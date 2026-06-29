Coincidiendo con la primera luna llena del verano, se celebra en España una de las principales festividades medievales que se pueden disfrutar en nuestro país, en este caso una feria medieval ideal para visitar este fin de semana.

Nos estamos refiriendo a la Noche Templaria de Ponferrada (León), donde se revive su paso medieval, centrándose las actividades en el Castillo de los Templarios. El evento incluye todo tipo de desfiles con antorchas, mercado, cenas históricas y otras muchas actividades.

Esta cita, que atrae cada año a visitantes nacionales e internacionales, se celebra entre el jueves 2 y el domingo 5 de julio, con un extenso programa que rememora la presencia medieval de los caballeros del Temple en la capital berciana.

La Noche Templaria de Ponferrada, declarada de Interés Turístico Regional. E.E.

La zona de mayor actividad es, como no podía ser de otra manera, el Castillo de los Templarios, convirtiéndose la fortaleza en el escenario principal de los actos más solemnes de esta festividad.

El 2 de julio será el día en el que tenga lugar la Ordenación de nuevos Caballeros Templarios en el patio del castillo, bajo la luz de las antorchas y recreando el antiguo rito, lo que sumerge a los espectadores y participantes en la Orden.

A este evento le sigue el día siguiente la popular Cena Templaria, en la que cientos de comensales, ataviados con sus galas medievales, tienen la oportunidad de disfrutar de una experiencia única, con una velada en el interior de los muros históricos del castillo.

En esta edición, la cena contará con un máximo de 900 comensales, lo que supone un aumento de cien con respecto a la anterior edición. Es obligatorio asistir completamente ataviado con ropa medieval o templaria para acceder al recinto, además de comprar previamente el ticket, con un precio de 50 euros para adultos y 25 por el menú infantil.

Actividades de la Noche Templaria

La Noche Templaria de Ponferrada combina desfiles históricos con una amplia oferta lúdica y gastronómica y propuestas para personas de todas las edades. Existen muchos eventos destacados, entre los que destacan estas actividades:

Desfile de "La Noche del Arca y el Grial": Es el momento cumbre de la noche del sábado, que se caracteriza por sus luces, antorchas y música en directo.

Gran Torneo de Caballeros: Es una espectacular exhibición que llega al aparcamiento de la Cruz de Miranda el domingo por la tarde.

Cena Templaria en el Castillo: Es una velada mágica en el interior de la fortaleza con atuendos medievales o templarios en la que por un momento se regresa al pasado mientras se disfruta de un buen menú.

Programa 2026

Las actividades infantiles y los primeros desfiles nocturnos abren el programa en 2026, con la celebración del Mini Temple, en el que se ofrecen talleres y juegos para los niños en dos zonas diferentes de la ciudad, permitiendo así el disfrute de los más pequeños.

Del sábado 27 al lunes 29 de junio se instala en el Parque del Temple, en horario de 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas. El martes 30 de junio, se traslada al Bulevar Juan Carlos I por la tarde, en horario de 18 a 21 horas. Este espacio también funcionará el miércoles 1 y el jueves 2 de julio por la mañana y por la tarde.

En lo que respecta a los desfiles, la asociación Caballeros Bergidum Templi organiza el sábado 27 de junio a las 22 horas la marcha para la Imposición de la Capa Templaria a través de un recorrido que se inicia en la calle La Paz y pasa por la calle Camino de Santiago, la plaza Julio Lazúrtegui y la Avda. de España, para llegar a la Glorieta del Caballero Templario a las 23 horas.

El miércoles 1 de julio, a las 23:30 horas, en la Plaza del Ayuntamiento se recibe la Quiebra de Luna Templaria de la mano de la asociación Amigos de la Noche Templaria.

La Noche Templaria de Ponferrada dará el pistoletazo de salida el jueves 2 de julio por la tarde con el estreno de los primeros juegos templarios, en una jornada en la que habrá un desfile de pequeños escuderos con la escolta de la Guardia de Honor.

Por la noche continuarán los actos en la fortaleza berciana, con un patio del palacio en el interior del Castillo de los Templarios que acogerá el nombramiento del Gran Maestre Honorífico 2026, para posteriormente tener lugar el desfile de caballeros recién nombrados hasta la Plaza de la Encina para hacer la correspondiente ofrenda.

El viernes 3 de julio por la tarde se abren las instalaciones permanentes del fin de semana, con el estreno del campamento de recreación y vida cotidiana medieval dentro del castillo de la mano de la asociación Caballeros de Ulver.

Además, en esta jornada comienza a funcionar el mercado artesano y gastronómico en las plazas del Ayuntamiento y Tierno Galván, además del acto institucional de inauguración y diferentes actividades como talleres, títeres y juegos tradicionales en distintos puntos de Ponferrada.

El sábado 4 de julio es el día central del programa, coincidiendo con la jornada de puertas abiertas en el Castillo de los Templarios y una gran cantidad de actividades como el escape room templario, talleres varios, juegos tradicionales y mercado gastronómico, entre otros. El colofón final del día lo pone el desfile principal de La Noche de Arca y el Grial (22:30 horas).

Para finalizar esta feria medieval, el domingo 5 de julio tendrán lugar distintas actividades, destacando especialmente el torneo de Caballeros que se celebrará en el aparcamiento Cruz de Miranda, y que vendrá precedido de una exhibición de equitación templaria.