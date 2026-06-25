El reconocido actor, director y productor español Antonio Banderas reparte su vida principalmente entre Málaga y Madrid, además de mantener una estrecha vinculación con Estados Unidos, pero cuando tiene la oportunidad, disfruta de su refugio particular en Marbella, uno de los destinos más exclusivos de la Costa del Sol.

Marbella, con cerca de 160.000 habitantes, combina playas de arena dorada, exclusivas urbanizaciones y un Mediterráneo de aguas transparentes.

Cuando su agenda se lo permite, especialmente durante el verano, Antonio Banderas se desplaza hasta la exclusiva urbanización de Los Monteros, en Marbella, donde se encuentra la nueva mansión del actor, una vivienda de 500 metros cuadrados distribuida en tres plantas.

Marbella, situada entre el Mediterráneo y Sierra Blanca. E.E.

La vivienda, de estilo contemporáneo y mediterráneo, destaca por sus amplios ventanales orientados al mar, sus grandes terrazas y una piscina infinita con vistas al Mediterráneo.

La nueva residencia ocupa el lugar de la histórica "La Gaviota", una finca que Antonio Banderas adquirió en 1997 y en la que durante años vivió junto a Melanie Griffith y su hija Stella del Carmen.

Aquella mansión tuvo que ser demolida en 2024 tras un largo proceso judicial relacionado con su licencia urbanística, por lo que el actor decidió construir una nueva casa adaptada a la normativa vigente sin abandonar este privilegiado enclave marbellí.

Así es el refugio de Antonio Banderas en Marbella

Antonio Banderas no solo sigue disfrutando de su trayectoria profesional, sino que también aprovecha el verano para poner rumbo a Marbella y relajarse junto a familiares y amigos.

A pocos metros de la residencia de Antonio Banderas se encuentra la Playa de Los Monteros, situada al este de Marbella y distinguida con Bandera Azul este año por su calidad ambiental y sus servicios.

El refugio de Antonio Banderas. Imagen de archivo

La Playa de Los Monteros es uno de los lugares favoritos de Antonio Banderas en la costa malagueña. Allí ha disfrutado de numerosos veranos junto a sus seres queridos y de un entorno tranquilo, con un ambiente relajado lejos del foco mediático.

En la actualidad, el actor andaluz sigue haciendo vida entre España y Estados Unidos, y su pasión por el teatro le lleva a pasar mucho tiempo fuera de nuestro país, aunque esto no le impide escapar a Málaga cada vez que tiene la oportunidad. Allí disfruta de un ático espectacular con vistas a la Alcazaba.

En determinados momentos del año es habitual ver a Antonio Banderas por la capital de la Costa del Sol, como sucede en la Semana Santa, una de las festividades más importantes de todas las que se celebran en Andalucía a lo largo del año.

De hecho, el actor es uno de los promotores de la Fundación Lágrimas y Favores, que tiene como principal función la de concienciar acerca de la labor que hay detrás de la Semana Santa.

Qué ver y hacer en Marbella

Marbella es uno de los destinos turísticos más internacionales de la Costa del Sol, pero a pesar de ello consigue mantener su encanto marinero y una identidad que se mantiene a pesar de que es el destino favorito por quienes quieren disfrutar de discotecas, restaurantes o festivales.

Se trata de uno de los destinos más exclusivos de la costa andaluza, con sus mansiones al lado del mar y campos de golf, destacando especialmente Puerto Banús, donde atracan sus barcos las grandes fortunas del planeta.

No obstante, cualquier viajero, sin importar su condición económica y social, puede disfrutar de muchos de los atractivos que ofrece una ciudad cuya oferta turística es apta para todos los bolsillos.

A partir de la avenida Ricardo Soriano, su calle más transitada, el visitante se puede meter de lleno en las calles del casco histórico de Marbella y descubrir los grandes encantos de una ciudad cuyo centro aún conserva su estructura medieval, pudiendo en algunos puntos adivinar su antiguo perímetro amurallado, de la época árabe.

Junto a la Iglesia de la Encarnación se alza una de las torres, que se mantiene muy bien conservada y que es parte de la vieja fortaleza del siglo IX. El centro neurálgico de Marbella es la Plaza de los Naranjos, repleta de numerosas terrazas en las que disfrutar.

En esta plaza, que fue construida en 1504, se encuentra el Ayuntamiento y la ermita de Santiago, así como la Casa del Corregidor, que en su caso fue construida durante los siglos XVI y XVII, contando con una fachada de piedra y una vistosa balconada.

Y es que, aunque Marbella siempre se asocia con el mayor lujo, tiene una larga historia que ha dejado una huella visible a través de numerosos restos romanos y árabes, con restos de un castillo que se remonta al siglo X y cuya estructura original fue actualizada en la época nazarí.

También se puede disfrutar en la ciudad de la villa romana de Río Verde y de las termas de Guadalmina. Otros grandes atractivos para visitar son el Museo del Grabado Español Contemporáneo y el Centro Cultural Cortijo Miraflores, sin olvidar el Museo Ralli, con una interesante colección con obras de Joan Miró y Salvador Dalí, entre otros.

Si se visita Marbella, es imprescindible disfrutar de su Paseo Marítimo. La Avenida del Mar, situada junto al Parque de la Alameda, conecta el casco histórico con este paseo, un espacio muy animado en el que además existe una colección de esculturas de Dalí fundidas en bronce y dos esculturas de Eduardo Soriano.

Finalmente, mencionar uno de los grandes atractivos de Marbella, como son sus amplias y bonitas playas, entre las que destacan especialmente la playa del Cable, la playa de la Bajadilla y la playa de la Fontanilla, aunque hay otras muchas de las que disfrutar.