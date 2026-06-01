Frente a una de las playas más espectaculares del sur de España se conservan las ruinas de una antigua ciudad que llegó a convertirse en uno de los grandes centros comerciales del Imperio romano. Un lugar donde el mar marcaba el ritmo de la vida y donde miles de ánforas partían cada año rumbo a distintos rincones del Mediterráneo.

Hoy, entre columnas, calles empedradas y restos de edificios monumentales, todavía es posible imaginar el bullicio de aquel puerto que prosperó gracias a la pesca, las salazones y el comercio marítimo. Se trata de Baelo Claudia, uno de los yacimientos romanos mejor conservados de España, situado junto a la playa de Bolonia, en la costa de Cádiz.

Baelo Claudia no fue una ciudad cualquiera dentro del Imperio Romano. Su ubicación, frente al Estrecho de Gibraltar y mirando hacia el norte de África, la convirtió en un enclave estratégico para las rutas comerciales de la época.

Ruinas de Baelo Claudia.

Gran parte de su riqueza procedía de la pesca del atún y de la elaboración del famoso garum, una salsa obtenida a partir de pescado que era considerada un auténtico lujo en el mundo romano.

Las factorías de salazón que todavía pueden visitarse fueron el motor económico de la ciudad que llegó a convertirse en uno de los puertos más importantes al sur de Hispania.

Un extraordinario estado de conservación

Pero lo que hace especial a Baelo Claudia es su extraordinario estado de conservación. Y es que, a diferencia de otros yacimientos donde apenas quedan restos aislados, aquí se puede recorrer una auténtica ciudad romana prácticamente en su totalidad y comprender cómo funcionaba hace casi dos mil años.

Entre los espacios más destacados se encuentra el teatro romano, capaz de albergar alrededor de 2.000 espectadores y considerado uno de los rincones más espectaculares del conjunto.

Teatro de Baelo Claudia.

También sobresalen el foro, auténtico centro político y comercial de la ciudad, la basílica, donde se desarrollaban actividades administrativas y judiciales y las termas, fundamentales en la vida social romana.

La ciudad vivió su máximo esplendor entre los siglos I y II d.C., aunque su historia comenzó a cambiar tras varios episodios sísmicos que dañaron gravemente parte de sus edificios.

Baelo Claudia.

Uno de esos terremotos, durante el siglo III, marcó el inicio de un progresivo declive que acabaría provocando el abandono definitivo del asentamiento varios siglos después.

Gracias a ello, gran parte de sus estructuras quedaron congeladas en el tiempo hasta el inicio de las excavaciones arqueológicas modernas.

La gran duna de arena de la playa de Bolonia en Cádiz.

Justo enfrente se extiende la playa de Bolonia, considerada una de las más bellas de Andalucía gracias a sus más de tres kilómetros de arena fina, aguas cristalinas y entorno prácticamente virgen.

Muy cerca se encuentra también la famosa Duna de Bolonia, una enorme montaña de arena modelada por el viento que ofrece algunas de las mejores panorámicas de toda la costa gaditana.

El atún y los pescados frescos

La visita puede completarse disfrutando de la gastronomía local en los restaurantes y chiringuitos de la zona, donde el atún rojo de almadraba sigue siendo el gran protagonista, acompañado de pescados frescos, carnes de retinta y recetas tradicionales vinculadas al mar.

Porque en Baelo Claudia hay algo que permanece inalterable después de más de dos mil años: la estrecha relación entre este rincón de Cádiz y el Atlántico.

Una conexión que sigue marcando la historia, el paisaje y la forma de vivir de uno de los lugares más fascinantes de la costa española.