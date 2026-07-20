Lamine Yamal, con apenas 19 años, ya se ha convertido en una de las grandes estrellas del fútbol mundial. Tras su irrupción en el FC Barcelona y después de brillar con luz propia en el Mundial 2026, el joven extremo se ha convertido en el centro de todas las miradas, pero lejos de los estadios hay un lugar donde siempre encuentra la tranquilidad.

Ese refugio está muy cerca de Barcelona y concretamente en Esplugues de Llobregat, un municipio de unos 48.000 habitantes que, pese a su proximidad con la capital catalana, conserva rincones llenos de historia, espacios verdes y uno de los barrios residenciales más exclusivos de toda el área metropolitana.

Es allí donde el futbolista ha fijado su residencia. Una exclusiva vivienda de lujo que también se ha convertido en una de las más mediáticas por haber pertenecido antes a Gerard Piqué y su expareja Shakira. Esta mansión de Ciudad Diagonal, se levanta sobre una amplia parcela rodeada de jardines y dispone de todo tipo de instalaciones deportivas pensadas para el descanso y el entrenamiento.

Más que una ciudad residencial

Aunque muchos la identifican únicamente por sus urbanizaciones de lujo, Esplugues de Llobregat esconde un importante patrimonio histórico que sorprende a quienes la visitan.

Su casco antiguo mantiene el encanto de los antiguos pueblos agrícolas del Baix Llobregat. Calles estrechas, edificios tradicionales y pequeñas plazas que recuerdan el origen rural de una localidad que ha sabido crecer sin perder su identidad.

Uno de los paseos más agradables discurre por el carrer de Montserrat. Entre fachadas históricas y antiguas masías de los siglos XVI y XVII, como Can Bialet o Can Cargol, este rincón conserva una atmósfera tranquila que contrasta con el ritmo de la cercana Barcelona

Muy cerca también se encuentra el Monasterio de Montsió. Este conjunto de estilo gótico posee una historia singular. Originalmente fue construido en el centro de Barcelona, pero durante el siglo XX fue desmontado y trasladado piedra a piedra hasta Esplugues, donde hoy continúa siendo uno de los edificios históricos más emblemáticos del municipio.

La cuna de parte del modernismo catalán

Otro de los grandes atractivos de Esplugues está relacionado con la cerámica. Durante décadas, la localidad fue uno de los principales centros productores de azulejos y elementos decorativos que terminaron formando parte de algunas de las obras más importantes del modernismo catalán.

La antigua fábrica Pujol i Bausis, conocida popularmente como La Rajoleta, suministró piezas a arquitectos como Antoni Gaudí, Lluís Domènech i Montaner o Josep Puig i Cadafalch

Hoy este espacio puede visitarse para descubrir sus hornos históricos y conocer cómo se elaboraban los revestimientos cerámicos que decoran algunos de los edificios más famosos de Barcelona.

A pocos minutos aparece también el Museu Can Tinturé. Instalado en una elegante casa señorial, fue el primer museo de España dedicado exclusivamente al azulejo de muestra y conserva una de las colecciones más importantes del país.

Jardines históricos y miradores

Quienes buscan naturaleza tampoco tienen que alejarse demasiado. El Parque de Can Vidalet ofrece uno de los espacios verdes más bonitos del área metropolitana. Sus senderos, el pequeño lago, los puentes y las antiguas grutas convierten este jardín histórico en uno de los lugares preferidos para pasear o desconectar.

Para contemplar el paisaje desde las alturas, la mejor opción es ascender hasta Sant Pere Màrtir. Desde este mirador natural se obtienen unas espectaculares vistas de Barcelona, el delta del Llobregat y el Mediterráneo, especialmente al atardecer.

esplugues-llobregat.jpLago Can Vidalet's Park en Esplugues de Llobregat.g iStock

Esplugues de Llobregat ha sabido combinar dos realidades muy distintas. Por un lado, conserva el legado agrícola, industrial y artístico que marcó su desarrollo durante siglos.

Por otro, se ha convertido en uno de los municipios más exclusivos del entorno de Barcelona, elegido por deportistas, empresarios y otras personalidades que buscan tranquilidad sin alejarse de la ciudad. Quizá por eso Lamine Yamal ha encontrado aquí el lugar perfecto para desconectar.