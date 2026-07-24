La provincia de Lleida suele quedar en un segundo plano frente a otros destinos más conocidos de Cataluña, como Barcelona o la Costa Brava. Sin embargo, su patrimonio histórico, su gastronomía y sus paisajes naturales la convierten en un destino perfecto para una escapada.

Además, al ser una zona menos masificada, permite descubrir sus principales atractivos con mayor tranquilidad y disfrutar de una experiencia más auténtica.

Entre sus grandes tesoros se encuentra uno de los conjuntos templarios mejor conservados de la Península Ibérica. Construido en el siglo XII, fue hogar de los monjes guerreros de la Orden del Temple y conserva buena parte de su esencia monástico-militar.

Se trata del Castillo de Gardeny, levantado sobre una colina desde la que se contemplan unas amplias vistas de Lleida. Su historia y su arquitectura lo convierten en uno de los lugares más singulares de la ciudad.

Una joya templaria del siglo XII

El Conjunto Monumental de Gardeny es uno de los testimonios más importantes del paso de la Orden del Temple por la Península Ibérica.

Aunque ha sufrido distintas transformaciones a lo largo de los siglos, todavía mantiene elementos que permiten comprender cómo era la vida de los templarios y cómo se organizaban sus fortalezas.

El castillo se encuentra en una zona elevada al suroeste de Lleida, a unos 25 minutos caminando desde el centro. Su posición estratégica ofrece una panorámica privilegiada sobre la ciudad y su entorno.

La historia del Castillo de Gardeny

En 1149, los templarios participaron en la conquista cristiana de Lleida. Como recompensa por su colaboración, recibieron distintos terrenos, entre ellos el cerro de Gardeny y las tierras que lo rodeaban.

El enclave ya había tenido importancia antes de la llegada de la orden. Su situación estratégica, en una zona elevada y próxima a importantes vías de comunicación, había favorecido la presencia de asentamientos militares desde épocas anteriores.

A partir del siglo XII, los templarios construyeron un complejo formado por la iglesia románica de Santa María, la torre del comendador, un patio interior, almacenes y diferentes dependencias.

La Encomienda de Gardeny llegó a convertirse en una de las más importantes de la Corona de Aragón y alcanzó su periodo de mayor esplendor durante el siglo XIII.

Entre los siglos XVII y XVIII, el recinto sufrió profundas transformaciones para adaptarse a las nuevas necesidades militares. Se añadieron baluartes, muros de contención, fosos y otras estructuras defensivas.

Como consecuencia de estas modificaciones, apenas se conserva un pequeño tramo de la muralla templaria original. Aun así, el conjunto mantiene numerosos elementos que ayudan a reconstruir su pasado.

Visita al Castillo de Gardeny

Una de las mejores formas de conocer el castillo es realizar una visita guiada, que permite descubrir la historia del recinto y recorrer sus principales espacios.

El itinerario comienza junto a los restos de la antigua muralla templaria. Gran parte de las defensas originales fueron sustituidas durante el siglo XVIII por estructuras adaptadas a las técnicas militares del momento.

El Castell de Gardeny es una fortaleza que ha vivido diferentes momentos históricos. Castell de Galdeny

Desde la entrada se accede al patio del recinto, donde se expone una maqueta que muestra el aspecto que tuvo el complejo en su etapa de mayor esplendor.

Esta reproducción permite comprender la magnitud del conjunto y la distribución de sus diferentes construcciones, muchas de las cuales han desaparecido con el paso del tiempo.

El recorrido continúa por la Torre del Comendador, formada originalmente por dos plantas con distintas dependencias. En sus estancias, los recursos audiovisuales permiten comprender cómo funcionaba esta importante encomienda templaria.

En la parte inferior del edificio se conserva un antiguo depósito de agua. Su base inclinada y el pavimento estaban diseñados para facilitar la limpieza y el mantenimiento.

También pueden conocerse las salas destinadas a la administración del recinto y los espacios en los que se custodiaba el tesoro de la encomienda.

La última parada es la iglesia románica de Santa María de Gardeny. Su arquitectura sobria, con influencias occitanas, refleja la austeridad característica de la Orden del Temple.

En su interior destacan el ábside y los contrafuertes, además de algunos restos pictóricos descubiertos durante unas intervenciones arqueológicas realizadas en la década de 1980.

Durante aquellos trabajos se retiraron varias capas de yeso y salieron a la luz pinturas medievales vinculadas al periodo templario, uno de los elementos más valiosos del conjunto.