El otoño también es una buena época para organizar una escapada gastronómica. En las Rías Baixas, una de las citas más conocidas permite combinar marisco gallego, música en directo y algunos de los paisajes más reconocibles de la costa de Pontevedra.

Se trata de la Fiesta del Marisco de O Grove, que en 2026 se celebra del 1 al 12 de octubre y convierte durante casi dos semanas esta localidad de la ría de Arousa en uno de los principales destinos gastronómicos de Galicia.

Entre todas las jornadas del programa destaca el sábado 10 de octubre, una fecha especialmente interesante para una escapada de fin de semana por la cantidad de propuestas previstas durante el día.

A las degustaciones de pulpo, percebes, navajas, ostras, mejillones o vieiras se sumará esa noche uno de los conciertos principales del programa: Carlos Sadness actuará gratis en O Grove.

La Fiesta del Marisco

Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2013, la Fiesta del Marisco nació en 1963 para dar a conocer la calidad de los productos de la ría de Arousa y promocionar un municipio estrechamente ligado al mar.

La celebración alcanza este año su 63ª edición y vuelve a ocupar buena parte de los primeros días de octubre, una época tradicionalmente vinculada al consumo de marisco y situada antes de la campaña navideña.

El centro de la fiesta se encuentra en las carpas de degustación, donde durante estos días se sirven miles de raciones elaboradas con productos procedentes del mar.

La oferta incluye pulpo á feira, percebes, navajas a la plancha, ostras al natural, vieiras, berberechos, mejillones, zamburiñas, almejas y arroces, entre otras preparaciones.

También hay vinos gallegos para acompañar las degustaciones y postres tradicionales como la bica, las filloas o la tarta de Santiago.

Música gratis el 10 de octubre

La programación va más allá de la gastronomía. Durante los doce días se organizan conciertos, actuaciones tradicionales, propuestas culturales y actividades relacionadas con el mar.

El cartel musical de 2026 cuenta con artistas y grupos como Ocean Colour Scene, Dorian, Sés y Carlos Sadness, con actuaciones gratuitas dentro de la programación de la fiesta.

El sábado 10 de octubre, Carlos Sadness protagonizará una de las noches principales y, después de su concierto, la música continuará con Manu TRF DJ.

Un día más tarde, el domingo 11, actuarán Dorian y Freshkiños, dentro de las últimas veladas musicales antes del cierre de la fiesta el lunes 12 de octubre.

Una escapada por O Grove

La fiesta puede servir también como punto de partida para pasar un fin de semana en esta parte de las Rías Baixas. Fuera de las carpas, O Grove conserva una relación directa con el mar que se aprecia en su puerto y en la actividad de su lonja.

Desde el espacio habilitado para visitantes es posible observar parte del proceso que siguen los productos tras llegar a puerto, desde su recepción y pesado hasta la preparación para la subasta.

A pocos kilómetros del centro se encuentra además el paseo de Pedras Negras, en San Vicente do Mar, uno de los recorridos más conocidos de la zona y una opción sencilla para acercarse a la costa durante la escapada.

El camino discurre junto al mar y permite recorrer este tramo del litoral entre rocas, pequeñas playas y vistas abiertas al Atlántico.

Otro de los puntos que se pueden incluir en la ruta es el mirador de A Siradella, situado en una de las zonas más elevadas de la península de O Grove.

Desde allí se obtiene una amplia panorámica sobre A Lanzada y el entorno de la ría, por lo que puede completar una visita que combine gastronomía, concierto y una jornada recorriendo la costa pontevedresa.

La elevada afluencia que registra la Fiesta del Marisco cada octubre también repercute en los alojamientos de O Grove y de las localidades próximas. Para fechas como el fin de semana del 10 de octubre, conviene reservar con antelación.