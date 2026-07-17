Los mercados y ferias medievales se han consolidado como uno de los grandes atractivos turísticos y culturales de España. Buena prueba de ello es que la mayoría de provincias cuentan con alguna cita anual de este tipo.

Durante estos eventos, los cascos históricos y otros espacios emblemáticos se transforman en escenarios al aire libre donde cada rincón está cuidado al detalle para trasladar a los visitantes a otra época.

Este fin de semana se celebra una de las ferias medievales más atractivas del verano. Además de un gran mercado artesanal, contará con procesiones con antorchas y diferentes recreaciones históricas. Hablamos de la Fiesta de los Fueros de Sepúlveda, en la provincia de Segovia.

Fiesta de los Fueros y XLI Feria de Artesanía de Sepúlveda

La Fiesta de los Fueros y la XLI Feria de Artesanía de Sepúlveda, dedicada este año a "La Música y la Comedia", transformarán la villa medieval durante los próximos 18 y 19 de julio de 2026 en un gran escenario repleto de música, artesanía, teatro y actividades para todos los públicos.

La localidad volverá a viajar a la Edad Media con una de las citas más esperadas de su calendario cultural. Durante todo el fin de semana, las calles empedradas del casco histórico se convertirán en un gran escenario al aire libre donde la animación, la música y las representaciones teatrales serán las grandes protagonistas.

El programa incluye espectáculos de danza, actividades infantiles, recreaciones históricas y un gran mercado medieval con numerosos puestos de artesanía y gastronomía.

Uno de los momentos más esperados será La Música de las Antorchas, una de las actividades más emblemáticas de la celebración, que recreará la atmósfera medieval iluminando las calles de la villa con un espectacular desfile nocturno.

La Fiesta de los Fueros es un homenaje a la historia de Sepúlveda y a su legado medieval, convirtiéndose cada año en una cita imprescindible para vecinos y visitantes.

Historia y significado cultural

La Fiesta de los Fueros de Sepúlveda conmemora las raíces medievales de la localidad mediante recreaciones históricas, pasacalles, un mercado de época y una amplia oferta gastronómica típica de Castilla y León.

El término fuero hace referencia a los privilegios y ordenanzas municipales que regularon la vida y el comercio en numerosas villas del Reino de Castilla. En Sepúlveda, esta celebración recuerda ese importante legado mediante lecturas públicas y representaciones que ponen en valor la historia y la identidad del municipio.

Durante la fiesta se mezclan elementos del folclore castellano, como las jotas y las dulzainas, con estandartes, trajes de época y talleres de artesanía tradicional. El casco histórico se convierte así en el escenario perfecto para disfrutar de pasacalles, teatro de calle y demostraciones de antiguos oficios.

El programa incluye la proclamación simbólica de los fueros, el mercado medieval de artesanos y oficios tradicionales, conciertos de música tradicional, actividades infantiles, visitas guiadas e incluso rutas complementarias por el Parque Natural de las Hoces del Río Duratón.

Durante esos días también es habitual degustar la gastronomía castellana, con especialidades como el lechazo asado, las migas, las sopas de ajo, los quesos artesanos, los embutidos y los dulces tradicionales.

Cómo llegar a Sepúlveda

La forma más cómoda de llegar a Sepúlveda es por carretera. Desde Madrid, el trayecto es de unos 130 kilómetros por la autovía A-1 en dirección Burgos hasta la salida 115, desde donde se toma la carretera SG-241 que conduce directamente a la localidad.

Desde Segovia capital apenas hay que recorrer unos 55 kilómetros por la carretera SG-205, atravesando algunos de los paisajes más representativos de la meseta castellana.

Durante el fin de semana de la fiesta se recomienda llegar con antelación para aparcar en las zonas habilitadas fuera del casco histórico, ya que la afluencia de visitantes suele ser elevada. Si se pretende pasar la noche en la localidad, también es aconsejable reservar alojamiento con suficiente antelación.