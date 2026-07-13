Los mercados medievales gozan de una gran popularidad en nuestro país, habiéndose consolidado como uno de los motores del turismo cultural y de ocio en el país. Su éxito no es fruto de la casualidad y han evolucionado desde pequeñas ferias artesanales hasta eventos multitudinarios.

Uno de ellos es el Mercado Medieval de San Luis de Sabinillas, un evento costero con artesanía, gastronomía y espectáculos junto al mar que se celebra en el paseo marítimo de esta localidad costera perteneciente al municipio de Manilva, en la provincia de Málaga.

Este mercado se celebra del 15 al 20 de julio en este lugar, concretamente entre la Plaza de los Maestros y La Colonia, un evento en el que se podrá disfrutar, entre otros, de artesanía de autor, animación nocturna, música y espectáculos junto a la brisa marina.

Este evento transformará durante cinco días una de las zonas más concurridas de Sabinillas para acoger un mercado medieval que estará abierto todos los días desde las 19:00 de la tarde a las 02:00 horas de la madrugada.

Se trata de una gran oportunidad para poder disfrutar de un espacio medieval, con puestos y actividades ambientadas en esta época de la historia y todo ello junto al ambiente veraniego del litoral de Málaga, siendo una propuesta perfecta para todos los públicos.

Artesanía y gastronomía junto al mar

El Mercado Medieval de San Luis de Sabinillas está organizado por Malik Culture Eventos, que pone todo su esfuerzo para contar con una decoración muy cuidada y hacer que el ambiente recree fielmente las antiguas villas medievales, con sus antorchas, estandartes y puestos de madera.

En sus diferentes puestos se podrá encontrar una gran cantidad y variedad de opciones de artesanía, con artículos de cuero, joyería, cerámica, juguetes de madera y cosmética natural, entre otros

No faltará un espacio con una variada oferta gastronómica, en la que poder disfrutar de embutidos, carnes asadas, dulces artesanales y otras especialidades propias de la cocina andaluza.

Todo ello se complementará con una programación continua que incluye exhibiciones, pasacalles, música en directo, talleres infantiles y animación de calle, siendo así un plan muy completo para disfrutar tanto en compañía de familiares como con amigos.

El mercado ha sido concebido para poder disfrutar de él con calma, deteniéndose en cada puesto, probando los productos y disfrutando de las diferentes actuaciones y exhibiciones que tienen lugar a lo largo de cada uno de los días que dura este evento.

Un clásico de la Costa del Sol

Este mercado medieval es uno de los eventos culturales más relevantes y emblemáticos de la Costa del Sol occidental, tras haberse consolidado como una cita anual de gran afluencia durante el verano.

El mercado es parte del ciclo festivo de San Luis de Sabinillas, que incluye la feria en agosto en honor a San Luis, la procesión de la Virgen del Carmen en julio, la Noche de San Juan y otras celebraciones propias del verano.

El Mercado Medieval de San Luis de Sabinillas ya es una tradición veraniega consolidada, en el que se combina artesanía, gastronomía y espectáculo en un entorno privilegiado junto al mar, y que contribuye a dar vida cultural y turística a la zona.

Cómo llegar

Para llegar por carretera a San Luis de Sabinillas, se puede acceder a través de la autovía del Mediterráneo A-7 y de la AP-7, conexiones para el municipio de Manilva y su franja litoral. Desde ambas vías se puede llegar a Sabinillas y luego acudir al entorno del paseo marítimo.

El Mercado Medieval de San Luis de Sabinillas está situado entre la Plaza de los Maestros y la zona de La Colonia, en pleno paseo, una zona de tránsito habitual y muy vinculada al ambiente marítimo de este núcleo costero del suroeste de la provincia de Málaga.

Eventos temáticos en la costa

Por otro lado, la agenda de eventos temáticos en la costa no se limita a Sabinillas, sino que la misma empresa organizadora tiene programadas otras citas interesantes de las que se puede disfrutar en las próximas semanas, y que son las siguientes: