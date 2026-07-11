Una de las actividades más interesantes para disfrutar en verano en España es visitar alguno de los mercados romanos que se celebran en distintos puntos del país.

Son ferias temáticas que recrean la estética, la artesanía, la gastronomía y las costumbres de la Antigua Roma, permitiendo al visitante viajar siglos atrás sin salir de la ciudad.

Uno de los más destacados es el Festival Romano Dies Oiassonis, que se celebra en Irún (Guipúzcoa). Este evento combina recreaciones militares, espectáculos de calle, mercado artesanal y gastronomía tradicional.

La nueva edición tendrá lugar del 15 al 19 de julio de 2026, con una programación repartida entre el Museo Oiasso y otros espacios de la localidad.

El objetivo del festival es acercar el legado romano de la antigua Oiasso al público actual desde una perspectiva divulgativa, participativa y familiar.

Durante cinco días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de teatro, artesanía, gastronomía, desfiles y experiencias culturales que transformarán Irún en un escenario inspirado en su pasado romano.

Medio centenar de actividades

Los Dies Oiassonis permiten descubrir de forma cercana y amena el patrimonio arqueológico vinculado a Oiasso, sus termas, su puerto, sus minas y su necrópolis.

La XVI edición contará con cerca de medio centenar de actividades, entre las que destacan recreaciones históricas, escenas de la vida cotidiana romana, espectáculos y propuestas culturales para todos los públicos.

Como cada año, uno de los momentos más esperados será la Navigium Isidis, la procesión dedicada a Isis, diosa protectora de la navegación.

Tampoco faltarán el Circo Romano, la Ruta del Pintxo Romano y la representación teatral "Jasón y las Furias", que se podrá ver en el Amaia KZ.

Buena parte de la programación se desarrollará en el Museo Oiasso, la plaza Almudena Grandes y el entorno de las termas romanas.

La gastronomía volverá a ser uno de los grandes atractivos del Dies Oiassonis. Una veintena de establecimientos locales participarán en la Ruta del Pintxo Romano.

También repetirá el concurso Isicia Omentata, una empanada de carne picada que regresa tras el éxito de la edición anterior.

En la plaza de San Juan se celebrará de nuevo la Cena Romana, una de las citas más populares del festival. Además, las calles próximas al entorno de Oiasso acogerán el mercado romano.

El Circo Romano tendrá lugar en la arena instalada en la plaza de San Juan, mientras que el sábado 18 de julio, a las 19:00 horas, se celebrará la procesión en honor a la diosa Isis.

Muchas propuestas serán gratuitas, aunque será necesario comprar entrada para la obra de teatro, los tres espectáculos del Circo Romano y la Cena Romana.

Las entradas se podrán adquirir en la web municipal y en la Oficina de Turismo, situada en los jardines de Luis Mariano.

Mercado romano y feria de artesanía

El mercado romano contará con puestos de artesanía inspirada en el mundo clásico, además de productos de alimentación y artículos relacionados con la época.

A esta propuesta se suma la feria situada junto al museo, donde se podrán encontrar reproducciones arqueológicas en bronce, cosmética, instrumental médico y distintas piezas artesanales.

El Festival Romano Dies Oiassonis 2026 se celebrará en la ciudad de Irun del 15 al 19 de julio de 2026 E.E.

El mercado se celebrará del 15 al 19 de julio en la plaza Luis Mariano y en las calles Fermín Calbetón, Fueros y Jenaro Etxeandia.

El miércoles abrirá de 17:00 a 20:30 horas. El resto de días, el horario será de 11:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 21:00 horas, salvo el 19 de julio, cuando cerrará a las 20:30 horas.

Por su parte, la Feria de artesanos y artesanía del mundo romano se celebrará del 17 al 19 de julio en la plaza Oiasso Museoa y la plaza Almudena Grandes.

El acceso será gratuito y permitirá descubrir una amplia variedad de puestos dedicados a la artesanía romana.

Habrá piezas elaboradas en hueso, juegos y juguetes romanos, objetos de iluminación de época, recortables históricos y talleres de cerámica, cuero, tejido y tintes antiguos.

El Festival Romano Dies Oiassonis se consolida así como una de las grandes citas culturales del verano, pensada tanto para amantes de la recreación histórica como para familias y visitantes con ganas de descubrir el legado de la antigua Oiasso.