Alrededor de España se celebran una gran cantidad de mercados y ferias medievales a lo largo de todo el año, siendo una de las tradiciones culturales y turísticas más populares del país, aunque pocas tan interesantes como el mercado templario junto al mar que debes visitar desde el próximo 1 de julio.

Hablamos del Mercado Templario do Burgo do Faro, que un año más vuelve al calendario de Culleredo (A Coruña) y lo hace con una edición más larga, en la que poder disfrutar, entre otras cosas, de artesanía de autor, música en directo y espectáculos nocturnos.

Esta espectacular feria medieval costera se celebra a lo largo de cinco jornadas, del miércoles 1 al domingo 5 de julio en el Paseo Marítimo de O Burgo. Está impulsado por el Concello con la colaboración de Lucus Events y es una de las grandes citas del verano en el municipio.

Un año más se reunirán artesanos, comerciantes, artistas, músicos y compañías de animación en el que es uno de los eventos más consolidados del calendario estival en Culleredo, y lo hace con una programación muy completa, con propuestas para todos los públicos.

Un referente en la comarca

El Mercado Templario do Burgo do Faro ha logrado consolidarse como una referencia en la comarca, siendo muy atractivo para el turismo local y las familias que cada año se acercan al Paseo Marítimo para disfrutar de esta recreación histórica.

El programa reúne a todo tipo de personajes y compañías, como bufones, seres mitológicos y figuras singulares como el fraile Marcelino, el trasno Froilán y Don Emérito dos Bosques, que estarán presentes en los pasacalles y otros espectáculos. La música irá a cargo de artistas como Ramalleira, Gaeloc, Os Brinqueiros o Trebaruna.

Más de 140 puestos y ambientación de época junto a la ría y el puente romano. E.E.

En cuanto a los más pequeños de la casa, podrán disfrutar de un gran espacio infantil con juegos, talleres y atracciones especialmente pensados para ellos. Todo ello se contempla con una gran oferta gastronómica y de artesanía, en una cita pensada para niños y adultos.

A lo largo de estos cinco días, la Feria Templaria do Burgo do Faro recupera la memoria histórica del territorio y convierte las calles en un espacio repleto de comercio, cultura, música y participación de los vecinos.

Programa 2026

El Mercado Templario do Burgo do Faro abrirá sus puertas el próximo miércoles 1 de julio en el paseo de la ría do Burgo a las 17:00 horas, en una cita en la que se podrá disfrutar de pasacalles musicales a lo largo de la jornada, además de la visita del fauno y la presencia de artesanos, comerciantes y artistas en el paseo.

Este será solo un pequeño aperitivo de lo que vendrá en las siguientes jornadas, siendo el jueves 2 de julio el día en el que se celebrará la inauguración oficial del Mercado Templario 2026, además de ser la primera noche de música, pasacalles y personajes de otra época.

Todo comenzará a las 17:00 horas con la ría amaneciendo en el medievo y la visita de músicos y personajes de otra época. Así se amenizará el paseo hasta que a las 20:30 horas se realice la inauguración oficial.

A lo largo de toda la jornada se podrá disfrutar de diferentes espectáculos de animación teatral como Soldado Rodrigo Díaz, el del bar o Fierabrass, el desquiciado, así como distintos pasacalles, concluyendo el día a las 23:00 horas con la fiesta con Ramalleira.

El viernes 3 de julio el mercado despierta con una jornada repleta de talleres, pasacalles, recreación, música medieval y la llegada de la noche de fuego. El viernes, al igual que el sábado y el domingo, el mercado abre sus puertas a las 11:00 horas de la mañana.

Desde esa hora y hasta las 23:30 horas, habrá continuas actividades para los presentes y visitantes, salvo un periodo de 15 a 17 horas reservado para comer. Durante toda la jornada, niños y no tan niños podrán disfrutar al máximo del mercado templario.

El sábado 4 de julio se celebra el día grande, en el que Errantes/Troula lleva al mercado medieval un espectáculo itinerante de gran formato con fuego y pirotécnica (21:30 horas), que se suma a una jornada de mercado, recreación, música y diferentes actividades.

De nuevo, la jornada dará el pistoletazo de salida a las 11:00 horas y estará en funcionamiento con diferentes actividades y espectáculos hasta las 23:30 horas de manera prácticamente ininterrumpida, salvo un pequeño descanso entre las 15:30 y las 17:00 horas.

El domingo 5 de julio será la última jornada en el medievo, con la despedida de todos los personajes del mercado y la clausura con pasacalles de fuego y una fiesta final. El día empezará a las 11:30 horas y estará, de nuevo, cargado de actividades para niños y adultos.

El fin de fiesta con el grupo de animación musical Gaeloc, con el que se dará por finalizado el Mercado Templario do Burgo do Faro 2026, tendrá lugar a las 23:00 horas.

De esta forma, los asistentes al mercado templario podrán disfrutar de una experiencia única, caminando entre encomiendas, talleres y gaitas y disfrutando de una gran cantidad de actividades para todos los gustos.

Para quienes acudan en un vehículo particular, podrán encontrar aparcamientos gratuitos habilitados en las proximidades del paseo marítimo. Asimismo, el paseo marítimo es accesible, sin barreras arquitectónicas que ayudan así a que realmente todo el mundo pueda disfrutar del mercado medieval.