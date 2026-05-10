El norte de España tiene diferentes lugares que son perfectos para una escapada, con pueblos pintorescos y repletos de historia y parajes naturales que hacen las delicias de todo aquel que los visita.

Este es el caso de un pueblo que es ideal para comer las mejores anchoas y perderse recorriendo a pie sus calles medievales junto al mar. Nos referimos a Laredo, situado en la costa oriental de Cantabria, una ciudad que combina a la perfección su rica historia con tradiciones marineras y una de las playas más espectaculares del norte del país.

Fundada en la Edad Media, ha sido un punto estratégico y un importante puerto a lo largo del tiempo, lo que ha dejado un impresionante legado histórico que aún está muy presente tanto en su arquitectura como en sus festividades tradicionales.

Con una extensa playa de fina arena dorada que se extiende a lo largo de 4 kilómetros de longitud, es perfecto para los amantes del sol y el mar, lo que se suma a otro gran atractivo como La Puebla Vieja, el casco antiguo de Laredo, un laberinto de calles empedradas que te transporta a tiempos pasados.

Cuando se visita esta villa marinera, se puede acceder a una gran cantidad de actividades, entre las que se incluye la visita a diferentes lugares de interés.

Qué ver y hacer en Laredo

Laredo es un municipio y localidad española de la comunidad autónoma de Cantabria. E.E.

Laredo es uno de los principales destinos turísticos del norte de España, y aunque es ampliamente conocido por sus playas, también posee historia y un entorno natural perfecto para una visita.

Playas de Laredo

La principal playa de Laredo es la playa de La Salvé, que se extiende a lo largo de más de 4 kilómetros por la bahía con forma de concha. La localidad ha ido creciendo de forma paralela, aunque al final, en El Puntal, se han respetado las dunas.

En este último lugar, comienza el otro gran arenal de la localidad, que es la playa del Regatón, que se extiende por toda la margen derecha de la ría de Treto a lo largo de más de 2 kilómetros. Esta no es urbana como la anterior, sino que está situada en el paraje protegido del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

Puebla Vieja de Laredo

Más allá de sus bonitas playas, puedes conocer más de la historia de Laredo, que se remonta al siglo VIII, cuando era un poblado de pescadores, en la Puebla Vieja de Laredo. Fue a partir de ese siglo cuando vivió su auge, después de que el rey Alfonso VIII le otorgara el fuero.

Se convirtió de esta manera en uno de los principales puertos de Castilla, siendo el lugar desde el que la reina Isabel La Católica despide a su hija Juana "La Loca" cuando esta parte rumbo a Flandes para casarse con Felipe "El Hermoso".

La Puebla Vieja se encuentra situada en la parte alta de la localidad, junto al puerto, y en la época medieval se encontraba delimitada por una muralla con varias puertas. Dentro de este recinto amurallado aún se puede ver hoy en día algunas de las grandes casonas del siglo XV.

Estas pertenecieron a las principales familias de la época, como la Casa Torre del Condestable de Castilla o la Torre Villota del Hoyo. En el primero, hoy en día está el Archivo de la Villa de Laredo.

Este es uno de los cascos históricos más importantes de Cantabria, una visita de obligada visita en el norte del país.

Iglesia de Santa María

Dentro de la Puebla Vieja se puede visitar la Iglesia de Santa María, que data del siglo XIII. Se trata de uno de los mejores ejemplares del gótico y, en su interior, se encuentra el retablo de Belén, que se considera una de las esculturas policromadas góticas mejor conservadas de toda la región.

En los alrededores del templo se pueden encontrar diferentes murales con escenas de la vida en esas épocas pasadas del pueblo.

Senda costera

Desde la propia Puebla Vieja sale el que es uno de los mejores senderos para poder disfrutar de toda la belleza de Laredo. Pasando por la Puerta de San Martín y accediendo a la calle El Regatillo, se accede a una zona con unas impresionantes vistas de Laredo y del mar.

En este trayecto se pueden encontrar diferentes rincones como la playa de San Julián, los acantilados de La Lastra o la playa de Aila, entre otros. Se trata de una propuesta interesante para todo el mundo, especialmente para los amantes de la naturaleza.

Disfruta de la gastronomía local

La gastronomía local de Laredo es un reflejo de su rica herencia marítima y su ubicación privilegiada en Cantabria, siendo ideal para comer anchoas de lujo. Sumergirse en su gastronomía es hacerlo en un mundo lleno de sabores, en el que el marisco y el pescado fresco son los grandes protagonistas.

Aquí podrás encontrar una gran cantidad de bares y restaurantes en los que poder disfrutar de platos tradicionales como las anchoas en salazón, el marmitako o el famoso cocido montañés, ofreciendo una gran experiencia culinaria.

Más allá de sus platos sabrosos con aroma a mar, en Laredo se pueden disfrutar de postres y dulces típicos como las clásicas corbatas de Unquera, todo ello dentro de una oferta gastronómica que se complementa con los vinos de la región, que maridan a la perfección con los sabores del mar.