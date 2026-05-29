España es un país que destaca especialmente por contar con un gran número de fortalezas repartidas por toda su geografía que merecen la pena ser visitadas, muchas de ellas encontrándose en un buen estado de conservación.

Entre ellas destaca una de las pocas que conservan una inscripción que muestra el año exacto de su construcción y que se encuentra en una villa andaluza perfecta para recorrer a pie. Su castillo del siglo X casi intacto, y su precioso Conjunto Histórico-Artístico lo convierten en el destino perfecto para una escapada.

Hablamos de Baños de la Encina, una pequeña localidad que puede presumir de poseer un patrimonio único que conserva una arquitectura medieval y que se encuentra en la comarca Norte de Jaén, a los pies de Sierra Morena y a las orillas del embalse de Rumblar.

Considerado por muchos como uno de los pueblos más bonitos de España, combina historia con un hermoso paraje natural y un rico patrimonio artístico que ha conseguido conservar durante siglos

Este rincón andaluz posee grandes joyas que van desde un castillo califal hasta un camarín barroco que no deja indiferente a nadie. Además, la localidad es parte del Parque Natural Sierra de Andújar, donde se pueden contemplar especies como el águila imperial, el buitre negro o el lince ibérico, además de numerosas rutas senderistas para disfrutar.

El Castillo de Burgalimar

Baños de la Encina tiene mucho que ofrecer al visitante, pero su joya principal a nivel arquitectónico es, sin lugar a dudas, el Castillo de Bury al-Hammam o Burgalimar, un lugar de obligada visita para todo aquel que visite este pueblo jienense.

Se trata de un impresionante castillo califal que domina la panorámica de la localidad y que está considerado como el más antiguo de Europa. Fue construido por orden del califa al-Hakam en el año 968 y fue utilizado para albergar tropas bereberes y, posteriormente, para las tropas musulmanas

Baños de la Encina es un municipio y localidad española de la provincia de Jaén. E.E.

Este castillo del siglo X se convirtió en un importante punto estratégico en las disputas entre musulmanes y cristianos por el control de Andalucía. La fortaleza está construida en tabiyya, que es una mezcla de arcilla, arena, cal y piedras muy pequeñas, típico de las construcciones árabes.

Además, posee una curiosa forma ovalada con una superficie de 100 metros de largo y 46 metros de ancho. Este edificio defensivo posee un total de 14 torres cuadradas (originalmente eran 15) y dos de ellas defienden la puerta de entrada, formada por un doble arco de herradura.

En el año 1225, con Fernando III de Castilla, el Castillo de Burgalimar pasó a ser controlado por los cristianos, aunque este decidió ceder la fortaleza al arzobispo de Toledo, quien confió su custodia a la Orden de Santiago.

Ya bajo dominio cristiano, se construyó la torre del homenaje sobre una de sus torres originales, con forma semicilíndrica y dos plantas y con entrada a la misma altura del primer piso.

En ese momento, Baños de la Encina pasó a depender de Baeza hasta que en el año 1626 se convirtió en una villa independiente. En el siglo XV, el castillo fue cedido a Lucas de Iranzo, condestable de Castilla y, tras varios enfrentamientos, volvió a estar bajo el control del banco del rey Enrique IV, en 1466.

Conocido como "la fortaleza de los siete reyes" tras pasar por ella los monarcas Alfonso VII, Alfonso VIII, Alfonso IX, Pedro II, Sancho VII, Fernando III y Fernando II "El Católico", hoy en día se puede visitar, siendo un lugar ideal para tener unas espectaculares vistas de todo el pueblo y el paisaje que lo rodea.

Otros lugares que ver en Baños de la Encina

Baños de la Encina, que tiene un casco antiguo declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1969, tiene mucho que ofrecer a todo aquel que decida visitar esta bonita villa andaluza, y que va mucho más allá de visitar su castillo.

Más allá de su impresionante fortaleza, cuenta con otros lugares de interés como la iglesia de San Mateo, del siglo XVI y estilo gótico, con acabados renacentistas, que se encuentra en el centro del casco antiguo, en la Plaza Mayor.

Ordenada construir por el rey Fernando III, posee dos puertas de acceso y en su interior destaca el retablo obra de Francisco de Palma, la pila bautismal y el sagrario barroco, considerado una joya de la ebanistería del arte sacro andaluz, que data del siglo XVII y está construido en madera de ébano, marfil, planta y concha de carey.

Entre sus lugares de interés se encuentra la Ermita del Cristo del Llano, un bonito templo de una sola nave con planta de cruz latina construido en el siglo XVII y que en su interior destaca por una torre-camarín, una obra maestra del barroco andaluz del siglo XVIII.

En su interior se pueden encontrar paredes decoradas con distintos frescos, así como la imagen en la cruz del Cristo de Jesús del Llano, patrón de Baños de la Encina, así como una bóveda muy decorada.

Tampoco puede faltar perderse por las calles de su casco histórico, pudiendo así disfrutar de sus distintos palacios y edificios monumentales, pudiendo ver, entre otros, su Casa consistorial, que data del siglo XVI, o palacios como el de los Molina de la Cerda o la Casa Salido.

Los palacios de piedra se combinan con casas blancas con balcones adornados con flores que hacen que sea toda una delicia para el visitante transitar por sus calles, una visita que merece mucho la pena.