Sobre un cerro rocoso y dominando el curso del Ebro se alza una de las fortalezas medievales más impresionantes de España. Una construcción gigantesca que parece surgir directamente de la piedra y que durante siglos controló uno de los pasos más estratégicos del sur de Cataluña.

A sus pies aparece un pequeño pueblo de calles estrechas, antiguas casas de piedra y talleres de cerámica tradicional que conserva intacta buena parte de su esencia medieval. Se trata de Miravet, una de las localidades más espectaculares de las Terres de l'Ebre y hogar de uno de los castillos templarios más importantes de Europa.

El Castillo de Miravet impresiona desde cualquier punto del pueblo. Sus enormes murallas de hasta 25 metros de altura y su posición sobre el acantilado convierten la fortaleza en una de las imágenes más reconocibles del interior de Tarragona.

Castillo de Miravet.

Aunque en este lugar ya existió una fortificación andalusí, el castillo actual comenzó a tomar forma tras la conquista cristiana liderada por Ramón Berenguer IV, quien cedió el enclave a la Orden del Temple.

Los templarios transformaron la fortaleza en uno de los grandes centros militares y políticos de Cataluña y Aragón, iniciando una etapa de enorme poder para Miravet.

El asedio que marcó la historia del castillo

La caída de la Orden del Temple convirtió el castillo en escenario de uno de los episodios más dramáticos de su historia.

La fortaleza resistió durante más de un año un duro asedio antes de la desaparición definitiva de los templarios. A pesar de las reformas posteriores para adaptarlo a la artillería moderna, gran parte de las estructuras conservadas hoy siguen siendo originales de los siglos XII y XIII.

Por eso, Miravet está considerado uno de los mejores ejemplos de arquitectura militar templaria de toda Cataluña.

Un pueblo que merece una visita

Más allá del castillo, el propio pueblo de Miravet merece también una visita sin prisas. Las callejuelas del casco antiguo conservan antiguas puertas medievales, pequeños miradores y rincones llenos de historia.

Uno de los lugares más fotografiados es el pequeño embarcadero de madera situado junto al río, desde donde se obtiene la clásica panorámica del castillo reflejado sobre el Ebro. También destaca la Iglesia Vieja de Miravet, construida sobre una antigua mezquita y muy dañada durante la Guerra Civil española y la Batalla del Ebro.

Pueblo de Miravet.

Miravet también es conocido por su tradición ceramista. Todavía hoy pueden encontrarse talleres artesanales donde se elaboran piezas típicas como el famoso "pitxell", un cántaro tradicional de la zona.

Además, uno de los grandes atractivos del pueblo es su histórico paso de barca, una plataforma de madera utilizada para cruzar el río sin motor y que continúa funcionando como uno de los sistemas de transporte fluvial más curiosos de Cataluña.

Una escapada perfecta por las Terres de l’Ebre

La visita puede completarse fácilmente con otros lugares cercanos como Pinell de Brai, donde se encuentra la espectacular Catedral del Vi, una impresionante bodega modernista rodeada de viñedos.

Historia templaria, paisajes sobre el Ebro, calles medievales y una de las fortalezas más impresionantes del país convierten a Miravet en una de las escapadas más sorprendentes del interior de Tarragona.