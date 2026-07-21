Ferran Torres ha sido uno de los grandes protagonistas de la final del Mundial 2026. El delantero valenciano fue quien marcó en ese minuto 106 y en la prórroga, el gol que dio a España el título frente a Argentina, una imagen que ya forma parte de la historia del fútbol español.

Pero lejos de los focos y de la presión de los grandes estadios, el futbolista encuentra su refugio en un tranquilo municipio valenciano. Este se sitúa a pocos kilómetros de la ciudad de Valencia y es conocido por ser una de las cunas de la chufa y por conservar un interesante patrimonio histórico. Hablamos de Foios.

Foios, situado en la comarca de l'Horta Nord y a apenas 10 kilómetros de la ciudad de Valencia, lleva años siendo conocido por su tradición agrícola y por el cultivo de la chufa, el ingrediente con el que se elabora la horchata, una de las bebidas más representativas de la gastronomía valenciana.

Acequias milenarias y rutas

Ahora, además, muchos han puesto el foco en este municipio por ser la localidad donde nació y creció el futbolista. Un destino cuyas calles conservan el carácter de los pueblos de l'Horta, donde conviven edificios históricos con viviendas más recientes e incluso chalets de lujo y donde todavía se mantienen las acequias que, desde hace siglos, riegan los campos de cultivo y forman parte del paisaje de la comarca.

De hecho, el sistema de riego pertenece a la Real Acequia de Moncada, una infraestructura de origen medieval, desarrollada durante el periodo andalusí y considerada uno de los grandes legados agrícolas de la comarca.

Ese vínculo con la tierra también se refleja en sus alrededores, donde todavía es posible recorrer caminos entre cultivos o realizar rutas a pie y en bicicleta que conectan con otros municipios de l'Horta Nord e incluso con la costa.

Todo ello convierte a Foios en una alternativa para quienes buscan descubrir una cara más tranquila y auténtica de la provincia de Valencia, sin renunciar a la cercanía del Mediterráneo.

Otro de sus principales atractivos es la Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, conocida como la "Catedral de l'Horta". Levantada en el siglo XVIII, destaca por sus retablos barrocos, elementos neoclásicos y por albergar la imagen de la Virgen del Patrocinio, patrona del municipio.

Muy cerca también se encuentran otros edificios de interés, como la Casa dels Artillers, un inmueble modernista restaurado en los últimos años para acoger actividades culturales.

Chufa y paella como protagonistas

La gastronomía es otro de los grandes reclamos de Foios. Además de la horchata elaborada con chufa de la zona, en sus restaurantes pueden degustarse algunos de los platos más representativos de la cocina valenciana, como la paella, los arroces tradicionales o recetas típicas como el arròs amb fesols i naps.

Todo ello, a pocos minutos de las playas del Mediterráneo y con buenas conexiones tanto con la ciudad de Valencia como con el resto de la provincia.

Algunas de las playas más conocidas

A apenas unos minutos en coche del municipio se encuentran algunas de las playas más populares del litoral valenciano, como Port Saplaya, conocida por su puerto deportivo y sus canales; la playa de Meliana, de ambiente más tranquilo; o La Patacona, una de las más frecuentadas del área metropolitana de Valencia.

Esta cercanía al Mediterráneo permite combinar una visita por el casco histórico y la huerta con una jornada de playa sin necesidad de recorrer grandes distancias.

No es casualidad que Ferran Torres siga regresando siempre que sus compromisos deportivos se lo permiten. Más allá de ser el municipio que lo vio crecer, Foios reúne algunos de los grandes atractivos del entorno valenciano: patrimonio, tradición agrícola, buena gastronomía y la tranquilidad de un pueblo situado a solo unos minutos de la capital y de las playas del Mediterráneo.