Las casas de pescadores de La Marina y las calles empedradas del casco histórico muestran dos caras de Hondarribia. Esta localidad de Guipúzcoa, situada en la desembocadura del Bidasoa, permite organizar una escapada entre murallas, bares de pintxos y paseos junto al agua.

Su ubicación, frente a Hendaya y a los pies del monte Jaizkibel, invita a prolongar la visita fuera del centro. Se puede dedicar una jornada al recinto amurallado y al barrio marinero, y reservar otra para conocer los senderos y miradores del entorno.

El casco histórico, declarado Monumento Histórico-Artístico en 1964, conserva las huellas de una ciudad fronteriza cuya defensa condicionó su arquitectura. Las puertas de acceso y los baluartes siguen formando parte del recorrido por sus calles.

Fuera de las murallas aparece La Marina, el antiguo barrio de pescadores. Sus fachadas blancas, con balcones de madera pintados de colores, se encuentran entre las imágenes más reconocibles de Hondarribia. Las calles San Pedro y Santiago concentran buena parte de este conjunto marinero.

De pintxos

La calle San Pedro es uno de los puntos de referencia para salir de pintxos. Sus bares y terrazas permiten hacer una pausa durante la visita o dedicar la comida a probar distintos bocados mientras se recorre el barrio.

La gastronomía puede servir como hilo conductor de la escapada, aunque conviene dejar tiempo para caminar. Una opción es visitar el casco antiguo por la mañana, bajar después a La Marina para comer y continuar por la tarde hacia el paseo marítimo.

Quienes prefieran sentarse a la mesa encontrarán restaurantes donde probar recetas de la cocina vasca, como el marmitako, los chipirones en su tinta o el bacalao al pilpil. El chacolí es otra de las opciones para acompañar la comida.

El casco histórico

La puerta de Santa María es un buen punto de partida para entrar en el recinto amurallado. Sobre el arco destaca el escudo de la ciudad, fechado en 1694. A su izquierda se conserva el Cubo de Santa María, del siglo XVI.

Desde esta entrada se puede buscar la plaza del Obispo, donde una estatua recuerda a Cristóbal de Rojas y Sandoval. Nacido en Hondarribia, fue arzobispo de Sevilla y capellán de Carlos V.

El paseo continúa por Kale Nagusia, la calle Mayor, entre casas con escudos, balcones de hierro forjado y aleros de madera. En este recorrido aparecen el Ayuntamiento y edificios como la Casa Zuloaga o la Casa Ladrón de Guevara, reconocible por su fachada de ladrillo azul vitrificado.

La iglesia de Santa María de la Asunción y del Manzano es otra de las paradas del casco antiguo. El templo se levantó en los siglos XV y XVI sobre restos de antiguas murallas y en sustitución de una iglesia románica. Su campanario barroco corresponde al siglo XVIII.

Muy cerca se abre la plaza de Armas, presidida por el castillo de Carlos V, convertido en parador. Desde este entorno, el recorrido puede continuar hacia la Brecha para contemplar la bahía de Txingudi.

Antes de abandonar la parte vieja, merece la pena acercarse a la puerta de San Nicolás y al Baluarte de la Reina. Estas fortificaciones ayudan a entender cómo se protegía la población y por qué las murallas tienen tanta presencia en su trazado.

Mar y montaña

El paseo marítimo permite continuar la visita fuera de las calles del centro y acercarse al puerto deportivo y a la playa de Hondarribia. El arenal, de unos 800 metros de longitud, ofrece otra parada para caminar junto al agua, también fuera de la temporada de baño.

Para dedicar más tiempo al paisaje, el monte Jaizkibel reúne distintas posibilidades de senderismo. En sus laderas se encuentra el santuario de Guadalupe, cuyo entorno ofrece vistas de la desembocadura del Bidasoa y de la costa vascofrancesa.

Otra opción es explorar algún tramo del sendero Talaia, que recorre la costa de Jaizkibel hacia Pasai Donibane. Conviene elegir el itinerario según la distancia y el desnivel: los caminos del monte requieren una planificación distinta a la de un paseo urbano.

La marisma de Jaizubia completa las alternativas para quienes quieran dedicar parte de la escapada al entorno natural de Hondarribia, más allá de sus murallas y de las terrazas de La Marina.