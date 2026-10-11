Con la llegada del otoño, la Sierra de Aracena, en el norte de la provincia de Huelva, entra en una de las épocas más atractivas para organizar una escapada.

El paisaje de dehesas, las temperaturas más suaves y una gastronomía estrechamente vinculada al cerdo ibérico convierten esta comarca andaluza en un destino especialmente apetecible durante octubre.

Uno de los mejores momentos para descubrirla llegará con la XXIX Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico de Aracena, que se celebrará durante dos fines de semana consecutivos.

La cita tendrá lugar del 16 al 18 y del 23 al 25 de octubre de 2026, por lo que el sábado 17 se presenta como una buena fecha para organizar una escapada de un día o incluso aprovechar todo el fin de semana.

El jamón ibérico será el gran protagonista, acompañado por degustaciones populares, demostraciones de corte y despiece, showcookings y otras actividades relacionadas con uno de los productos más representativos de la Sierra de Aracena.

La feria se instalará en el Recinto Ferial de Aracena, en la avenida Reina de los Ángeles y en pleno casco urbano, lo que permite combinar fácilmente la visita gastronómica con algunos de los principales atractivos turísticos de la localidad.

Dos fines de semana

La Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico es una de las grandes citas gastronómicas del otoño en la provincia de Huelva y está reconocida como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía.

La Junta de Andalucía concedió esta declaración en 2024 por su singularidad, su vinculación con la tradición popular y su capacidad para atraer visitantes hasta Aracena.

Durante sus seis jornadas, repartidas entre los dos fines de semana, el recinto reunirá distintas propuestas centradas en la cultura que rodea al cerdo ibérico.

El programa anunciado incluye demostraciones de despiece y corte, el tradicional Concurso de Cortadores de Jamón, jornadas técnicas dirigidas a profesionales, showcookings y degustaciones populares.

También habrá actuaciones musicales dentro del recinto, de manera que la programación se extenderá más allá de la parte puramente gastronómica.

Una oportunidad para conocer de cerca un producto que forma parte de la identidad de la comarca y entender todo el proceso y la tradición que existen detrás de cada pieza.

Mucho más que jamón

Las demostraciones de corte permiten comprobar la técnica necesaria para sacar el máximo partido a un jamón entero y conseguir lonchas finas y regulares.

El despiece tradicional acerca al público otra parte menos conocida de la cultura del ibérico y permite conocer cómo se aprovechan las distintas partes del animal

Las degustaciones populares amplían todavía más el recorrido gastronómico y muestran que la cocina tradicional de la sierra va mucho más allá del propio jamón.

A ello se suman los showcookings, que llevan estos productos a los fogones y permiten descubrir diferentes formas de incorporarlos a recetas y elaboraciones.

El Pabellón Ferial Ciudad de Aracena y los espacios situados a su alrededor se convierten durante estos días en el centro de una celebración que conecta gastronomía, ganadería y tradición.

Una escapada por Aracena

La ubicación de la feria permite aprovechar el viaje para descubrir Aracena sin necesidad de hacer grandes desplazamientos.

A escasos metros del recinto se encuentra la Gruta de las Maravillas, uno de los principales atractivos turísticos de la localidad y una de las cuevas turísticas pioneras de Europa

Vista de Aracena con el castillo al fondo. E.E.

Su recorrido visitable atraviesa alrededor de 1.200 metros de galerías, con lagos subterráneos y numerosas formaciones creadas por el agua y la roca a lo largo del tiempo.

La gruta está situada en pleno casco urbano y el Ayuntamiento recomienda comprar las entradas con antelación, ya que el acceso diario es limitado y no siempre hay disponibilidad en taquilla.

Desde esta zona también se puede subir hacia el castillo de Aracena, situado sobre el cerro que domina la localidad.

Los senderos peatonales que parten desde las inmediaciones de la Gruta de las Maravillas permiten llegar hasta el recinto fortificado y completar el paseo con vistas sobre el municipio y la sierra.

Otra parada relacionada directamente con el motivo de la escapada es el Museo del Jamón, un centro dedicado a explicar la cultura del cerdo ibérico y su importancia dentro de la economía y la gastronomía de la comarca.

De esta forma, la visita del sábado 17 de octubre puede combinar una mañana recorriendo Aracena con varias horas en la feria, probando productos ibéricos y asistiendo a las demostraciones programadas.

Y quienes prefieran dedicarle todo el fin de semana tendrán alrededor uno de los paisajes más característicos de la provincia de Huelva: el de la Sierra de Aracena, donde pueblos, dehesas y gastronomía forman parte del mismo viaje.