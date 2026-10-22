Los amantes del marisco tienen una cita gastronómica hasta el próximo domingo 25 de octubre. Una feria de entrada gratuita reúne algunas de las especialidades más conocidas de Galicia, desde bogavantes y percebes hasta centollos, nécoras y pulpo a feira.

La propuesta es también una buena excusa para organizar una escapada de fin de semana junto al Mediterráneo, combinar una comida a base de marisco con un paseo por el puerto y descubrir algunos de los rincones de tradición marinera de la zona.

Se trata de MarisGalicia, la feria itinerante del marisco instalada junto a la Antigua Estación del Grau, en Valencia. El evento permanecerá abierto hasta el 25 de octubre y permitirá degustar productos gallegos en una gran carpa situada cerca del puerto y de la Marina de Valencia.

La oferta incluye bogavantes, percebes, centollos, pulpo, nécoras y empanadas, junto con arroces, vinos y postres. Según la organización, el marisco llega diariamente desde Galicia, con distintas preparaciones para consumir en el recinto.

Los visitantes pueden elegir entre raciones individuales, platos para compartir y mariscadas completas. La programación incluye música tradicional gallega y, los sábados por la noche, el espectáculo de la queimada, que comienza a partir de las 23:00 horas.

40 toneladas de marisco

MarisGalicia ocupa una carpa de más de 1.500 metros cuadrados, con capacidad para más de mil personas. En su interior se distribuyen cocinas a la vista, barras, panadería, arrocería y un vivero de mariscos.

El funcionamiento permite recorrer los puestos con una hoja de pedido, seleccionar los productos y sentarse después en el comedor interior o en la terraza. Hay zonas especializadas en pulpo, mariscos cocidos, elaboraciones a la plancha y bebidas.

La feria comenzó su recorrido en 2008 y desde entonces ha visitado ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Santander y Valladolid. Para esta edición, la organización anuncia 40 toneladas de marisco y espera superar los 25.000 visitantes.

La ambientación también tiene protagonismo, con música de gaitas y danzas tradicionales que acompañan la actividad gastronómica. La entrada es gratuita y no es necesario reservar mesa previamente.

La carta y sus precios

La carta ofrece distintas especialidades gallegas, comenzando por el bogavante a la plancha de unos 500 gramos, que cuesta 32 euros. La langosta a la plancha tiene un precio de 33 euros, mientras que el centollo y el buey de mar cocidos se ofrecen por unos 18 euros cada uno.

Los percebes cuestan 29 euros la ración de aproximadamente 150 gramos y las nécoras cocidas se venden a 16 euros las dos unidades. También hay cigalas a la plancha por 25 euros, langostinos por 12 euros y camarón cocido por 25 euros la ración.

Otra de las especialidades es el pulpo a feira, disponible por 18 euros. Quienes prefieran los moluscos pueden pedir navajas y zamburiñas a la plancha por 16 euros, vieira al horno por 7 euros o almejas a la marinera por 18 euros.

La brocheta de vieira y langostino cuesta 8 euros la unidad, aunque se ofrecen dos por 15 euros. Los mejillones se preparan al vapor por 9 euros o a la vinagreta y en salsa de Albariño por 9,50 euros.

La carta se completa con chipirones por 11 euros, bacalao a la gallega por 17 euros y salpicón de marisco por 18 euros. También se puede pedir arroz de marisco por 9,50 euros, con una cazuela de barro de regalo.

Las empanadas son otra de las opciones disponibles. Las raciones de bonito y bacalao cuestan 7 euros, las de choco 8 euros y las de zamburiña 9,50 euros. Las empanadas enteras tienen precios de entre 35 y 50 euros.

Mariscadas desde 89 euros

Para quienes prefieran compartir varios productos, la feria ofrece dos mariscadas. La primera es la Illas Cíes, que cuesta 89 euros e incluye navajas, langostinos, zamburiñas, cigalas, bogavante a la plancha y vieiras al horno.

Esta opción incorpora dos kits de tenedor y dos vasos. Por su parte, la Gran Mariscada Atlántica tiene un precio de 129 euros y añade chipirones y mejillones, cuya preparación se puede elegir.

La mariscada más completa incluye una ración de pan, una botella de vino blanco casero, dos cafés, dos raciones de tarta, dos kits de tenedor y dos copas.

En la carta de vinos aparecen el blanco casero por 12,50 euros, Ribeiro por 15 euros y Albariño por 16,50 euros. También se ofrecen referencias como Terras de Lantaño (21 euros), Lindes de Lantaño (26 euros) y Mencía Fusco tinto (17 euros).

Para terminar la comida, los visitantes pueden elegir entre tarta de Santiago, tarta de queso o tarta variada por 6 euros la ración. La oferta dulce incluye también filloas rellenas de chocolate.

Qué ver en los alrededores

La ubicación de MarisGalicia permite aprovechar la visita para conocer la zona marítima de Valencia. A poca distancia del recinto se encuentra la Marina de Valencia, un espacio abierto al Mediterráneo con paseos junto al puerto, terrazas y edificios históricos.

Entre sus lugares más conocidos está el Veles e Vents, diseñado por David Chipperfield y Fermín Vázquez. También se pueden visitar los antiguos tinglados portuarios y contemplar el Edificio del Reloj, uno de los símbolos de esta parte de la ciudad.

Veles e Vents, uno de los iconos arquitectónicos de la Marina de Valencia. E.E.

Otra opción es acercarse al barrio del Cabanyal, conocido por sus antiguas casas de pescadores, fachadas de azulejos y arquitectura tradicional. Sus calles conservan buena parte del carácter marinero de Valencia y permiten completar la jornada con un paseo entre pequeños comercios y edificios históricos.

Quienes prefieran caminar junto al mar pueden continuar hasta la playa del Cabanyal o de las Arenas, situada junto a la Marina. Su amplio paseo marítimo cuenta con restaurantes y terrazas, por lo que también resulta una alternativa para pasar la tarde después de visitar la feria.

En el entorno del Grau se encuentran asimismo las Atarazanas, un conjunto de arquitectura gótica civil cuyos orígenes se remontan al siglo XIV. Sus cinco naves se utilizaron históricamente para actividades relacionadas con la construcción, reparación y almacenamiento de embarcaciones.

Fechas y horarios

Programación, horarios y actividades de la feria del marisco MarisGalicia en Valencia. E.E.

MarisGalicia permanecerá abierta hasta el domingo 25 de octubre de 2026, junto a la Antigua Estación del Grau de Valencia. La entrada al recinto es gratuita y los asistentes pueden acudir sin reserva previa.

De lunes a sábado, el horario es de 13:00 a 16:30 horas y de 20:00 a 23:00 horas. Los domingos únicamente abre para las comidas, de 13:00 a 16:30 horas.

El domingo 25 de octubre será el último día para visitar la feria, que cerrará sus puertas a las 16:30 horas.