Los mercados medievales y ferias de artesanía se han convertido en una de las citas más esperadas del calendario festivo en numerosos pueblos y ciudades de España. Cada año atraen a miles de visitantes que buscan disfrutar de un ambiente diferente, recorrer puestos de artesanía, descubrir antiguos oficios, asistir a espectáculos de calle y sumergirse durante unas horas en una recreación inspirada en la Edad Media.

Música tradicional, personajes caracterizados, actividades infantiles y exhibiciones forman parte del atractivo de unas celebraciones que siguen ganando popularidad edición tras edición. Una de las localidades que volverá a viajar varios siglos atrás será Negreira, en la provincia de A Coruña, que celebrará del 26 al 28 de junio la XIX Feria do Románico y no en septiembre como años anteriores.

Durante tres jornadas, las calles de la villa se transformarán en un gran escenario temático repleto de artesanos, animación, espectáculos culturales y numerosas novedades con las que la organización busca sorprender tanto a vecinos como a visitantes.

La programación volverá a apostar por la ambientación medieval con música, animación de calle y espectáculos repartidos por diferentes puntos del casco urbano. Unos días muy especiales en los que vecinos y visitantes podrán encontrarse con personajes caracterizados, pasacalles y propuestas pensadas para recrear el ambiente de las antiguas ferias que durante siglos llenaban de vida las villas gallegas.

La feria también reservará un espacio destacado para el público familiar, con actividades infantiles y atracciones inspiradas en la temática medieval que convertirán el recinto en un lugar de encuentro para todas las edades.

A ello se sumarán desfiles, exhibiciones y espectáculos que combinarán música, fuego, acrobacias y efectos visuales, uno de los grandes reclamos de cada edición. Entre las propuestas más llamativas destacan las demostraciones relacionadas con la cetrería, una tradición histórica estrechamente vinculada al mundo medieval, además de diferentes actividades culturales y recreativas que se desarrollarán durante los tres días de celebración.

Con esta nueva edición, Negreira volverá a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro para los aficionados a las recreaciones históricas, ofreciendo una oportunidad perfecta para descubrir el patrimonio de la localidad mientras se disfruta de un fin de semana diferente.

Qué ver en Negreira

Aprovechar la visita a la Feira do Románico también es una buena oportunidad para descubrir algunos de los principales atractivos de Negreira. Entre ellos destaca la iglesia de San Xián, un templo del siglo XVIII que conserva interesantes elementos artísticos en su interior y forma parte del patrimonio histórico de la localidad.

Otro de los edificios más representativos es el Pazo do Cotón, una de las construcciones señoriales más emblemáticas del municipio y uno de los rincones más fotografiados del casco urbano.

Puente y pueblo de Ponte Maceira.

Su proximidad al antiguo Camino Real recuerda la importancia histórica que tuvo esta villa como lugar de paso y encuentro.

Los amantes de la naturaleza encontrarán además varios espacios ideales para pasear. Uno de los más conocidos es el entorno de Ponte Maceira, considerado uno de los conjuntos históricos y paisajísticos más bellos de Galicia, donde un antiguo puente medieval cruza las aguas del río Tambre en un escenario de gran encanto.

Ponte Maceira en el Camino de Santiago.

El propio río Tambre ofrece también zonas perfectas para disfrutar del paisaje, practicar actividades al aire libre o simplemente desconectar rodeado de naturaleza.

A ello se suman diferentes rutas de senderismo y miradores desde los que contemplar las vistas de esta parte del interior coruñés, convirtiendo a Negreira en una escapada muy completa más allá de su famosa feria medieval.