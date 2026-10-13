A medio camino entre Madrid y Barcelona, Puertomingalvo será el escenario neutral elegido para disfrutar, en un entorno alejado de las metrópolis, de días de convivencia junto a dos de los futbolistas más importantes de las últimas décadas en ambos conjuntos.

A pocos días de 'El Clásico', esta propuesta invita a desconectar del ajetreo urbano y vivir durante unos días como un futbolista profesional en el extremo oriental de la provincia turolense.

Este pequeño pueblo, declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico, es el destino que va a recibir a los visitantes de cara a estos días únicos.

No es una mansión, pero si una casa muy decente para pasar estos días rodeados de naturaleza y con el fútbol como centro de unión. Anna Huix

Una experiencia completa

La convivencia tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de octubre de forma ininterrumpida. Además, van a ser muchas las actividades que los viajeros realizarán en la localidad y sus alrededores.

De la mano de Jordi Alba y Guti, los visitantes serán recibidos en el núcleo del pueblo tras ir en autobús desde el alojamiento rural donde se hospedarán, y cuya ubicación es aún secreta.

Junto a ellos mantendrán conversaciones para conocer de primera mano algunos de los momentos más memorables vividos por los futbolistas durante los clásicos, y entrenarán el físico realizando rutas de senderismo o jugando un partido en la plaza principal.

La panorámica de Puertomingalvo deja claro que nos encontramos en un espacio único y pintoresco. Anna Huix

Por si fuera poco, inspirado en las rutinas previas a un encuentro de tal magnitud, disfrutarán de menús nutritivos cuidadosamente adaptados como si fuesen deportistas de alto rendimiento, aunque también degustarán algunas de las recetas populares de la zona en el bar local del pueblo.

Incluso se podrán recuperar físicamente con masajes ajustados a sus cualidades y descubrir cada rincón de la localidad como la panadería o los talleres de artesanía, compartiendo tiempo con los vecinos del municipio.

Pero ojo, que esto no acaba aquí. Todos aquellos que disfruten de esta experiencia tendrán, además, acceso directo VIP al encuentro del próximo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou para ver correr por la banda a Lamine Yamal o Mbappé.

Recorrer junto a los lugareños las calles de este enclave, sirve para conocer el patrimonio escondido que hay por muchas partes de España. Anna Huix

¿Cómo ser uno de los elegidos?

Las solicitudes para poder vivir en primera persona estos días, se abrirán a partir del 13 de octubre a las 14:00h en la plataforma de Airbnb.

Serán exclusivamente dos los afortunados, pero cada uno de ellos podrá invitar a otras cuatro personas que le acompañarán, de forma completamente gratuita, entre el 20 y 22 de octubre.

Simplemente entrando en la web de la compañía, se deberá hacer una solicitud de reserva indicando los datos básicos así como una pequeña anécdota relacionada con 'El Clásico' y explicar de cuál de los dos equipos se es aficionado.

Todas las actividades, así como las comidas, noches de alojamiento y traslados desde Madrid o Barcelona, están incluidas en esta singular propuesta para la que solo hace falta muchas ganas de pasarlo bien y disfrutar del ambiente futbolero.