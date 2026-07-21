Los mercadillos ambulantes forman parte de la tradición gallega y continúan siendo uno de los planes más populares tanto para vecinos como para visitantes. Más allá de las compras, se han convertido en auténticos puntos de encuentro donde comercio, gastronomía y vida local se dan la mano.

Galicia cuenta con decenas de mercados repartidos por toda la comunidad, aunque hay uno que destaca por su ubicación privilegiada. Se trata del mercadillo de Moaña (Pontevedra), situado junto al mar y celebrado todos los miércoles y sábados.

Dos veces por semana, el centro de esta villa marinera reúne a cientos de personas que recorren cerca de un centenar de puestos dedicados a la artesanía, la moda, los embutidos y otros muchos productos. Su ambiente y su enclave lo convierten en una de las citas más atractivas de O Morrazo.

Además de recorrer el mercado, la visita puede completarse con un paseo por el frente marítimo, una comida en alguno de los restaurantes de la zona o una tarde en las playas de la ría de Vigo.

Cerca de un centenar de puestos

El mercadillo de Moaña se instala todos los miércoles y sábados entre las 9:00 y las 15:00 horas. Durante toda la mañana es posible recorrer los puestos con calma y descubrir la amplia variedad de productos que ofrecen.

El mercado se ubica en la calle Concepción Arenal, en pleno núcleo urbano, muy cerca de la Alameda y del paseo marítimo. No está especializado en un único tipo de mercancía, sino que reúne una oferta muy variada.

Mercadillo de Moaña (Pontevedra). E.E.

Entre sus casi 100 puestos es habitual encontrar ropa para adultos y niños, prendas de temporada, calzado, bolsos, carteras, cinturones, bisutería y otros complementos.

También hay espacio para textiles del hogar, como mantas, sábanas y toallas, además de utensilios de cocina y pequeños artículos domésticos. La oferta se completa con flores, plantas, frutas, embutidos, quesos, dulces y otros productos de alimentación.

La presencia de algunos vendedores puede variar de un día a otro, por lo que cada visita ofrece novedades diferentes. Como ocurre en cualquier mercadillo, conviene comparar precios y revisar bien los artículos antes de comprarlos.

Buena parte del encanto de este mercado está precisamente en recorrer sus puestos sin prisas, descubriendo productos curiosos y encontrando oportunidades inesperadas.

El mercadillo de Moaña

El mercadillo de Moaña es mucho más que un espacio para comprar. Cada jornada reúne a vecinos del municipio, visitantes de otros puntos de O Morrazo y turistas que aprovechan para conocer la localidad.

Aunque los miércoles registran una buena afluencia, el ambiente alcanza su punto álgido los sábados, cuando muchas personas disponen de más tiempo para recorrer los puestos. Entre semana, el mercado mantiene un carácter más cotidiano.

Esta cita semanal también contribuye a dinamizar la economía local. Los compradores que acuden al mercadillo suelen aprovechar la jornada para tomar algo, comer o realizar compras en los comercios del centro, beneficiando a bares, restaurantes y tiendas del municipio.

Para disfrutar de la visita, lo más recomendable es acudir a media mañana, cuando todos los puestos ya están montados. También conviene llevar dinero en efectivo, ya que algunos vendedores todavía no aceptan pagos con tarjeta o teléfono móvil.

Quienes se desplacen en coche deben tener en cuenta que los sábados resulta más complicado encontrar aparcamiento en el centro, por lo que puede ser buena idea estacionar a unos minutos y completar el recorrido a pie.

Qué ver en Moaña

Una de las grandes ventajas del mercadillo de Moaña es que permite disfrutar de una jornada completa sin necesidad de realizar grandes desplazamientos. Esta villa marinera de la península de O Morrazo cuenta con cerca de 20 kilómetros de costa frente a la ría de Vigo.

Tras las compras, merece la pena pasear por el frente marítimo o acercarse a las playas de A Xunqueira y O Con, dos de los arenales más conocidos del municipio.

La gastronomía es otro de sus grandes atractivos. En los restaurantes de la zona es posible degustar productos típicos de la ría, como nécoras, pulpo, camarones o mejillones, protagonistas de la cocina marinera local.

Quienes dispongan de más tiempo también pueden visitar lugares como la iglesia de San Martiño, la iglesia de San Xoán de Tirán o el conjunto megalítico formado por el dolmen y la mámoa de Chan da Arquiña.

Para los amantes de la naturaleza, el entorno del río da Fraga ofrece una de las rutas más agradables del municipio. Todo ello convierte al mercadillo en la excusa perfecta para descubrir uno de los rincones con más encanto de la ría de Vigo.