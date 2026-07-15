España cuenta con un gran número de fiestas históricas que cada verano atraen a miles de visitantes. Entre las más destacadas se encuentra la Fiesta del Renacimiento de Tortosa (Tarragona), una celebración que combina desfiles musicales, tabernas de época, talleres de esgrima gratuitos y decenas de espectáculos ambientados en el siglo XVI.

La edición de 2026 se celebrará del 16 al 19 de julio con un completo programa de actividades culturales, recreaciones históricas y propuestas para todos los públicos que trasladan a la ciudad a su época de mayor esplendor.

Elegida como uno de los Siete Tesoros del Patrimonio Cultural de Tortosa por votación popular, esta fiesta convierte durante cuatro días todo el casco histórico en un enorme escenario renacentista

Más de 3.000 vecinos participan vestidos de época y cerca de 500 artistas dan vida a alrededor de un centenar de espectáculos diarios, haciendo que la ciudad recupere el ambiente del siglo XVI.

La programación comienza por la mañana y se prolonga hasta la madrugada con representaciones históricas, pasacalles, música, teatro y actividades que recrean la vida cotidiana de la Tortosa renacentista.

Además de las calles decoradas para la ocasión, los propios vecinos forman parte de la celebración con trajes de época, mientras músicos y compañías llegadas de diferentes países recorren el casco histórico llenándolo de música y animación.

Programa de la Fiesta del Renacimiento de Tortosa 2026

Durante cuatro días, la ciudad ofrece mercados de época, desfiles musicales, espectáculos itinerantes, exhibiciones y actividades pensadas para que los visitantes puedan sumergirse de lleno en el ambiente del Renacimiento.

Jueves 16 de julio

La fiesta arranca con la apertura del mercado de época y una intensa programación cultural centrada en divulgar la historia de la ciudad durante el siglo XVI.

Entre las actividades destaca el cuentacuentos Un embolic amb la seda tortosina, en el que Irene López explica la importancia que tuvo el comercio de la seda durante el Renacimiento. La propuesta se completa con un taller dirigido por Meritxell Algueró, donde los asistentes experimentan con pigmentos naturales y técnicas pictóricas inspiradas en la época.

Será solo el inicio de cuatro intensas jornadas de recreación histórica.

Viernes 17 de julio

El viernes llega uno de los días más esperados del programa, con la ciudad completamente transformada y una intensa agenda de espectáculos.

La música adquiere un papel protagonista con Cantors e Ministrers, interpretado por Cor Tyrichae en la iglesia de Sant Domènec, donde se recrea la capilla musical del Duc de Calàbria y el esplendor de la polifonía renacentista.

Por la tarde se podrá disfrutar de La Commed.I.A o un amor artificial, de la compañía A La Brava, un montaje que utiliza el humor para reflexionar sobre la llegada de nuevas ideas desde una mirada renacentista.

También destaca la Dansa eqüestre a la vora de l'aigua de l'Ebre, un espectáculo que combina caballos, banderas y el río Ebro en una de las imágenes más llamativas de toda la fiesta.

La jornada concluirá con espectáculos de fuego y el paso del circo itinerante por distintas calles del casco histórico.

Sábado 18 de julio

El sábado suele ser la jornada con mayor afluencia de público y cuenta con actividades durante todo el día.

Entre ellas destaca El Petit Somni d'una nit d'estiu, una adaptación de Shakespeare pensada para el público infantil que acerca el teatro clásico a los más pequeños.

Por la tarde será el turno de Kuthi, de la compañía Tricktrek Theater, un espectáculo que combina mecanismos de madera, escenografía artesanal y recreaciones de batallas de época.

Al caer la noche, los Jardins del Príncep acogerán el Festival Euro-cançó 1526, donde se recrea la rivalidad musical entre distintas cortes europeas del siglo XVI mediante madrigales y polifonías históricas.

La programación se completa con exhibiciones ecuestres, demostraciones de doma y nuevos espectáculos de fuego.

Domingo 19 de julio

La última jornada será una buena oportunidad para recorrer con tranquilidad el mercado de época, comprar productos artesanales y disfrutar de la gastronomía en las tabernas instaladas por todo el recinto.

Por la tarde tendrá lugar el acto de clausura, con un desfile final en el que vecinos y participantes despedirán esta edición con la vista puesta en la siguiente.