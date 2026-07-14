El verano trae consigo mucho más que vacaciones, playa, festivales de música o turismo rural. Durante los meses de julio y agosto, decenas de localidades españolas regresan simbólicamente a la Edad Media gracias a sus mercados históricos y ferias que convierten sus cascos antiguos en escenarios llenos de vida.

Calles decoradas, artesanía tradicional, música en directo, espectáculos itinerantes, gastronomía y personajes caracterizados hacen que estas ferias se hayan convertido en uno de los planes más buscados de la temporada estival, atrayendo cada año a miles de visitantes.

Una de las citas más esperadas tendrá lugar en Noia (A Coruña), donde del 17 al 19 de julio se celebrará una nueva edición de su Feria Medieval. Durante todo el fin de semana, las calles y plazas del casco histórico se transformarán en un gran escenario medieval con cerca de 220 puestos, espectáculos, música, gastronomía y actividades pensadas para todas las edades.

Tres días para viajar a la Edad Media

El mercado permanecerá abierto desde el viernes 17 hasta el domingo 19, en horario de 11:00 a 00:00 horas, ofreciendo un amplio recorrido entre puestos de artesanía, alimentación y productos tradicionales gallegos.

A esta oferta se sumarán pasacalles, actuaciones musicales, teatro de calle, talleres en vivo, campamentos medievales, actividades infantiles y una amplia zona de juegos para los más pequeños, creando un ambiente que invita a recorrer el centro histórico con calma y descubrir cada uno de sus rincones.

La programación también incluirá exhibiciones de cetrería, torneos y justas medievales a caballo, además de diferentes representaciones inspiradas en la historia y las leyendas de la villa.

Un desembarco que marcó la historia

Uno de los momentos más esperados será la recreación del desembarco de 1147, un episodio histórico vinculado a la tradición jacobea.

La representación recordará la llegada al puerto noiés de varias embarcaciones británicas encabezadas por el monje Arnulfo antes de continuar su peregrinación hacia Santiago de Compostela. El muelle de O Marqués volverá a convertirse en el escenario de este acontecimiento histórico, considerado uno de los actos más representativos de la feria.

Como novedad, esta edición contará además con la participación de los Abandeirados da Toscana, un reconocido grupo especializado en exhibiciones de banderas históricas que ofrecerá diferentes demostraciones a lo largo del fin de semana.

Las tradicionales exhibiciones de cetrería también regresarán al programa, aunque en esta ocasión se desarrollarán en los jardines Felipe de Castro, un espacio adaptado para garantizar el bienestar de las aves y mejorar la experiencia del público.

Qué ver en Noia

La feria es también una magnífica oportunidad para descubrir una de las villas medievales con más encanto de Galicia.

Situada en la ría de Muros e Noia, en la desembocadura del río Tambre, esta localidad conserva un casco histórico de gran valor patrimonial que llegó a convertirse durante la Edad Media en uno de los puertos más importantes de Galicia y en una de las principales puertas de entrada de peregrinos hacia Santiago de Compostela.

Iglesia de San Martiño de Noia. iStock

Entre sus principales atractivos destaca la iglesia gótica de San Martiño, conocida por su espectacular rosetón y por la curiosa leyenda que rodea a su torre inacabada.

Muy cerca se encuentran plazas llenas de soportales, antiguos pazos urbanos, casas señoriales y calles empedradas que conservan el trazado medieval.

Otro de los lugares imprescindibles es la iglesia de Santa María A Nova, donde se encuentra el Museo das Laudas Gremiais, que alberga la mayor colección de lápidas gremiales medievales conservada en Europa.

Para completar la visita también merece la pena pasear por la Alameda y los jardines Felipe de Castro, acercarse al histórico puente de Ponte Nafonso sobre el río Tambre o visitar el cercano Dolmen de Argalo, uno de los monumentos megalíticos más importantes de la zona.

Y si el tiempo acompaña, la escapada puede terminar en alguna de las playas de la ría o descubriendo otros destinos próximos como Muros o Santiago de Compostela, situada a apenas media hora por carretera.