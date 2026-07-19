Richard Gere y Alejandra Silva forman una de las parejas más conocidas del panorama internacional. Él es uno de los actores más icónicos de Hollywood, con una dilatada trayectoria cinematográfica que le ha valido numerosos reconocimientos.

Ella, por su parte, es una publicista, empresaria y activista española nacida en A Coruña, procedente de una familia vinculada a la alta sociedad. Su padre, Ignacio Silva, fue vicepresidente económico del Real Madrid.

La pareja se conoció en 2014 en Positano (Italia), cuando ella trabajaba en un hotel. Aquel encuentro dio lugar a un auténtico flechazo que acabó convirtiéndose en una relación y, cuatro años más tarde, en un matrimonio celebrado en el rancho que el actor posee a las afueras de Nueva York.

Fruto de su relación nacieron sus dos hijos en común: Alexander, en 2019, y James, en 2020. Además, Alejandra tiene otro hijo de un matrimonio anterior.

En noviembre de 2024 decidieron instalarse en Madrid, en la exclusiva urbanización de La Moraleja. Sin embargo, el pasado verano volvieron a hacer las maletas para regresar a Estados Unidos.

Pese a ello, cuando quieren desconectar siguen encontrando su refugio en España. En concreto, eligen un municipio gallego de 37.500 habitantes conocido por su patrimonio histórico, su costa y su entorno natural.

El refugio de Gere y Silva

La pareja disfruta de cada visita a Galicia y su rincón favorito se encuentra en Oleiros, el municipio gallego con mayor renta per cápita. Allí, el actor, de 76 años, y la empresaria, de 43, encuentran la tranquilidad que buscan entre acantilados, pequeñas calas y una gran privacidad.

Su interés por este rincón de la provincia de A Coruña no se limita a las vacaciones. De hecho, sus planes pasan por construir una vivienda en un terreno cercano al mar.

Oleiros (La Coruña). E.E.

Ambos son unos enamorados de Oleiros y quieren seguir disfrutando de sus 25 kilómetros de litoral y de su rico patrimonio. Entre sus grandes atractivos destaca el Castillo de Santa Cruz, una fortaleza del siglo XVI situada en un islote y conectada a tierra mediante una pasarela peatonal.

Construido originalmente para defender la ría de A Coruña, este castillo es uno de los grandes ejemplos de arquitectura militar de la zona. En el siglo XIX vivió una profunda transformación cuando fue adquirido por la escritora Emilia Pardo Bazán, que levantó una residencia palaciega en su interior.

Hoy ha dejado atrás su función defensiva para convertirse en la sede del CEIDA (Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental). Aun así, continúa siendo uno de los lugares más visitados del municipio gracias a su valor histórico y a las espectaculares vistas sobre el Atlántico.

Un entorno privilegiado

Oleiros presume de algunos de los arenales más destacados de las Rías Altas. Entre ellos sobresale la playa de Santa Cristina, conocida por su característica lengua de arena y por su animado ambiente.

Quienes buscan un entorno más tranquilo pueden acercarse a la ensenada de Bastiagueiro, considerada el epicentro del surf en el municipio. Tampoco faltan otros rincones como las playas de Espiñeiro o Mera, situadas bajo los acantilados y con aguas cristalinas.

En estos paisajes se combina la fuerza del océano Atlántico con la serenidad de pequeñas calas, uno de los grandes atractivos de un municipio que ha sabido conservar la belleza natural de su litoral.

Oleiros tiene mucho que ofrecer al visitante, por lo que no resulta extraño que Richard Gere y Alejandra Silva regresen siempre que tienen ocasión. Más allá del Castillo de Santa Cruz, existen numerosos planes para descubrir este municipio.

Uno de ellos es recorrer el paseo marítimo de Mera, la localidad por excelencia de Oleiros. Pasear junto al mar, contemplar la costa o practicar deportes acuáticos son algunas de las actividades más habituales.

Otra opción es recorrer la Costa Dexo-Serantes, un monumento natural de gran riqueza paisajística y ambiental. Sus acantilados, cuevas y grutas lo convierten en un lugar ideal para los amantes del senderismo y la fotografía.

Más allá de sus playas, Oleiros también cuenta con numerosos espacios verdes y zonas de ocio al aire libre. Entre ellos destacan el Bosque dos Veciños, perfecto para pasear entre robles y castaños, el Pazo de Lóngora o la iglesia de Santa Eulalia de Liáns.

A todo ello se suman sus fiestas populares y su arraigada tradición náutica. Entre los eventos más destacados figuran la Bandera de Traíñas, una importante competición gallega de traineras que se celebra cada verano en la parroquia de Perillo, el Triatlón de Mera, la Feira do Mel o el Foro Internacional de Fotorreportaje Revela.