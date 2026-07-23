El verano ha vuelto a llenar castillos y cascos históricos de ferias y mercados medievales que permiten viajar varios siglos atrás. Artesanos, mercaderes, músicos y personajes de época regresan estos días para transformar plazas y fortalezas en escenarios donde la historia vuelve a cobrar vida entre espectáculos, gastronomía y recreaciones para todas las edades.

Una de las citas más destacadas de esta semana se celebra hasta el 25 de julio en Montemayor (Córdoba), donde estos días tiene lugar la XIV edición de Montemayor Medieval.

Durante tres días y desde este jueves 23 de julio, el entorno de su imponente castillo volverá a convertirse en un gran recinto medieval con mercado artesanal, animación, actuaciones de circo y un completo programa de actividades pensado para toda la familia.

Tres días de mercado y espectáculos

La inauguración de la feria tiene lugar este jueves 23 de julio a las 20:00 horas, momento en el que dará comienzo una programación que se prolongará hasta el sábado por la noche y que llenará el casco antiguo de ambientación medieval.

Durante toda la feria permanecerán abiertos el mercado de artesanía y el campamento histórico, donde los visitantes podrán descubrir antiguos oficios, contemplar una exposición de armas y recorrer los diferentes puestos instalados junto al castillo.

Programa de XIV Montemayor Medieval. Mercados Medievales.

Entre ellos habrá productos elaborados en cuero, madera, cerámica, joyería o textiles, además de tabernas con carnes a la brasa, dulces tradicionales y otras propuestas gastronómicas. La música tampoco faltará durante el fin de semana. Pasacalles, actuaciones itinerantes y espectáculos de circo animarán continuamente el recinto, mientras que cada jornada contará con actividades destacadas.

Este jueves arrancará con el tradicional desfile de la Fundación y un banquete popular, seguido de diferentes representaciones y un gran espectáculo nocturno. El viernes será el turno del funambulismo con el espectáculo "Equilibrio en llamas", mientras que el sábado el protagonismo recaerá en las actuaciones de la Estudiantina de Montemayor y el concierto de SAL150, que pondrá ritmo al cierre de la feria.

Un castillo en buen estado de conservación

Situado en la zona más elevada del municipio y rodeado de vegetación, el castillo de Montemayor se alza sobre la Campiña cordobesa como uno de los grandes símbolos de la localidad.

Su buen estado de conservación y su imponente silueta lo han convertido en uno de los ejemplos más destacados de arquitectura defensiva medieval de la provincia de Córdoba y también en uno de sus monumentos más fotografiados.

Castillo de Montemayor. Montemayor Turismo

La fortaleza se organiza alrededor de un patio de armas y cuenta con tres torres dispuestas en forma triangular: la Torre del Homenaje, la Torre Mocha y la Torre de las Palomas. La primera es la más alta y esbelta del conjunto.

Su nombre procede del juramento de fidelidad que los vasallos realizaban ante el señor feudal y destaca por sus almenas, sus garitas en las esquinas y sus ventanas geminadas con arcos de herradura.

En la parte inferior de las torres se encontraban antiguamente los calabozos, mientras que las estancias superiores estaban destinadas a los soldados.

Todo el recinto queda protegido por una muralla de aproximadamente diez metros de altura, en la que todavía se conserva el adarve o paseo de ronda utilizado para vigilar y defender la fortaleza.

Qué ver en Montemayor

Acercarse a esta feria medieval, puede ser una buena oportunidad para recorrer el patrimonio de esta localidad cordobesa. Empezando por su Plaza de la Constitución, donde se encuentra el Ayuntamiento, una fuente barroca y la Iglesia de la Asunción, un templo renacentista cuyo campanario rivaliza en altura con la Torre del Homenaje del castillo.

Muy cerca se encuentra el Museo Arqueológico de Ulia, donde se conservan piezas que abarcan desde la Prehistoria hasta la Edad Media, entre ellas un destacado carro ibérico que alcanzó notoriedad internacional tras su descubrimiento.

Quienes prefieran una escapada en plena naturaleza pueden acercarse al Parque Periurbano Cerro de la Alcoba, un espacio con senderos, zonas verdes y diferentes instalaciones ambientales.

Y antes de regresar, merece la pena descubrir dos de los grandes símbolos gastronómicos de Montemayor: su aceite de oliva virgen extra y el vino de Pedro Ximénez, elaborado con una de las tradiciones vitivinícolas más antiguas de Andalucía y protagonista del Centro de Interpretación "Memorias de Pedro Ximénez".