Hay sabores capaces de contar la historia de un territorio. En Enguera, entre campos de olivos y montañas del interior de Valencia, uno de ellos lleva generaciones acompañando las mesas y el trabajo de sus vecinos.

Del 16 al 18 de octubre, esta localidad de la Canal de Navarrés celebrará la cuarta edición de su Feria del Aceite, tres días en los que el aceite de oliva virgen extra será el punto de partida para descubrir también la gastronomía, la artesanía y el paisaje local.

Catas, cocina en directo, rutas entre olivares y talleres llenarán el próximo fin de semana con propuestas que permitirán conocer todo lo que existe detrás de uno de los productos más importantes de la zona.

Catas de aceite

Uno de los grandes atractivos será precisamente aprender a distinguir los matices del AOVE. La programación incluirá catas guiadas y a ciegas, además de diferentes experiencias relacionadas con el olivar y la nueva cosecha.

Los fogones también tendrán protagonismo. Cocineros vinculados a Enguera mostrarán distintas maneras de incorporar el aceite a sus recetas, con elaboraciones que irán desde la carne de caza hasta los platos de tradición valenciana.

Por primera vez, los restaurantes participantes competirán además en un concurso de tapas, convirtiendo la zona gastronómica en un pequeño recorrido por diferentes sabores de la localidad.

Recetas de toda la vida

La feria también mirará hacia esas preparaciones que durante décadas se aprendieron observando a cocinar en casa. Este año se estrenará el Concurso de Olivas en Sosa, previsto para el sábado 17 por la mañana.

A esta propuesta se sumarán un taller de encurtidos y una charla sobre la cultura del almuerzo y los mercados, dos costumbres profundamente vinculadas a la gastronomía valenciana.

Durante el fin de semana habrá igualmente demostraciones culinarias, entre ellas una elaboración con carne de caza y la preparación de una tradicional paella de hígado de toro.

Caminando entre olivos

Para entender el aceite también habrá que salir al campo. El próximo sábado a las 8:00 horas partirá una ruta senderista entre olivares y cucos, las tradicionales construcciones de piedra en seco que aparecen repartidas por el paisaje.

El domingo continuará la actividad con la Carrera Popular de Enguera y su versión infantil. También habrá una quedada motera que combinará recorrido, almuerzo, cata de aceites y una visita guiada a la almazara de Campoenguera.

Las familias tendrán actividades infantiles durante el sábado y el domingo, mientras que la artesanía contará con su propio espacio gracias a un taller floral programado para la tarde del día 17.

Más allá de la feria

Entre cata y cata merece la pena reservar tiempo para caminar por Enguera. Su casco urbano conserva viviendas tradicionales y edificios como la iglesia de San Miguel Arcángel, un templo del siglo XVI al que se accede por una llamativa escalinata.

También se pueden visitar la iglesia de la Sagrada Familia, vinculada al antiguo Convento del Carmen, y el Museo Arqueológico, donde se conservan piezas que permiten retroceder mucho más atrás en la historia de este territorio.

Desde el centro parte además una sencilla excursión hasta los restos del castillo islámico de Enguera, con un recorrido de menos de cuatro kilómetros entre ida y vuelta.

Una escapada por la sierra

Quienes quieran prolongar el viaje encontrarán alrededor numerosos caminos. El Paraje Natural Municipal Umbría-La Plana combina naturaleza con restos de un antiguo poblado ibérico, mientras los barrancos del Gatillo y de la Carrasca ofrecen otros paisajes para caminar.

Otra opción es acercarse a pequeñas pedanías como Navalón o seguir la ruta de los Cucos, entre construcciones de piedra seca y campos de cultivo.

Así, la Feria del Aceite puede convertirse en mucho más que una cita gastronómica: tres días para probar, caminar y descubrir un rincón del interior valenciano donde el paisaje y la cocina siguen creciendo alrededor de los olivos.