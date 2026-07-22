Nico Williams ha vuelto a ser uno de los nombres favoritos de la selección española tras la final del Mundial 2026 y tras destacar como una de las piezas clave en ese gol contra Argentina. Pero después de semanas de concentración, entrenamientos y partidos al máximo nivel, llega el momento de desconectar antes de afrontar una nueva temporada

Y cuando se trata de desconectar fuera de los estadios, aunque el futbolista nació y creció en el País Vasco, tiene en la Costa del Sol uno de sus destinos preferidos para ello. Siempre que su agenda se lo permite, suele regresar a este rincón de Málaga, donde encuentra tranquilidad lejos de la exigencia del fútbol profesional.

Hablamos de Sierra Blanca, una exclusiva urbanización de Marbella donde el internacional español posee una espectacular mansión construida sobre una finca de cerca de 9.000 metros cuadrados según desvelan en La Opinión de Málaga.

Una de las zonas más exclusivas de Marbella

Situada en la ladera de la montaña de La Concha, Sierra Blanca se ha consolidado como una de las zonas residenciales más cotizadas de Marbella. Se encuentra a apenas unos minutos del centro de la ciudad y de Puerto Banús, además de estar a unos 800 metros del mar, en pleno entorno de la conocida Milla de Oro.

Un destino residencial rodeado de jardines y con servicios como spa y gimnasio, que también se encuentra muy cerca de algunos de los mejores restaurantes, campos de golf y zonas de ocio de Marbella.

Un entorno en el que Nico Williams ha encontrado el lugar perfecto para disfrutar de sus vacaciones lejos de la presión del fútbol profesional.

Paseo marítimo, resorts y gastronomía

Muy cerca de Sierra Blanca se extiende la famosa Milla de Oro de Marbella, una de las zonas más conocidas y exclusivas de la ciudad. Aunque popularmente se la conoce como un paseo marítimo de unos 7 km, en realidad engloba todo el entorno residencial que une el centro de Marbella con Puerto Banús, concentrando hoteles de lujo, villas, restaurantes y algunos de los establecimientos más prestigiosos de la Costa del Sol.

A lo largo de este recorrido se suceden exclusivos clubes de playa, hoteles de cinco estrellas y restaurantes donde la gastronomía mediterránea es la gran protagonista. Todo ello con unas vistas privilegiadas al Mediterráneo y a la montaña de La Concha, una combinación que ha convertido este enclave en uno de los más codiciados del sur de España.

El recorrido finaliza junto al conocido Pirulí de Marbella, uno de los elementos más reconocibles de la ciudad y considerado por muchos como una de sus puertas de entrada.

Una de las playas más exclusivas

La cercanía al mar es otro de los grandes atractivos de esta zona. Entre todas las playas de la Milla de Oro destaca Nagüeles, considerada una de las más exclusivas de Marbella.

Con cerca de 1,6 kilómetros de arena fina y aguas cristalinas, ofrece un ambiente tranquilo, aguas poco profundas y una amplia oferta de restaurantes y clubes de playa situados junto al paseo marítimo.

Qué visitar cerca de Sierra Blanca

Además de recorrer la Milla de Oro, otra buena opción es adentrarse en el casco antiguo de Marbella, un entramado de calles blancas y plazas con encanto donde destaca la Plaza de los Naranjos, rodeada de edificios históricos, comercios y terrazas.

También merece la pena acercarse a los restos del Castillo de Marbella, de origen andalusí, y recorrer los tramos de su antigua muralla medieval, levantada entre los siglos XI y XII y hoy integrada en el centro histórico de la ciudad. A pocos minutos también se encuentra Puerto Banús, uno de los puertos deportivos más conocidos de España, famoso por sus yates, tiendas de lujo y ambiente animado.

Vista panorámica de Marbella. iStock

Los amantes de la naturaleza también pueden aprovechar su cercanía de la Sierra de La Concha para disfrutar de todo tipo de rutas de senderismo con vistas panorámicas al Mediterráneo y, en los días despejados, incluso al litoral africano.

Todo ello convierte este rincón de la Costa del Sol en un destino que combina playa, gastronomía, compras y paisajes en apenas unos kilómetros.

Más allá de ser el lugar favorito de Nico Williams para desconectar, Sierra Blanca se ha convertido en uno de los enclaves más exclusivos de Marbella.

Su proximidad a la Milla de Oro, las playas del Mediterráneo, la oferta gastronómica y la tranquilidad de una urbanización situada entre el mar y la montaña hacen de este rincón de la Costa del Sol uno de los destinos más codiciados de Andalucía.