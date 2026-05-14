A pocos kilómetros de Calatayud, sobre varios cerros que dominan el valle del Jalón, aparecen las ruinas de Bilbilis, una de las ciudades romanas más sorprendentes y desconocidas de España, que hoy te invitamos a conocer.

Este enorme yacimiento arqueológico todavía permite recorrer teatros, termas, foros y antiguas viviendas y también te acercará a conocer cómo era la vida en la época del Imperio Romano.

Fue fundada sobre un antiguo asentamiento celtibérico y convertida más tarde en ciudad romana bajo el mandato de Augusto. Bilbilis llegó a ser uno de los enclaves más importantes del interior peninsular durante los siglos I y II d.C. y hoy todavía conserva parte de aquella monumentalidad que Roma utilizó para demostrar su poder en plena Celtiberia.

Ruinas romanas de Bilbilis.

Pasear entre sus ruinas, rodeadas de barrancos y vistas espectaculares sobre el valle, permite imaginar cómo era una ciudad romana levantada estratégicamente sobre la montaña hace más de dos mil años. Todo a través de una visita libre y gratuita por sus ruinas.

Uno de los grandes protagonistas del yacimiento es su teatro, uno de los elementos mejor conservados y más espectaculares del conjunto. Construido junto al foro y conectado mediante galerías y pasillos, podía albergar cerca de 4.500 espectadores, una cifra enorme para una ciudad que apenas superaba los 3.000 habitantes.

Teatro Romano Bilbilis en Calatayud.

Todavía hoy se distinguen parte de las gradas, la estructura del escenario y diferentes elementos decorativos que muestran la importancia que tuvo Bilbilis durante su época de esplendor.

Muy cerca aparece el foro monumental, auténtico centro político, administrativo y religioso de la ciudad. Aquí se levantaban edificios como la basílica judicial, la curia o los templos principales.

Termas y una compleja red hidráulica

El recorrido por Bilbilis también permite descubrir cómo era la vida cotidiana en una ciudad romana de provincias con un nivel de vida elevado para la época.

Las termas conservan varias salas frías y calientes, además de restos de antiguas piscinas y sistemas de abastecimiento de agua.

Precisamente el agua fue uno de los elementos clave de Bilbilis. Los arqueólogos han documentado una enorme red hidráulica formada por decenas de cisternas conectadas entre sí que garantizaban el suministro a toda la ciudad.

Además, diferentes excavaciones han sacado a la luz barrios residenciales y antiguas domus decoradas con pinturas murales y elementos ornamentales que muestran el alto nivel económico que llegó a alcanzar esta ciudad.

La ciudad de Marcial

Bilbilis también es conocida por ser el lugar de nacimiento de Marco Valerio Marcial, uno de los grandes poetas latinos del Imperio Romano.

Sus escritos llegaron incluso a describir parte de la vida y del paisaje de esta ciudad situada entre montañas y barrancos.

Visitas imprescindibles cerca de Bilbilis

La experiencia suele comenzar en el Museo de Calatayud, donde se conservan piezas originales procedentes de Bilbilis y se explica la evolución histórica del yacimiento.

Después, muchos visitantes aprovechan para descubrir el enorme patrimonio monumental de Calatayud, famosa por su arte mudéjar declarado Patrimonio de la Humanidad.

Ciudad de Calatayud.

Entre sus imprescindibles destacan la Colegiata de Santa María, sus castillos islámicos, las iglesias mudéjares y el casco histórico medieval.

Muy cerca del yacimiento también aparecen otros lugares muy recomendables como el Monasterio de Piedra, famoso por sus cascadas y paisajes naturales, o pueblos históricos como Daroca.

La zona además destaca por sus vinos de garnacha y por diferentes espacios naturales vinculados al valle del Jalón y a las hoces que rodean el territorio.