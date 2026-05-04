España está llena de castillos que sorprenden por su historia, pero pocos consiguen transmitir tanto como el que se alza en pleno corazón de El Bierzo.

Imponente, misterioso y ligado a una de las órdenes más legendarias de la Edad Media, este lugar es una parada obligatoria para quienes buscan una escapada con historia y carácter.

Hablamos del Castillo de Ponferrada, también conocido como el castillo de los templarios, una fortaleza que domina la ciudad y que se ha convertido en el monumento más visitado de la comarca.

La historia del castillo de Ponferrada

El origen del castillo se remonta al siglo XII, cuando la zona pasó a manos de la Orden del Temple.

En aquel momento, los templarios encontraron una pequeña fortificación sobre un enclave que ya había estado ocupado anteriormente, desde asentamientos prerromanos hasta una ciudadela romana.

Castillo de Ponferrada.

A partir de ahí, la fortaleza fue ampliándose progresivamente hasta convertirse en un complejo defensivo de gran tamaño. Su misión principal era proteger a los peregrinos que recorrían el Camino de Santiago, uno de los ejes más importantes de la época.

Con el paso de los siglos, el castillo fue creciendo y adaptándose a nuevas necesidades militares, incorporando elementos de distintas épocas entre los siglos XII y XVI.

El resultado es el conjunto que se puede visitar hoy, una mezcla de estilos y estructuras que refleja su evolución histórica. Por sus muros han pasado siglos de historia, guerras y transformaciones, convirtiéndose en uno de los enclaves templarios más importantes de Europa.

Cómo es una visita al castillo de Ponferrada

Visitar el castillo de Ponferrada es recorrer una de las fortalezas medievales más completas del norte de España. El recinto, de grandes dimensiones, permite descubrir murallas, torres y diferentes espacios interiores que muestran cómo era la vida en este tipo de construcciones.

Nada más cruzar la entrada principal, el recorrido se abre a una serie de caminos que conectan distintas zonas del castillo. A lo largo de la visita se pueden recorrer las murallas, subir a varias torres y acceder a estancias rehabilitadas que ayudan a entender la organización defensiva del conjunto.

Vistas desde el castillo templario de Ponferrada.

Uno de los puntos más destacados es la torre de Moclín, desde donde se obtienen algunas de las mejores vistas de Ponferrada y del entorno del río Sil. También merece la pena detenerse en las distintas salas interiores, donde se recrea la vida en la fortaleza.

En el interior se encuentra además la exposición "Templum Libri", una colección dedicada a los libros medievales que reúne reproducciones de algunas de las obras más importantes de la historia, añadiendo un valor cultural extra a la visita.

En total, conviene reservar al menos una hora y media para recorrer el castillo con calma, ya que su extensión y la cantidad de espacios visitables hacen que la experiencia sea bastante completa.

Un paseo por el casco antiguo de Ponferrada

Más allá del castillo, Ponferrada invita a seguir explorando su casco histórico. Muy cerca se encuentra la Torre del Reloj, una de las antiguas puertas de la muralla medieval que se conserva en pie y que hoy es uno de los símbolos de la ciudad.

A partir de ahí, lo mejor es perderse por sus calles empedradas. El centro histórico mantiene ese ambiente medieval que encaja perfectamente con la visita al castillo, con plazas tranquilas, fachadas con escudos y rincones con mucho encanto.

Feria medieval en Ponferrada.

La plaza del Ayuntamiento es uno de los puntos más animados, con un edificio histórico que preside el espacio y sirve como referencia para recorrer la zona.

Otro de los imprescindibles es la basílica de la Virgen de la Encina, situada a pocos minutos a pie del castillo. Este templo de estilo renacentista destaca por su imponente torre, conocida como la "Giralda del Bierzo", y por su importancia para la tradición local.

La gastronomía berciana

Una escapada a Ponferrada no estaría completa sin probar su gastronomía. Uno de los platos más representativos es el botillo del Bierzo, un embutido contundente que se sirve acompañado de patatas y verduras.

También destacan los pimientos asados, con denominación de origen, y los vinos de la zona, especialmente los elaborados con uva mencía, que acompañan perfectamente cualquier comida.

Además, en muchos bares del centro es habitual que la bebida vaya acompañada de una tapa, lo que convierte cualquier paseo por la ciudad en una pequeña ruta gastronómica.