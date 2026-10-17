Hay productos que, por sencillos que parezcan, forman parte de la historia y la identidad de un territorio. La patata es uno de ellos y, en Álava, su cultivo lleva generaciones ligado al paisaje, a las tradiciones rurales y a las mesas de sus habitaciones.

Precisamente, el próximo domingo 18 de octubre, el pequeño pueblo de Bóveda, en el municipio de Valdegovía, se convertirá en el escenario de una de las celebraciones gastronómicas más esperadas de la zona.

Se trata de la XXXIII Feria de la Patata Alavesa, una cita que reunirá a productores, artesanos y visitantes alrededor de este alimento, con degustaciones, demostraciones de cocina, concursos y actividades para toda la familia.

Patatas, artesanía y gastronomía

La jornada comenzará a las 10:00 horas con la apertura de un mercado en el que los productores locales ofrecerán sus productos directamente al público, acompañados de diferentes puestos de artesanía.

Como no podía ser de otra manera, la patata de Valdegovía será la gran protagonista. Los visitantes podrán comprar variedades como Agria, Baraka y Kennebec, además de conocer otras nuevas que se mostrarán durante la feria.

Uno de los momentos más apetecibles llegará a las 13:00 horas, cuando el chef Javier Sanz ofrecerá una demostración culinaria. También habrá una degustación de patats de Valdegovía para descubrir las posibilidades gastronómicas de este producto.

La celebración incluirá propuestas relacionadas con las tradiciones vascas, como el Campeonato de Álava de Aizkora de primera categoría, una competición en la que los participantes demostrarán su habilidad contando troncos con hacha.

Los más pequeños tampoco se quedarán sin planes, ya que podrán participar en juegos inspirados en el deporte rural vasco, mientras que los aficionados a la artesanía tendrán oportunidad de descubrir trabajos realizados con vidrio.

La patata más grande de Álava

Entre las actividades más curiosas destaca el III Concurso de la Patata más Grande, una competición que buscará el ejemplar de mayor tamaño cultivado durante 2026.

Cualquier persona podrá participar sin necesidad de inscribirse previamente. Bastará con llevar su patata al puesto de la Oficina de Turismo de Valdegovía entre las 10:00 y las 12:00 horas del domingo.

Los ejemplares permanecerán expuestos durante la jornada y, a las 14:00 horas, se celebrará la entrega del premio. Una manera divertida de reconocer el trabajo de quienes mantienen viva la tradición agrícola de la comarca.

Qué visitar en Valdegovía

Más allá de la feria, Bóveda se encuentra en uno de los rincones más tranquilos y naturales de Álava, muy cerca de la provincia de Burgos. Un territorio de pequeños pueblos, montañas y bosques que durante el otoño adquieren tonalidades especialmente bonitas.

Uno de los lugares que merece una visita es el Parque Natural de Valderejo, conocido por sus paisajes de montaña, sus rutas de senderismo y el impresionante desfiladero del río Purón.

Parque Natural de Valderejo. iStock

Otra parada interesante es Tuesta, donde se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, uno de los ejemplos más destacados del románico de esta parte de Álava.

Para quienes quieran prolongar la escapada, la Sierra de Árcena y los alrededores de Sobrón ofrecen diferentes posibilidades para disfrutar de la naturaleza, desde paseos entre bosques hasta rutas por paisajes de montaña.

Así, una jornada que comienza entre puestos de patatas, recetas tradicionales y artesanos puede terminar descubriendo los paisajes de Valdegovía, una de esas zonas rurales donde el otoño invita a disfrutar del viaje sin prisas.