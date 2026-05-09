España cuenta con un inmenso patrimonio histórico, con más de 10.000 castillos inventariados, algunos de ellos muy conocidos y otros que no lo son tanto. Estas fortalezas medievales, palacios y castillos templarios están distribuidos por todo el país.

Sin embargo, si hay que destacar uno, podemos hablar del Castillo de Almodóvar del Río, considerado por muchos como el castillo mejor conservado de España. Construido en ladrillo en el siglo XV y con galerías subterráneas, se convierte en un destino perfecto para una escapada de fin de semana.

Su visita es obligatoria si se pasa por Córdoba, si bien la fortificación se encuentra en el pueblo de Almodóvar del Río, que tuvo una gran importancia en la defensa de la ciudad por su situación estratégica, al estar situado en una colina de unos 252 metros junto al río Guadalquivir.

El estilo arquitectónico de esta edificación se ha visto marcado por las huellas de diferentes culturas, entre ellas la musulmana y la cristiana. También fue castro romano, aunque la edificación actual, tras pasar por distintas reformas y reconstrucciones, tiene origen bereber.

Un castillo levantado sobre las ruinas

El Castillo de Almodóvar del Río estuvo vinculado al Califato de Córdoba hasta el siglo X, para luego hacerlo entre los siglos XI y XII a la Taifa de Carmona y posteriormente a la Taifa de Sevilla, antes de llegar al Imperio Almohade.

Su época musulmana llegó a su fin con la muerte del Rey Moro Abed Mohammed de Baeza, que falleció a las puertas del castillo en el año 1226, año en el que esta fortaleza pasó a dominio cristiano tras ser entregada a Fernando III "El Santo".

Castillo de Almodóvar del Río.

A partir de ese momento, el castillo pasó por diferentes ampliaciones por los reyes castellanos D. Pedro I de Castilla y Enrique II de Trastamara, aunque el Rey Alfonso XI también fue parte de estas ampliaciones.

A lo largo de su historia, el castillo ha sido testigo de numerosos acontecimientos históricos, habiéndose utilizado como prisión para Doña Juana de Lara, como lugar de custodia de los tesoros de Castilla, y sus mazmorras han tenido a prisioneros ilustres como el I Duque de Benavente.

En el año 1901 apenas quedaban ruinas de lo que en su momento fue uno de los castillos más importantes del lugar, hasta que, a principios del siglo XX, D. Rafael Desmaissières y Farina, hijo de los VIII Marqueses de la Motilla, D. Miguel Ángel Desmaissières y Fernández de Santillán y Dña. Josefa Farina Plasencia heredó el Condado de Torralva.

A sus 29 años de edad, el XII conde en ostentar este título, junto a su amigo y prestigioso arquitecto Adolfo Fernández Casanova, tomó la decisión de restaurar el castillo, acometiendo un gran proyecto que arrancó en 1901 y que no terminaría hasta el estallido de la Guerra Civil.

A pesar de que Rafael y Adolfo dedicaron todo su tiempo y dinero para reconstruir, ninguno de ellos pudo verlo acabado, ya que el conde falleció en 1932 y el arquitecto lo hizo casi dos décadas antes, en 1914.

Cerca de 800 operarios trabajaron para volver a levantar esta fortaleza a lo largo de 36 años, y durante más de un cuarto de siglo prácticamente todo el pueblo de Almodóvar del Río participó en las tareas de reconstrucción y recuperación del patrimonio e historia de la provincia.

Lo hicieron sin saber que años más tarde se convertiría en un lugar visitado por miles de turistas cada año, como sucede en la actualidad.

Escenario de 'Juego de Tronos'

En la actualidad, el Castillo de Almodóvar pertenece a Fernando de Solís-Beaumont, el tataranieto de Rafael Desmaissières y Farina. En 2001, abrieron por primera vez sus puertas al público y desde entonces recibe las visitas de turistas durante todo el año, algunas de ellas teatralizadas.

Asimismo, organizan eventos culturales de gran interés como jornadas medievales históricas o incluso muestras de entrenamientos del club de combate medieval BOHURT ZONA SUR.

Por otro lado, esta increíble fortaleza andaluza también ha tenido su lugar en la pequeña pantalla, siendo escenario de algunas escenas de Juego de Tronos, una de las series más vistas y populares de la historia de la televisión.

Las mazmorras del castillo fueron parte del Reino de Roca Casterly, mientras que el castillo en su totalidad escenificó al Reino de la Casa Tyrell, Altojardín. Asimismo, en su interior se rodó una de las escenas más importantes de la ficción, protagonizada por Olenna Tyrell y Jaime Lannister.

Actividades en el Castillo de Almodóvar

A lo largo de todo el año se puede disfrutar de diferentes actividades en el castillo, incluyendo un tour por los lugares en los que se grabaron las diferentes escenas de Juego de Tronos, una experiencia que se incluye en la Visita General al Castillo.

Algunas de las actividades que se realizan a lo largo del año son entrenamientos de combate que permiten revivir combates de hace más de 700 años, jornadas medievales en las que se celebran combates de lucha medieval, bailes, juegos, etcétera, o la Luna Negra, para vivir una noche terrorífica.

También se celebra un banquete con sabor medieval, una experiencia inmersiva que permite disfrutar de una gastronomía con alma medieval dentro de una atmósfera única, con música ambiental, espectáculo, animación y magia nocturna.

De esta forma, hoy en día el Castillo de Almodóvar es mucho más que una fortaleza que visitar para transportarse al pasado, sino que permite disfrutar de actividades inmersivas que nos llevan a otra época.