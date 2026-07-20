España está repleta de pueblos medievales que con tan solo visitarlos nos transportan a otra época, y uno de ellos destaca por ser un destino ideal para disfrutar de una escapada a pie en la que se combina historia con naturaleza salvaje.

Hablamos de Sepúlveda, una villa medieval perteneciente a la provincia de Segovia, en la comunidad autónoma de Castilla y León, que fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en el año 1951. Es un lugar lleno de historia y rodeado de naturaleza, que además es considerado uno de los pueblos más bonitos de España.

En su entorno se encuentra un santuario con la mayor colonia de buitres de Europa, por lo que también es un destino perfecto para todos aquellos que quieren disfrutar al máximo de la naturaleza y su rica flora y fauna.

Qué ver en Sepúlveda

No es extraño que Sepúlveda sea considerado uno de los pueblos más bonitos del país, siendo un lugar repleto de lugares de interés y perfecto para visitar a pie y poder así disfrutar de cada uno de esos rincones.

Es una buena opción comenzar visitando los Arcos de la Judería, en la calle Camino Nuevo. Se trata de tres arcos de piedra con unas bolas en su parte superior que se asegura que son la antigua puerta de acceso a la judería, que desapareció en el año 1468. Se encuentran en perfecto estado.

Arcos de la Judería, en la calle Camino Nuevo.

Continuando con la visita, nos encontramos con la antigua cárcel de Sepúlveda, usada hasta el siglo XX. Hoy en día es un museo en el que se encuentra la Oficina de Turismo de Sepúlveda, un lugar que se puede visitar por 3 euros. Merece mucho la pena acceder a este edificio y conocer cómo era su interior.

Justo al lado de la cárcel se encuentra la Plaza de España, el centro neurálgico del municipio. Es una plaza rectangular parcialmente porticada en la que destaca especialmente su antiguo castillo fortaleza con dos campanas. A estos restos se unió una fachada barroca.

Es un sitio perfecto que ver en Sepúlveda para sentarte en una terraza y poder disfrutar del entorno, además de poder visitar su pequeño mercado si te encuentras en el pueblo los miércoles.

Entre los lugares de interés hay que destacar la Iglesia de San Bartolomé, de entrada libre y gratuita, que está elevada sobre piedra. Fue construida entre los siglos XI y XII, siendo la única iglesia de las tres que fueron construidas en zona de extramuros que aún se conserva en la actualidad.

Muy cerca de la iglesia se encuentra la calle Espinacar, desde la que se puede disfrutar de unas impresionantes vistas panorámicas de este pueblo medieval. Para transportarse a otra época, nada mejor que visitar el Arco del Ecce Homo, también conocido como La Puerta del Azogue.

Se trata de un tramo de la muralla de Sepúlveda, concretamente de una de las siete puertas que tuvo en su momento esta muralla. Siguiendo la calle Barbacana se podrá llegar a la Casa de los Proaño, también conocida como Casa del Moro.

Se trata de una casa palaciega que destaca por su fachada de piedra, especialmente la cabeza que preside el portón y sobre la que existe una leyenda que hace alusión a la toma de Sepúlveda por el Conde Fernán González.

En la iglesia románica de Los Santos Justo y Pastor se encuentra hoy en día el museo de los Fueros de Sepúlveda. Esta iglesia está dentro de la muralla que protegía antiguamente el pueblo y en su interior contiene piezas valiosas de los siglos XIII al XVIII, en el que se cuenta la historia de la villa medieval.

Más allá de todos estos lugares de interés, no hay que perder la oportunidad de disfrutar de su sabrosa gastronomía local, donde destaca especialmente el lechazo asado en horno de leña, todo un manjar para culminar una escapada a esta villa medieval con tanto que ofrecer.

La mayor colonia europea de buitres leonados

La mayor colonia europea de buitres leonados. E.E.

En los alrededores de Sepúlveda se encuentra el Parque Nacional de las Hoces del Río Duratón, que va desde esta villa medieval hasta el embalse de Burgomillodo. El río forma un impresionante cañón natural que merece una visita.

Además, en este parque se encuentra localizada la mayor colonia de buitres leonados de Europa, y se pueden encontrar numerosas buitreras con solo observar las paredes del cañón, en el que están presentes más de 700 parejas censadas de buitre leonado, además de otras aves rapaces como el águila real o el alimoche.

Por lo tanto, estamos ante un lugar perfecto para disfrutar de una escapada cultural y de contacto con la naturaleza.

Cómo llegar a Sepúlveda

A la villa medieval de Sepúlveda se puede llegar sin problemas en coche, pero hay que tener en cuenta que no es tan sencillo encontrar dónde aparcar. Actualmente, existen tres aparcamientos para que, si vas a visitarlo en coche, puedas dejar allí tu vehículo.

Dos de ellos están principalmente pensados para coches, mientras que el aparcamiento de Puente Grande está destinado principalmente a caravanas y autocaravanas.

Desde Madrid se llega a través de la A-1, con desvío en el kilómetro 109, a la altura de Castillejo de Mesleón, mientras que desde Segovia se tomará la N-110 dirección Soria hasta el cruce con la carretera SG-P-2322, que hay que tomar con dirección Sepúlveda.