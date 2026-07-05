Caminar junto al mar siempre es un buen plan, pero hacerlo frente a una ría gallega con la playa a un lado, zonas verdes, miradores y pequeños rincones donde detenerse a mirar el paisaje, convierte el paseo en una escapada perfecta para quienes buscan costa, tranquilidad y buena gastronomía.

Este recorrido que hoy te invitamos a descubrir se encuentra en Covas, en el municipio lucense de Viveiro, una de las zonas más conocidas de A Mariña Occidental.

Su paseo marítimo acompaña a la playa de Covas y a la ría de Viveiro durante casi dos kilómetros, ofreciendo un itinerario cómodo, accesible y perfecto para recorrer a pie o en bicicleta.

Vistas desde lo alto de la Playa de Covas y su paseo costero. iStock

El paseo marítimo de Covas discurre paralelo al arenal y permite disfrutar de una de las estampas más bonitas de esta parte de la costa de Lugo. A lo largo del recorrido encontrarás zonas ajardinadas, palmeras, bancos, espacios infantiles y varios accesos directos a la playa.

El camino comienza en el entorno de Seiramar, muy cerca de las formaciones rocosas conocidas como Os Castelos y avanza junto a la ría hasta alcanzar el Parque Pernas Peón, una zona con área de picnic, merendero y espacios pensados para descansar al aire libre.

La playa de Covas

Uno de los grandes atractivos del paseo es la playa de Covas, un arenal amplio, resguardado y de aguas tranquilas gracias a su forma de concha dentro de la ría. Es una playa muy cómoda para familias y para quienes buscan combinar paseo, baño y descanso sin alejarse del casco urbano.

Frente a la arena aparecen los conocidos Castelos de Covas, unas rocas oscuras que se han convertido en uno de los símbolos del lugar. Además de su valor paisajístico, este entorno guarda memoria de antiguos naufragios vinculados a la historia marítima de la zona.

Vistas desde la playa de Covas. iStock

El tramo final del paseo se acerca a la desembocadura del río Landro, donde el paisaje gana un carácter más natural gracias al ecosistema dunar y a la presencia de zonas verdes.

Además, quienes quieran completar la visita pueden acercarse al centro histórico de Viveiro, una villa con un importante patrimonio. Entre sus rincones imprescindibles destacan la Puerta de Carlos V, la Plaza Mayor, el Puente de la Misericordia o el mirador de San Roque, desde donde se obtiene una de las mejores panorámicas de la ría.

Marisco y sabor marinero

Después del paseo, la gastronomía es otro de los grandes motivos para disfrutar de esta escapada. En Viveiro y su entorno es posible saborear pescados frescos, mariscos de la costa lucense y recetas tradicionales gallegas en restaurantes con vistas al mar o muy cerca del puerto.

Una forma sencilla de disfrutar de la ría de Viveiro, descubrir uno de los paisajes más agradables de A Mariña y terminar la jornada con algunos de los mejores sabores del norte de Galicia.