según explica el propio establecimiento. En 2022 recibió el premio honorífico Restaurador del Año, concedido por La Mancha Wines.

Su participación en la Ruta del Vino de La Mancha ofrece otro motivo para alargar la visita. La comida puede encajar en un recorrido por el patrimonio y la tradición vinícola de Villarrobledo, en lugar de quedarse en una parada antes de volver a la carretera.

La carta

Entre las opciones para compartir figuran la ensaladilla rusa y el magro con tomate, ambos a 7,50 euros; los boquerones en vinagre, a 5,90 euros, y el lomo de orza con asadillo de pimientos, a 13 euros.

El jamón ibérico acompañado de pan tumaca cuesta 23 euros. Para quienes prefieran un entrante diferente, la carta incluye brioche de carrillada con salsa tonkatsu ahumada, a 4,90 euros, y coulant de foie con reducción de Pedro Ximénez, a 13,50 euros.

También aparecen croquetas del puchero del día, gyozas de verduras con chile dulce y productos del mar como las zamburiñas, la sepia a la plancha y las gambas al ajillo.

Las carnes ocupan buena parte de los principales. El cachopo de ternera relleno de cabrales, pimiento del piquillo y jamón, servido con dos huevos estrellados, cuesta 24 euros. La paletilla de lechal y la sartén de cordero manchego se ofrecen a 28 euros.

Por ese mismo precio figura el entrecot de Juan Navarro, de 370 gramos y con 20 días de maduración. La pluma ibérica a la cantonesa terminada a la brasa cuesta 19 euros, mientras que el rodaballo con verduras de temporada se sitúa en 22 euros.

La sección de cocina a la leña reúne panceta, morcilla, secreto, chorizo, pollo deshuesado y chuletas de cordero. Hay también bocadillos, sándwiches y hamburguesas para quienes buscan una comida más informal.

Entre los postres se puede elegir torrija de brioche caramelizado, a 7,50 euros; tarta de queso con frutos rojos, a 6,50 euros, o tarta al whisky, a 6 euros. La pavlova con frutos rojos y la tarta fina de manzana hojaldrada cuestan 7,50 euros.

Qué ver cerca

A poca distancia del restaurante, Villarrobledo permite dedicar parte de la jornada a recorrer su casco urbano. La plaza de Ramón y Cajal, conocida como plaza Vieja, reúne dos de sus edificios más representativos: el Ayuntamiento y la iglesia de San Blas.

La historia local está muy ligada al vino y a la fabricación de las grandes tinajas de barro que se utilizaban para almacenarlo. Ese vínculo permite dar continuidad a la escapada gastronómica con una visita al patrimonio artesanal de la localidad.

Villarrobledo (Albacete), una localidad manchega ligada al vino y a la tradición alfarera. E.E.

El Centro de Interpretación de la Alfarería Tinajera, instalado en un antiguo horno rehabilitado, explica cómo se elaboraban estos recipientes. Conserva espacios del proceso de fabricación y cocción, y permite conocer un oficio que marcó durante siglos la economía local.

La entrada es gratuita y las visitas guiadas requieren concertación previa, según la información de Turismo de Castilla-La Mancha.

La ruta puede continuar por la N-310 hasta San Clemente, ya en la provincia de Cuenca. Su plaza Mayor conserva la antigua Casa Consistorial renacentista, que alberga el Museo de Obra Gráfica de la Fundación Antonio Pérez.

El paseo por el casco histórico lleva también a la iglesia de Santiago Apóstol y a la Torre Vieja, construida en el siglo XV. Las calles conservan casas señoriales y palacios que recuerdan la importancia comercial y administrativa que tuvo esta villa manchega.