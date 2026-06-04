La Finca La Emperatriz, en La Rioja Alta, es de esos lugares secretos que respiran historia por todas sus lindes. Y paz. Se llama así por la que fuera su dueña, Eugenia de Montijo, la mujer de Napoleón III, que heredó los terrenos de su madre.

Cuentan que la propia Eugenia le explicaba a su marido los problemas que les daba el viñedo y que el mismísimo emperador de Francia mandó a su ministro de Agricultura para que vieran qué se podía hacer en esta finca para mejorar su productividad.

No hay muchos estudios al respecto pero, por lo que se sabe hasta ahora, fue precisamente la preocupación de la aristócrata granadina la que cambió la forma de hacer vino en La Rioja y la que impulsó a la región a transformarse en un cultivo moderno y trabajado.

La terraza en la que tomarse un vino de la Finca La Emperatriz. E. E.

Vamos, que con Eugenia de Montijo, entre otros y otras, el vino dejó de ser un alimento para convertirse en un disfrute, como cuentan Eduardo y Víctor Hernáiz, los hermanos que ahora dirigen Finca La Emperatriz y que hacen unos vinos dignos de cualquier emperatriz.

Pero este viñedo y su historia no sólo puede beberse, también puede disfrutarse por el resto de sentidos. Dentro de las 100 hectáreas con las que cuenta ahora, hay casas de trabajadores de la antigua bodega que se han convertido en unas villas donde el turismo alcanza su primigenia razón de ser: descansar y reconectar con la naturaleza. Cuerpo y alma.

Estas antiguas casas se han restaurado cuidadosamente y están ubicadas a pie de viñedo, con unas increíbles vistas abiertas a las sierras de Cantabria y la Demanda. Se trata de espacios acogedores pensados exclusivamente para conectarse con la tierra. "Lo ideal es pasar ahí tres o cuatro días para poder relajarse", advierten desde Finca La Emperatriz.

Tres de las villas cuentan con dos habitaciones, una cocina y un baño y una de las casas incluye una suite con terraza y jardín privado desde el que es posible oler la huerta, observar cómo respiran los viñedos y, sobre todo, brindar por el atardecer con uno de los mejores caldos de la bodega.

Imagen de las habitaciones de Finca La Emperatriz, a pie de cepas. E. E.

La terraza de las villas de Finca La Emperatriz. E. E.

La finca, a 30 minutos de Logroño y a sólo 20 de Ezcaray, propone una experiencia muy especial puesto que se puede combinar con una escapada a un restaurante estrella Michelin como El Portal de Echaurren, con dos, o Nublo, con una, o a los muchos lugares recomendados que han creado una ruta gastronómica más allá del vino y muy enfocada a lo que da la tierra.

Además, en este plan vino y mesa, paseos y naturaleza, hay un punto de refugio en la Finca La Emperatriz que atrae a quienes buscan no esconderse del mundo pero sí apartarse durante un rato para respirar o disfrutar del tiempo parado por una energía mágica.

Imagen de la terraza desde las villa Finca La Emperatriz. E. E.

Detalle de una de las habitaciones de Finca La Emperatriz. E. E.

El paseo a pie de cepas en un lugar que recorrió hasta una emperatriz de Francia invita a comprender la personalidad de lo que da la tierra, de unos vinos reconocidos en todo el mundo y una región que camina a su paso, sin pausa pero sin ningún tipo de prisa.

Por eso, una de las actividades más demandadas es, sin duda, las catas al aire libre en los jardines que invitan a descubrir diferentes referencias de la bodega en un ambiente distendido, acompañadas de una cuidada selección gastronómica.

Con este escenario, este vino y estas materias primas es normal que la terraza haya llamado la atención de la Guía Repsol que la ha premiado con un Solete sobre todo por la calidad y singularidad del espacio.